9 astuces iPhone moins connues qui peuvent changer la façon dont vous utilisez votre téléphone

Il n’y a pas si longtemps, chaque sortie de smartphone, qu’il s’agisse d’un nouvel iPhone ou d’une version phare de Samsung, était un événement capital. D’année en année, de nouveaux modèles de smartphones ont introduit de nouvelles fonctionnalités incroyables et des performances de caméra incroyables.

De nos jours, cependant, les améliorations des smartphones sont largement incrémentielles. Et même si cela ne veut pas dire que les nouvelles versions de smartphones ne sont pas excitantes, elles ne sont certainement pas aussi importantes qu’elles l’étaient autrefois. Malgré cela, il y a encore des raisons d’être amplifié par l’expérience utilisateur du smartphone. À cette fin, nous avons dressé une courte et agréable liste de conseils et de fonctionnalités iPhone que vous ignoriez peut-être totalement.

Déverrouillez le trackpad sur votre iPhone

Au lieu de vous embêter avec le curseur iOS de manière traditionnelle, vous pouvez utiliser le clavier de votre iPhone comme trackpad pour déplacer le curseur plus facilement. Pour ce faire, il vous suffit d’appuyer longuement sur la barre d’espace et de faire glisser votre doigt.

Un excellent conseil iPhone de tous les temps : appuyez sur Retour pour prendre une capture d’écran

Cela a été conçu comme une fonctionnalité d’accessibilité, mais c’est certainement une astuce que tout le monde peut apprécier. Avec iOS 14, les utilisateurs peuvent appuyer deux ou trois fois sur le dos de leur iPhone et déclencher une variété de fonctions. Par exemple, vous pouvez appuyer à nouveau sur votre iPhone pour pouvoir automatiquement prendre une capture d’écran ou activer Siri. Les autres fonctionnalités de Back Tap incluent la mise en sourdine de votre appareil, le réglage du volume et l’affichage du centre de notifications.

Vous pouvez profiter de cette fonctionnalité en allant dans Paramètres > Accessibilité. Ensuite, faites défiler jusqu’à l’en-tête « Physique et moteur » et sélectionnez « Toucher ». Faites maintenant défiler un peu plus et sélectionnez l’option “Back Tap”.

Vous pouvez maintenant choisir d’activer Back Tap avec un double ou un triple tap. Vous pouvez également choisir l’action que vous souhaitez déclencher lorsque vous appelez la fonction Back Tap à l’action.

Épinglez un texte pour un accès rapide

Si vous souhaitez un accès rapide et facile par SMS à un ami ou à un membre de la famille désigné, iOS 14 vous facilite la tâche. Ouvrez simplement Messages et recherchez la conversation que vous souhaitez conserver épinglée en haut. Si vous appuyez longuement sur le nom de la personne, vous verrez une option pour l’épingler. Ce faisant, cette conversation restera toujours en haut de l’application Messages.

Envoyer les appelants inconnus à la messagerie vocale

Les escrocs téléphoniques interrompent-ils votre journée bien trop souvent ? Eh bien, vous pouvez envoyer n’importe quel appel d’un numéro inconnu directement à la messagerie vocale. Pour ce faire, accédez à Paramètres > Téléphone. Faites maintenant défiler vers le bas et activez l’option “Silence des appelants inconnus”.

Gardez la batterie de votre iPhone en bonne santé

Pour garder la batterie de votre iPhone en parfait état de fonctionnement, il existe un paramètre qui peut aider à réduire le vieillissement de la batterie. Accédez à Paramètres > Batterie > Santé de la batterie. Une fois là-bas, activez l’option « Charge de batterie optimisée ». Lorsqu’il est activé, Apple note que votre iPhone “apprend de votre routine de charge quotidienne afin qu’il puisse attendre la fin de la charge au-delà de 80% jusqu’à ce que vous ayez besoin de l’utiliser”.

Par exemple, si vous branchez votre iPhone avant de vous coucher tous les soirs, il ne se rechargera à 100 % qu’à peu près au moment où vous vous réveillez généralement le matin.

Contrôle secret du volume

Vous n’avez pas besoin d’appuyer constamment sur les boutons matériels pour augmenter ou diminuer le volume de votre iPhone. Au lieu de cela, si vous appuyez une fois sur un bouton de volume, un curseur de volume apparaît sur le côté gauche de l’écran que vous pouvez faire glisser de haut en bas comme bon vous semble.

Activer le mode Low Data

Si vous avez une mauvaise connexion cellulaire ou si vous essayez de réduire votre consommation de données, vous devez connaître cette astuce iPhone. En allant dans Paramètres> Cellulaire> Options de données cellulaires, vous pouvez basculer sur “Mode de données faibles”.

Quant à ce que fait le mode Low Data, Apple note :

Les applications peuvent cesser d’utiliser les données du réseau lorsque vous ne les utilisez pas activement. L’actualisation de l’application en arrière-plan est désactivée. La qualité du contenu diffusé en continu peut être réduite. Les téléchargements et sauvegardes automatiques sont désactivés. Des services tels que iCloud Photos suspendent les mises à jour.

Prendre une capture d’écran d’une page Web entière

Si vous souhaitez prendre une capture d’écran d’une page Web entière, par opposition à la partie visible à l’écran, cela peut être fait avec iOS 14. Prenez simplement une capture d’écran comme vous le feriez normalement. Vous verrez alors un aperçu de votre capture d’écran dans le coin inférieur. Appuyez une fois sur l’image d’aperçu et vous verrez une option qui dit “Page complète”. Appuyez dessus une fois et toute la page Web sera enregistrée en tant que photo.

Recevez une alerte lorsque quelqu’un mentionne votre nom dans une discussion de groupe

Si vous voulez rester au courant du moment où quelqu’un dans une discussion de groupe mentionne votre nom, iOS 14 rend cela possible. Tout ce que vous avez à faire est d’aller dans Paramètres > Messages. Une fois là-bas, sélectionnez l’option « Me notifier » et vous ne manquerez pas quelqu’un qui essaie d’attirer votre attention.

