9 aliments à manger soigneusement sur la plage | Vie

Rafraîchissements, chips, fruits, contenants alimentaires avec une multitude d’aliments remplissent le frigo pour passer une journée à la plage en famille. Mais savez-vous que la plupart des aliments que vous transportez peuvent provoquer une intoxication alimentaire ? Soit à cause de la chaleur, de l’humidité de la nourriture elle-même ou de la façon dont elle est cuite, ces 9 aliments peuvent vous faire peur lors de votre journée de détente.

L’été est associé à la plage, à la piscine et aux activités de plein air en tout genre, mais aussi au souvenir de ce jour où vous êtes allé victime d’une intoxication alimentaire.

Bien qu’il y ait une fausse image que ceux-ci sont produits en particulier lors de manger dans les bars de plage, la vérité est que l’Organisation des consommateurs et des utilisateurs (OCU) révèle que dans la moitié des cas l’origine réside dans l’un des aliments qui sont transportés dans les glacières portables pour la plage.

Et c’est due a quoi? Ni plus ni moins qu’aux températures les plus élevées, qui favorisent la prolifération de bactéries et autres germes Dans la nourriture.

La plage de température critique il est assez large pour conserver les aliments à l’extérieur : entre 4 et 60 degrés.

Cependant, si vous ne voulez pas prendre de risques pour la santé, vous devez essayer de maintenir la nourriture au-dessus ou en dessous du maximum ou du minimum, respectivement. D’où la limitation logique des réfrigérateurs et des réfrigérateurs portables.

Selon l’OCU, les aliments qui causent le plus d’intoxications durant l’été sont les œufs (et tous leurs dérivés), le poisson, les crustacés, les légumes et le poulet. Mais ne sont pas les seuls. N’importe lequel de ces 9 aliments et repas peut transformer votre journée de plage de rêve en enfer.

1. Mayonnaise et toute autre sauce qui utilise des œufs

Parmi les aliments à bannir de tout plan de repas au champ ou sur la plage, la mayonnaise occupe la première place.

En fait, il serait plus précis de cibler n’importe quelle sauce à base d’œufLa mayonnaise est tout aussi dangereuse qu’une sauce tartare ou une authentique carbonara, pour donner deux exemples.

Même dans l’environnement protecteur de la maison, ces sauces doivent être conservées au frais et sécher, et ne l’utilisez pas au-delà de 24 heures.

2. L’omelette aux pommes de terre est dangereuse par temps chaud

C’est peut-être le plat le plus utile pour une journée d’aventure à la montagne, une journée à la piscine ou une sortie à la plage. Surtout si vous allez rassembler un grand nombre de personnes. Maintenant bien, il est déconseillé de le prendre s’il est laissé insuffisamment cuit.

Pour garantir une certaine sécurité alimentaire, la tortilla doit être complètement cuite, qu’elle soit bien caillée, et si possible, mieux vaut opter pour utiliser des œufs au lieu de Oeuf. Le même danger se présente si vous décidez d’apporter des œufs au plat ou à la coque.

3. Huîtres et crustacés crus

Intoxication alimentaire qui provoque fruits de mer crus c’est l’un des plus graves que vous puissiez subir. Dans le meilleur des tableaux cliniques, des diarrhées, des vomissements et des douleurs abdominales se produiront, mais ils sont très dangereux pour les personnes atteintes de maladies du système immunitaire.

Le Huîtres Ils sont considérés comme potentiellement dangereux car pris crus, et n’importe lequel d’entre eux en mauvais état, quelque chose qui n’est pas non plus perçu dans le goût, peut conduire à un cauchemar à l’hôpital.

Avec eux, et à l’égard de tout autre mollusque, il faut veiller à les consommer uniquement dans des établissements offrant des garanties, et ne les achetez jamais directement aux pêcheurs (braconniers ou non), et encore moins aventurez-vous.

4. Les marinades ont aussi un danger caché

Le risque d’intoxication alimentaire Ce n’est pas exclusif aux fruits de mer. Tout autre poisson consommé cru, qu’il soit mariné, en ceviche ou en vinaigrette, et qui n’a pas été correctement congelé avant de le présenter peut contenir les redoutables anisakis.

5. Pommes de terre rôties ou cuites

Que ce soit sous forme d’omelette, rôtie ou cuite, de nombreuses précautions sont à prendre pour choisir de transporter salade de pommes de terre, pour un barbecue ou en accompagnement d’autres plats.

Qu’elles soient rôties au four ou au barbecue, en extérieur ou emballées dans du papier aluminium, les pommes de terre qui ne sont pas consommées pour le moment peuvent développer des bactéries qui favorisent le botulisme, et par conséquent, être toxiques.

6. Poulet

Un autre aliment courant dans une glacière de pique-nique qui est considéré comme pratique mais peut conduire à un enfer pour toute la famille.

La La viande de poulet contient une grande proportion d’eau et de graisse qui, dans des conditions environnementales favorables telles qu’une chaleur excessive, favorisent le développement de bactéries telles que la salmonelle ou la listeria.

Le poulet pané est doublement dangereux, car il contient à la fois des œufs et du poulet.

7. Le melon et la pastèque

Qui n’a pas fait le plein d’un cantaloup ou d’une pastèque pour le dessert lors d’un barbecue d’été ? Malgré sa peau épaisse, c’est justement elle qui peut causer des problèmes de bactéries dans l’écorce, qui est transmis à la nourriture au moment de la coupe.

Si vous voulez avoir le fruit déjà coupé, que ce soit du melon ou de la pastèque, ou tout autre fruit d’été, Il ne doit pas être conservé hors du réfrigérateur plus de 2 heures.

8. Burgers et autres types de viande et produits de restauration rapide

Bien qu’il puisse être tentant de ramasser certains hamburgers de n’importe quel restaurant et les emporter sur la plageS’il est perçu qu’il n’est pas bien transmis, il vaut mieux arrêter de manger, car il peut contenir la bactérie E.Coli ou de nombreux germes.

Bien entendu, toute viande crue, telle que steak tartare ou les carpachos de viande sont complètement déconseillés.

9. Riz et pâtes

Le riz et les pâtes ne sont pas non plus sûrs à manger sur la plage. s’ils n’ont pas été correctement cuits et que la chaîne du froid adaptée est respectée.

Certains types de bactéries ils y poussent facilement s’ils ne sont pas bien préparés ou s’ils ne sont pas conservés en respectant les besoins de froid et de chaleur à tout moment.

Cet article a été publié dans Business Insider Spain par Judith C.