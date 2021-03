9 actifs cryptographiques ont un potentiel énorme en mars et avril, selon Austin Arnold d’Altcoin Daily ⋆ Crypto new media

L’hôte d’Altcoin Daily et analyste crypto Austin Arnold énumère les principaux projets qu’il a sur son radar dans les semaines à venir.

Dans une nouvelle vidéo, Arnold dit à ses 562000 abonnés YouTube qu’Ethereum (ETH) est le projet numéro un sur lequel il garde un œil au cours de la période à venir.

Le commerçant souligne que l’équipe Ethereum prévoit d’exécuter sa mise à jour de Berlin, qui comprend des optimisations de l’utilisation des frais de gaz, le mois prochain. L’analyste crypto ajoute que récemment, le co-fondateur d’Ethereum, Vitalik Buterin, a déclaré qu’il pensait que la plate-forme de contrat intelligent serait prête à évoluer de 100 fois dans les prochaines semaines.

Vient ensuite un autre atout de premier ordre, la plate-forme de contrat intelligent Cardano (ADA) de Charles Hoskinson.

«Le fait est que l’écosystème de Cardano se construit… Encore une fois, je vous le dis, Cardano aujourd’hui est tellement différent de Cardano il y a quatre ans. Nous avons quatre ans de recherche et développement, nous avons la transition de Byron à Shelly, la possibilité d’émettre des jetons maintenant, des contrats intelligents dans quelques mois, une base d’utilisateurs croissante, une inflation plus élevée… Cardano est à surveiller.

Le troisième sur la liste des commerçants est la fourchette Bitcoin à grande capitalisation, Litecoin (LTC), qui, selon lui, se prépare pour la mise à jour MimbleWimble axée sur la confidentialité. Arnold note également que le numéro neuf des crypto-monnaies par capitalisation boursière se porte généralement bien dans un marché haussier, affirmant que la crypto-monnaie «pourrait avoir le meilleur rendement ajusté au risque au cours des prochains mois».

Chainlink (LINK) arrive en quatrième position sur la liste des analystes. Arnold partage un récent rapport Citigroup qui met en lumière le projet d’oracle décentralisé numéro un.

«Un rapport récent de Citigroup prévoyait que Chainlink pourrait gagner en importance sur Bitcoin… LINK en tant que jeton dans l’écosystème Chainlink pourrait augmenter à mesure que la blockchain continue de prospérer dans le monde au fil du temps.»

Les cinquième, sixième et septième altcoins sur la liste de surveillance d’Arnold sont Polygon (MATIC), Skale Network (SKL) et SushiSwap (SUSHI) qui ont tous été lancés sur Coinbase cette semaine et pourraient encore plus parler de l’actualité.

Cook Protocol, un projet sponsorisé, est au bord d’une offre initiale d’échange décentralisé (DEX) et d’une inscription Uniswap, note Arnold. Le projet, qui vise à créer une plate-forme de gestion d’actifs conviviale inégalée, est «bien financé» et a reçu le soutien de DuckDAO, un leader du marché de la finance décentralisée (DeFi).

Enfin, arriver au numéro neuf est un projet de jeton non fongible (NFT) qui a connu une croissance énorme ces derniers temps, Chiliz (CHZ). Le jeton CHZ est en hausse de plus de 10 460% sur l’année.

l

Don’t Miss a Beat – Abonnez-vous pour recevoir des alertes cryptographiques par e-mail directement dans votre boîte de réception

Suivez-nous sur Twitter, Facebook et Telegram

Surfez sur le Daily Hodl Mix

Vérifiez les derniers titres de l’actualité



Avertissement: Les opinions exprimées au Daily Hodl ne sont pas des conseils en investissement. Les investisseurs doivent faire preuve de diligence raisonnable avant de faire des investissements à haut risque dans Bitcoin, crypto-monnaie ou actifs numériques. Veuillez noter que vos transferts et transactions sont à vos propres risques et que toute perte que vous pourriez subir est à votre charge. Le Daily Hodl ne recommande pas l’achat ou la vente de crypto-monnaies ou d’actifs numériques, et The Daily Hodl n’est pas non plus un conseiller en investissement. Veuillez noter que The Daily Hodl participe au marketing d’affiliation.



Image en vedette: Shutterstock / Tithi Luadthong