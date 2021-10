9 astuces de croissance pratiques pour les entrepreneurs cherchant à gagner du terrain

Le maintien de la croissance est important à chaque étape, mais particulièrement lorsque les entrepreneurs se lancent pour la première fois dans leur nouvelle entreprise. Nous examinons 9 méthodes sur lesquelles vous pouvez agir pour encourager la croissance de votre entreprise.

1. Identifier le besoin du marché

Cela semble simple, mais trop souvent les entrepreneurs s’enlisent dans les caractéristiques de leur produit et oublient de démontrer comment il répond à un besoin du marché. Sans vous rendre compte de l’adéquation entre les produits et le marché, vous n’aurez pas longtemps une entreprise.

Une solution n’a pas besoin d’utiliser la technologie la plus innovante qui promet de révolutionner notre façon de travailler : cela peut simplement consister à prendre une idée réussie et à l’améliorer. Avec des taux de réussite de démarrage de seulement 1 sur 4, avec une raison courante d’échec étant l’absence de besoin du marché, il est particulièrement important que les entrepreneurs reconnaissent s’il existe un marché pour consommer le produit, quels que soient ses avantages perçus.

2. Créer une demande

Pendant les phases MVP et bêta, il peut être frustrant de vouloir vendre une solution qui n’est pas encore entièrement prête pour le marché. Au lieu de cela, voyez-le comme une opportunité de créer une demande avant les revenus.

L’exclusivité est attrayante, en particulier lorsque l’on essaie de se démarquer des opérateurs historiques ou d’autres startups. Ayez une liste d’invitations uniquement afin que les entreprises ne veuillent pas être laissées de côté ou ne proposent qu’une série limitée lors de votre lancement.

Établissez une liste d’attente pour maintenir l’intérêt. Cela devrait contenir des newsletters régulières sur la progression du développement – il n’y a rien de pire que d’être laissé dans le noir en attendant un nouveau produit, et les clients potentiels craindront toujours le pire s’ils ne sont pas mis à jour.

3. Développer une liste de diffusion

Malgré le large éventail de moyens que nous avons développés pour communiquer (et commercialiser) en ligne, le courrier électronique reste la forme de marketing la plus efficace. En fait, le marketing par e-mail génère 38 $ de retour sur investissement pour chaque dollar dépensé. Développer une liste de diffusion est donc l’un des hacks de croissance les plus importants, et peut commencer à être développé presque dès le départ.

Il existe un certain nombre de moyens pratiques pour développer une liste de diffusion, notamment :

Créer du contenu intéressant et pertinent pour l’industrie. Les lecteurs qui suivent vos publications s’inscriront à des notifications par e-mail afin de ne jamais manquer une mise à jour. Proposer des offres (telles qu’un essai gratuit ou une remise de 10 %) pour s’inscrire à des e-mails. Parler sur d’autres plateformes. Apparaître dans des webinaires, des conférences en direct ou des articles invités sont autant de moyens de faire connaître votre nom à un nouveau public.

Une fois que vous avez une liste de diffusion saine, vous pouvez commencer à envoyer des campagnes de goutte à goutte par e-mail.

4. Contenu partageable

Le contenu est important pour établir votre marque en tant qu’expert dans le domaine. Par exemple, un entrepreneur développant une application financière basée sur la blockchain partagerait du contenu sur l’utilisation croissante de la technologie blockchain pour démontrer à la fois la viabilité de son projet et sa propre compréhension approfondie de celui-ci. Les lecteurs intéressés par les développements de la blockchain partageraient ensuite le contenu avec leur propre public, qui à son tour percevrait l’entreprise comme fiable et bien informée dans son domaine.

Facilitez le partage de votre contenu. Il devrait y avoir des liens à partager directement sur la page pour les médias sociaux, les blogs et le peer-to-peer, comme le courrier électronique ou la messagerie instantanée.

Le contenu n’a pas besoin d’être de longs articles basés sur du texte. En fait, les publications basées sur des images sur les réseaux sociaux sont beaucoup plus populaires que de gros morceaux de texte. Une image peut être quelque chose d’aussi simple qu’une infographie (objective, informative et facile à digérer) ou un extrait accrocheur d’un article plus long qui encourage les gens à continuer à lire.

5. Allez grand

Ayez confiance en votre propre produit. Cela ne veut pas dire se laisser emporter par de grandes promesses qui ont peu de chances de se matérialiser, mais au lieu de cela, ayez une foi sincère dans la façon dont cela améliorera la vie des utilisateurs et comment la technologie qui la sous-tend le fera.

