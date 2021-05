9/11 Cover Up Director nommé à la présidence du COVID Cover Up Group ⋆ .

par Lew Rockwell, Lew Rockwell:

Le fixateur et la couverture supérieure d’Arch Deep State, Philip Zelikow, ancien directeur exécutif de la Commission sur le 11/9, présidera le groupe de planification de la Commission COVID, selon l’Université de Virginie, dont le Miller Center for Public Affairs servira de base au groupe pour «Aidez l’Amérique et le monde à tirer les leçons de cette pandémie et à vous protéger contre les menaces futures.»

Le groupe «non partisan» de Zelikow comprend des participants à l’événement 201, le Johns Hopkins Center for Health Security de la Bloomberg School of Public Health et il est financé par Schmidt Futures, qui est Eric Schmidt-Goolag-Alphabet-Bilderberg, la Fondation Skoll, qui est le groupe philanthropique d’initiés eBay FAANGster, la Fondation Rockefeller et Stand Together, qui est l’organisation philanthropique de Charles Koch.

LA VÉRITÉ VIT sur https://sgtreport.tv/

L’espoir de Zelikow est que leur travail alimentera une future commission nationale COVID, mise en place par la Maison Blanche ou le Congrès et quel serre-livres parfait ce serait pour ce monstre des marais de Deep State!

En plus de faire partie de l’équipe de transition du président George W. Bush en 2000-2001, puis de son conseil consultatif sur le renseignement extérieur après le 11 septembre, Zelikow était l’auteur de la stratégie de sécurité nationale de l’administration Bush en 2002, qui exposait les arguments en faveur d’une guerre préventive, qui a été utilisée pour envahir l’Irak.

Pour ces raisons, son rôle ultérieur en tant que directeur exécutif de la Commission du 11 septembre (après le premier choix de Dubya, Henry Kissinger a été fortement rejeté même par le New York Times) a conduit à un consensus général selon lequel il est le fixateur de l’État profond du genre le plus marécageux. , marchant sur les traces de Henry Kissinger et John Kerry.

Comme le dit James Corbett ici, «Il a certainement rempli son rôle de directeur exécutif de la Commission de dissimulation du 11 septembre en facilitant la dissimulation. Et comment a-t-il fait ça? Il a indiqué à qui la Commission a parlé, dans quelles circonstances, de quoi ils ont parlé, de quoi ils n’ont pas parlé et de quoi, a finalement abouti dans le rapport final.

Corbett dit que l’exemple le plus flagrant de cela était peut-être la façon dont, avant même que la Commission n’organise une seule réunion interne du personnel, Zelikow et son professeur, Ernest May, avaient co-rédigé un projet de rapport final de la Commission sur le 11/9, comprenant les sous-titres et sous -sous titres!

«C’était tellement ridicule que même le personnel de la Commission sur le 11/9, lui-même parodié en interne, a commencé à envoyer un projet de parodie du rapport de la Commission Warren appelé le« plan préemptif ».

L’un des titres de cette parodie du rapport de la Commission Warren était: «Une seule puce: nous n’avons pas encore vu les preuves, mais vraiment, nous sommes sûrs.»

James continue: «C’est donc la personne qu’ils vont mettre en charge de ce préliminaire à la Commission nationale COVID. Euh, ouais. Je pense que nous savons où cela se passe, mais voici une partie importante de cette histoire qui pourrait être exclue, alors ne l’excluons pas: l’une des spécialités de Zelikow – ses spécialités autoproclamées – est le “ mythe public ”, la création et la gestion de mythe public.

«Il se vante lui-même que c’est sa spécialité et dans un article de 1998 sur les mythes publics, Zelikow a identifié« les mythes générationnels qui sont formés par ces événements cruciaux qui sont gravés dans l’esprit de ceux qui les ont vécus ».

«Et aussi en 1998, il écrivait sur« Terrorisme catastrophique: s’attaquer au nouveau danger », dans Affaires étrangères, la publication du Conseil des relations extérieures.

«Il était donc là, dirigeant et façonnant la formation du« mythe générationnel »du 21e siècle: la guerre contre le terrorisme; là-bas, en tant que directeur exécutif de la Commission du 11 septembre et maintenant, il va façonner le «mythe générationnel» de cet «État de biosécurité», le prochain «mythe générationnel».

«Absolument, de haut en bas, c’est scandaleux et dégoûtant! J’espère que les gens liront cet article de l’Université de Virginie pour voir de quoi il parle: “ Oh, nous allons devoir entrer dans des entreprises privées et des entités à but non lucratif, des hôpitaux et des sociétés pharmaceutiques. Ils ont tous un rôle à jouer et ils ont tous répondu à cette catastrophe.

En savoir plus @ LewRockwell.com