9/1 pour les Spurs ou 28/1 pour les Saints pour remporter le choc de la Premier League

TOTTENHAM accueille Southampton au nord de Londres pour son premier match depuis le limogeage de Jose Mourinho.

L’ancien star des Spurs Ryan Mason prendra les commandes en marge avec son collègue entraîneur Chris Powell à ses côtés.

.

L’avenir de Kanes est la source de la spéculation constante

Les Spurs chercheront à prendre un départ gagnant sous Mason et Powell alors qu’ils disputent une finale de la Coupe EFL contre Man City ce week-end.

Tottenham a une chance de terminer dans le top quatre car il est actuellement sixième de la Premier League.

Ils affrontent une équipe de Southampton qui a perdu ses deux derniers matchs et se situent à neuf points au-dessus de la zone de relégation à la 14e place.

