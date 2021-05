9-1-1: Rob Lowe de Lone Star célèbre le jalon de la sobriété avec un message de motivation

Si vous recherchiez la publication la plus saine, la plus inspirante et la plus motivante sur les réseaux sociaux aujourd’hui, je pense que nous l’avons trouvée. Honnêtement, nous ne nous attendrions pas à ce que cela vienne de quelqu’un d’autre que l’homme derrière des personnages de télévision bien-aimés comme 9-1-1: Owen Strand de Lone Star et Chris Traeger de Parks and Recreation. Rob Lowe dégage une énergie positive et une motivation juvéniles. Félicitations, Rob Lowe, et voici 31 ans de plus!