9 284 nouveaux cas de covid et 6 décès signalés

il y a eu 9 284 nouveaux cas de Covid-19 et six décès selon les derniers chiffres du gouvernement publiés aujourd’hui.

Il se compare à 10 321 cas et 14 décès hier, et à 7 490 cas et huit décès cette fois la semaine dernière.

Les décès concernent des personnes testées positives pour le coronavirus au cours des 28 derniers jours.

280 241 autres personnes ont également reçu une première dose de vaccin et 236 363 ont reçu une deuxième dose.

Les chiffres croissants du taux d’infection ont été attribués à la variante delta qui, selon les scientifiques, est beaucoup plus transmissible que les souches précédentes.

Pendant ce temps, le directeur régional de Public Health England pour Londres a averti que nous pourrions être au pied d’une autre vague de cas de Covid-19, et les gens doivent continuer à pratiquer des mesures préventives.

Le professeur Kevin Fenton a déclaré à LBC qu’il était peu probable que la capitale ait tous les plus de 30 ans doublement vaccinés d’ici le 19 juillet, date à laquelle toutes les restrictions devraient être assouplies.

“Nous sommes au pied de ce qui pourrait être une troisième vague, nous devrions faire les mains, le visage, l’espace, ventiler, prévenir”, a déclaré le professeur Fenton.

Il a poursuivi : « Recevez la première dose dès que possible car même avec la première source, vous recevrez une certaine protection.

« Et nous (continuerons) à pratiquer ces mesures préventives – la vaccination maintenant n’arrêtera pas les augmentations que nous observons dans la communauté cette semaine, mais elles commenceront à renforcer la résilience de la ville à l’approche du 19 juillet. »