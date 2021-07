9-1-1: Ronen Rubinstein de Lone Star bat des histoires intenses pour TK et Carlos dans la saison 3

Il sera intéressant de voir ce qui se passera avec TK et Carlos lorsque nous reviendrons vers eux au début de l’année prochaine, et dans quelles affaires personnelles ils s’engageront, car ce sera intense selon Ronen Rubinstein et le showrunner Tim Minear. Étant donné que nous n’avons pas trop appris à connaître Carlos et que nous n’avons rencontré ses parents que quelques fois, il est possible que nous en ayons plus dans la saison 3. Pendant ce temps, avec la fermeture du 126, du moins pour l’instant, cela laisse TK et sa famille 126 pour la plupart séparés.