9 applications pour apprendre à programmer depuis son mobile Android | La technologie

La programmation est à la portée de toute personne intéressée et possédant un téléphone Android, grâce à toutes les applications disponibles dans le Play Store pour pouvoir commencer à donner le code.

Nouvelle année, nouveaux objectifs. Si l’un de vos objectifs cette année est d’apprendre à coder, vous êtes au bon endroit. Nous avons compilé neuf applications avec lesquelles vous pouvez apprendre à générer du code depuis votre mobile.

Oui, depuis votre téléphone Android. Et, est-ce que, de nos jours il ne faut plus apprendre à programmer. Ces applications sont gratuites, bien qu’elles aient des options de paiement et de publicité. Vous n’êtes pas obligé de tous les utiliser. Mais il est préférable de les essayer pour voir lequel convient le mieux.

Centre de programmation

Programming Hub a une interface très bien conçue. Parmi les avantages de l’application, nous trouvons que vous pouvez apprendre différents langages de programmation.

Ceux qui sont disponibles sont les suivants : HTML, Javascript, C, C++, C#, Swift, Python, R, Java, Intelligence Artificielle, CSS et etc. La liste est beaucoup plus longue, mais vous devrez télécharger l’application et l’essayer pour la connaître.

Lien vers le Play Store.

Sauterelle

Grasshopper a été l’une des premières applications à se concentrer sur l’enseignement de la programmation aux utilisateurs gratuitement.

L’interface est un peu plus enfantine, sans que ce soit une mauvaise chose, donc n’importe qui peut commencer à apprendre à programmer même à partir d’une base presque ou totalement nulle.

Lien vers le Play Store.

Encoder

Encode, contrairement à Grasshopper, a une interface plus professionnelle et plus simple. Cela peut être un peu intimidant au début, mais il a la même intention que le reste des applications : enseigner la programmation.

En outre, La chose intéressante à propos de cette application est qu’elle a de petits défis avec lesquels mettre en pratique tout ce que vous avez appris jusqu’à présent.

Lien vers le Play Store.

Codeacademy Aller

Codeacademy Go est conçu pour que les utilisateurs s’entraînent à la programmation à tout moment et n’importe où.

Comme le reste des applications, la façon d’enseigner le code est divertissante et est faite pour tout le monde. En outre, Il a également des tests avec lesquels vérifier ce que vous avez appris.

Lien vers le Play Store.

Mime

Ce qui différencie Mimo des autres applications, c’est que Après avoir terminé les différents niveaux d’apprentissage, un certificat d’accréditation peut être généré.

Cela ne fait jamais de mal d’avoir un rôle qui peut être inclus dans le programme pour démontrer que vous avez certaines connaissances.

Lien vers le Play Store.

SoloApprendre

SoloLearn a une composante sociale très intéressante et, c’est-à-dire que l’application permet aux utilisateurs de se concurrencer pour vérifier les connaissances de chacun.

En outre, Il présente d’autres avantages tels que 2 000 leçons et plus de 15 000 pratiques pour mettre ce que vous avez appris à l’épreuve. Il y a aussi le fait que chaque utilisateur peut construire son profil professionnel.

Lien vers le Play Store.

Enki

Enki est une application qui combine une grande partie de ce qui précède, bien que le plus frappant soit qu’elle intègre un mode sombre pour pouvoir écrire du code la nuit sans déranger personne.

Cette application a été testée par Forbes et a donné des résultats assez positifs. Bien sûr, cela peut être un peu écrasant dans les options au début.

Lien vers le Play Store.

Héros de la programmation

Programming Hero apporte la programmation aux débutants absolus. Il est conçu pour que n’importe qui puisse y accéder et n’ait aucun problème pour commencer à programmer.

C’est peut-être trop enfantin ou c’est conçu dans un format de jeu vidéo, mais c’est plus que recommandé pour quiconque a un certain respect pour la programmation.

Lien vers le Play Store.

Centre de code

Code Hub est peut-être l’application avec la pire interface de toutes celles que nous avons nommées. Et, c’est ça, il est fait pour ceux qui ne veulent que programmer.

Tous les composants tels que la section sociale, les tests ou la construction d’une carrière disparaissent dans cette application. La seule chose qui peut être faite est la programmation.

Lien vers le Play Store.