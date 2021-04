9-1-1 Saison 4 Episode 10 Review: Parenthood ⋆ .

Ce fut une heure de télévision déchirante.

Pour une émission avec un sujet lourd, le 9-1-1 a toujours réussi à chevaucher cette ligne de douleur et de tristesse avec espoir. Mais le 9-1-1 Saison 4 Episode 10 était lourd de douleur.

Il y avait un message global comme il y en a toujours, mais mec, était-ce juste un battement émotionnel après l’autre.

Fraîchement sorti de la naissance de Jee-Yun lors de l’épisode 9 de la saison 4 du 9-1-1, le thème de la semaine était la parentalité et ce que cela signifie. Et surprise! Il existe une multitude de réponses.

Pour Maddie et Chimney, ils sont à ces premiers stades où ils essaient de comprendre comment être bons, présenter des parents tout en gagnant leur vie et en essayant de rester sains d’esprit. Les premières semaines sont une période d’essais et d’erreurs et de déterminer ce qui fonctionne et ce qui ne fonctionne pas.

Ils ont aussi le stress supplémentaire d’avoir Albert comme colocataire, qui fait de son mieux, mais il n’est toujours pas à cent pour cent après son accident.

Il est naturel de vouloir faire les choses par soi-même et de se soustraire à l’aide des autres. Pour commencer, il est difficile de laisser vos enfants entre les mains des autres, même des personnes en qui vous avez confiance. Mais il y a aussi le sentiment de ne pas vouloir surcharger les autres.

En fin de compte, Maddie et Chimney se débattaient, et si les deux se rendaient malades en essayant de tout faire sans aucune aide, ils rendraient encore plus mauvais service à leur fille.

C’était agréable de revoir Mme Lee et encore plus belle de voir Chimney s’ouvrir à elle et être vulnérable. Lui et Maddie ne peuvent pas tout faire. Le fait qu’Albert reste avec les Lees libère un peu plus les nouveaux parents et réduit la charge dans leur assiette.

Et Chimney se référant à Mme Lee comme grand-mère? Cue les aqueducs.

Hen et Karen sont des mères formidables, et leur décision d’accueillir à l’origine est née du besoin de donner cet amour qu’elles ont aux enfants dans le besoin. Et ils ont fait un travail fantastique avec Nia.

Mais devoir lui dire au revoir était une douleur à laquelle ils n’étaient pas préparés.

La réunification fait partie intégrante de la promotion et la façon dont le 9-1-1 a choisi de le montrer a été très efficace. Ce n’est pas facile. En fait, il est insensé pour une famille de devoir abandonner un enfant qu’elle a accueilli dans sa famille.

Entendre que de nombreuses familles sont incapables de le faire plus d’une fois à cause de cette douleur n’est pas du tout choquant.

Hen se débat avec cette réalité et décide au début que ce n’est pas quelque chose qu’elle pense pouvoir faire.

Karen traquer la mère biologique de Nia était une erreur, mais cela les a aidés tous les deux à se sentir plus à l’aise avec l’avenir de Nia. Et cela a finalement convaincu Hen que l’accueil des enfants, bien que stimulant, est également gratifiant.

Que ce soit pour un week-end d’un an, il y a tellement d’enfants qui ont besoin d’un environnement familial stable et aimant. Et Hen, Karen et Denny ne sont que cela.

Athena et May ont été en désaccord toute la saison. Et vous pouvez en partie attribuer cela à May encore adolescente et Athena étant une mère surprotectrice.

Mais découvrir que May communiquait avec son intimidateur du lycée n’était pas quelque chose qu’Athena allait simplement accepter. Et son raisonnement avait beaucoup de sens.

Cette fille faisait partie de la raison pour laquelle May a fait une surdose intentionnelle, et être d’accord avec May, renouer avec elle serait difficile pour n’importe quel parent. Le conseil de Bobby de laisser May prendre ses propres décisions est le bon conseil, mais il est toujours difficile à entendre.

Athéna supporte beaucoup de chagrin et de honte à propos de la tentative de suicide de May. Et tout cela bouillonne à la surface quand elle découvre la nouvelle amitié de May.

Tout comme Karen embaucher un PI pour trouver la mère biologique de Nia avait tort, May écouter l’appel 911 d’Athena n’était probablement pas ce qu’elle devait faire. Cependant, cela semblait l’aider à mieux comprendre Athéna.

Et c’est souvent là que les parents et les enfants ont du mal. Il y a une déconnexion naturelle depuis la naissance parce que ce sont vos parents qui prennent les règles et les décisions depuis si longtemps. Et il y aura inévitablement des moments où vous ne serez pas d’accord avec eux, mais il est difficile de se mettre à leur place.

Parfois, vous n’arrivez même pas à un endroit où vous comprenez vos parents jusqu’à ce que vous ayez un enfant vous-même ou quelqu’un que vous êtes chargé de surveiller. C’est alors que vous pouvez sympathiser et reconnaître que les parents prennent généralement des décisions qui sont dans votre meilleur intérêt.

Et ils font souvent de leur mieux.

Cette étreinte entre May et Athéna était un nouveau départ pour eux deux. Une nouvelle occasion de continuer à s’écouter est la meilleure chose que les parents et les enfants peuvent faire.

Bouts

La première urgence avec la Super maman et son épinglage littéralement à l’âne était probablement plus drôle qu’elle n’aurait dû l’être, tout comme la crise avec le fils se cassant les jambes en essayant de pénétrer par effraction dans la maison de ses parents. C’étaient des mamans plutôt intéressantes!

L’urgence avec Ellen mourant d’envie de libérer sa fille était déchirante. Tout comme le montage avec ‘Landslide’ en jouant dessus. La dévastation ne raconte même pas ce que Julia a traversé en regardant sa mère passer, mais c’est ce qu’Ellen voulait. Et même en mourant, elle n’a jamais voulu laisser sa petite fille seule.

Eddie et Ana sortent toujours ensemble. Et ils ont encore très peu de chimie.

Ai-je mentionné que cet épisode était épuisant émotionnellement? Parce que c’était vraiment, vraiment.

Il ne nous reste plus que quatre épisodes cette saison! Wow. Cela a été une très bonne saison jusqu’à présent, et je suis impatient de voir comment les choses se terminent!

Qu’avez-vous pensé du scénario de Maddie et Chimney cette heure? Êtes-vous content qu’ils aient demandé de l’aide?

Quelle urgence avez-vous préférée?

S’adresseront-ils jamais à Michael vivant en face de l’hôtel Cecil?

Comme toujours, laissez vos commentaires ci-dessous et n’oubliez pas de regarder le 9-1-1 en ligne via TV Fanatic à tout moment!