Il n’y a aucun mal à obtenir un peu d’aide supplémentaire. Les grandes marques de vente au détail sont connues pour amener des célébrités à approuver leurs produits, mais si un camée de la liste A est hors budget, il existe toujours des moyens de chevaucher la célébrité de quelqu’un d’autre. Si vous avez déjà travaillé avec des clients impressionnants, assurez-vous de déposer leur logo sur votre site Web – les designs sont beaucoup plus accrocheurs et reconnaissables qu’une liste de noms.

De même, si vous avez fait l’objet d’articles d’actualité, de blogs ou d’un communiqué de presse, n’ayez pas peur de citer des sites très médiatisés qui vous ont mentionné.

Le sponsoring est un autre moyen de porter votre marque à l’attention du public, en particulier lors d’un événement où vous êtes assuré d’une participation de votre marché potentiel, et l’intégration avec d’autres plateformes (comme Spotify l’a fait avec Facebook ou PayPal sur eBay) est également un moyen de profiter de la popularité d’une entreprise déjà établie pour gagner à la fois de la crédibilité et une base d’utilisateurs existante.

6. Réclamez votre travail

Vous établissez votre marque comme fiable, et une partie de cela consiste à vous promouvoir en tant que représentant de l’entreprise. Si vous écrivez pour Quora ou des articles de blog invités, assurez-vous que les articles sont publiés sous votre nom avec une référence à l’endroit où vous travaillez. Assurez-vous d’avoir un pied de page ou une signature sur vos adresses e-mail professionnelles personnelles et génériques, et n’oubliez jamais d’inclure le logo.

Vos pages LinkedIn personnelles et professionnelles sont des endroits pour présenter votre travail avec des vidéos et des articles. Les médias sociaux sont une page marketing pour vous en tant que marque, alors ne le gaspillez pas.

7. Externalisez vos besoins informatiques

De nombreux entrepreneurs se demandent s’il faut créer leur logiciel en interne ou le sous-traiter à une autre entreprise. Travailler en interne semble offrir plus de contrôle sur le produit final, mais il offre beaucoup plus d’inconvénients que d’avantages, notamment le coût et l’incertitude du processus d’embauche.

Les experts informatiques externalisés sont en moyenne moins chers que leurs homologues américains : le coût horaire médian d’un développeur d’applications mobiles américain, par exemple, est de 150 $, alors que pour les développeurs hautement qualifiés d’Europe de l’Est, le coût horaire est plus proche de 50 $. Les équipes externalisées ont également l’avantage d’être embauchées sur une base projet uniquement : si vous embauchez un nouveau collaborateur pour le projet, outre le temps qu’il faut pour le recruter et l’intégrer dans votre équipe, il reste dans l’entreprise indéfiniment, même si le rôle n’est plus tout à fait nécessaire.

L’externalisation des tâches informatiques signifie que votre entreprise peut se concentrer sur la gestion de l’entreprise elle-même plutôt que d’être distraite par la création de logiciels. Avec les outils nécessaires déjà en place et une vaste expérience derrière eux, le développement logiciel externalisé est l’option la plus sûre.

8. Incitatifs

Tout le monde aime une offre, et celles qui ne sont disponibles que pour une durée limitée sont particulièrement alléchantes. Les avantages de l’inscription précoce atténuent le risque de traiter avec une nouvelle entreprise et poussent les consommateurs à acheter « avant qu’il ne soit trop tard ». Une fois le logiciel lancé, vous pouvez toujours offrir des incitations aux personnes à s’inscrire, telles que des tarifs groupés ou un abonnement d’un an au prix de dix mois, ou des avantages tels qu’un stockage supplémentaire ou un crédit lorsque les utilisateurs parrainent un ami.

9. Renforcement social

Les consommateurs peuvent hésiter à s’engager dans une nouvelle entreprise et les actions des autres peuvent facilement influencer la prise de décision, c’est pourquoi le renforcement social est si important. Les études de cas sur votre site Web offrent aux clients potentiels la possibilité de savoir comment d’autres entreprises ont réussi et ce qu’ils peuvent attendre du processus. Des témoignages plus courts – de préférence avec des photos, des noms, des professions et leur lieu de travail – sont également efficaces pour rassurer les nouveaux clients.

Maintenir la croissance

Ces hacks de croissance doivent naturellement être utilisés conjointement et peuvent continuer à être utilisés à mesure que l’entreprise devient à part entière pour encourager une boucle de croissance de partage, de recommandations et de nouveaux clients.