9 août 2021 ⋆ Crypto nouveaux médias

Le Bitcoin monte à 45 000 $ mais ralentit la tendance haussière avant de reprendre des forces pour une hausse à 50 000 $. Le prix du Dogecoin a atteint un sommet de 0,284 $ en deux mois, mais a été corrigé pour confirmer le support à 0,23 $.

Le week-end a été favorable aux détenteurs de crypto-monnaies, certaines crypto-monnaies atteignant des sommets en trois mois. Ethereum est passé à 3 200 $ pour la première fois depuis mai, principalement soutenu par la mise à niveau de la fourche dure de Londres récemment conclue.

Ripple a dépassé 0,8 $ mais n’a pas pu combler l’écart à 1 $, ce qui a entraîné une correction en cours. La plus grande crypto-monnaie, Bitcoin, a récupéré la position au-dessus de 40 000 $ et a ensuite frôlé les épaules avec 45 000 $. Actuellement, le marché est principalement dans le rouge, suite aux corrections des plus hauts négociés au cours du week-end.

Bitcoin : –

Bitcoin se négocie à 43530 $ à l’écriture et après correction par rapport au récent sommet de 45 000 $ sur trois mois. La moyenne mobile simple (SMA) de 200 jours a ajouté du poids à la pression aérienne.

Pendant ce temps, l’indice de force relative (RSI) laisse présager que la tendance baissière gagnera du terrain à court terme. Sachez qu’à mesure que le RSI se retire du surachat, la pression de vente est souvent renforcée. Par conséquent, le serment avec le moins de résistance pourrait se maintenir à la baisse.

Un support à 42 000 $ est en ligne pour empêcher les pertes de s’étendre davantage. Par conséquent, il doit être protégé à tout prix. Sinon, Bitcoin perdrait du terrain vers 40 000 $ et 38 000 $, respectivement.

Cependant, il est essentiel de réaliser que la divergence de convergence moyenne mobile (MACD) a une perspective haussière. Par conséquent, davantage d’acheteurs afflueront sur le marché si un soutien plus important est obtenu alors que la spéculation passe à 50 000 $.

Graphique journalier BTC/USD

Graphique des prix BTC/USD par Tradingview

Dogecoin : –

Les taureaux Dogecoin ont finalement éliminé le risque de chuter à 0,16 $ en passant au-dessus de 0,20 $. Un soutien ferme à ce niveau a coïncidé avec un marché des crypto-monnaies généralement à la hausse. Par conséquent, DOGE a étiré la jambe haussière à 0,28 $ pour la première fois depuis juin.

Néanmoins, les perspectives haussières se sont estompées peu de temps après, Dogecoin chutant à 2,3 $. Le prix vacille à 0,24 $ tandis que les taureaux envisagent de dépasser la résistance récente à 0,28 $. Une cassure au-dessus de 0,3 $ serait une étape incroyable pour les taureaux, ce qui pourrait marquer le début d’une reprise à 0,5 $.

Graphique DOGE/USD 12 heures

Graphique des prix DOGE/USD par Tradingview

Il est essentiel de garder à l’esprit qu’un prix plus élevé est nécessaire pour que Dogecoin maintienne la tendance haussière intacte. Par conséquent, négocier au-dessus de 0,24 $ est crucial et maintiendra l’attention des taureaux sur des niveaux plus élevés. Cependant, une autre correction pourrait ramener Dogecoin sur la planche à dessin d’environ 0,2 $.

Avertissement

Le contenu présenté peut inclure l’opinion personnelle de l’auteur et est soumis aux conditions du marché. Faites votre étude de marché avant d’investir dans les crypto-monnaies. L’auteur ou la publication n’assume aucune responsabilité pour votre perte financière personnelle.

à propos de l’auteur

John est un écrivain talentueux avec plus de deux ans d’expérience contribuant activement à l’industrie de la crypto-monnaie en fournissant un contenu crédible, intéressant et facile à lire. Il se concentre principalement sur l’analyse des prix des crypto-monnaies et la couverture de l’actualité de l’industrie. Suivons-le sur Twitter à @jjisige