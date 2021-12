9 bas de Noël Amazon à moins de 50 $ que vos amis et votre famille adoreront cette année

Chaque produit a été sélectionné indépendamment par notre équipe éditoriale. Nous pouvons recevoir des commissions sur certains liens vers des produits sur cette page. Les promotions sont soumises à la disponibilité et aux conditions du détaillant.

La saison de Noël est arrivée, apportant tout le bonheur et la joie qui l’accompagnent. La saison des fêtes s’accompagne également d’un stress supplémentaire, car tout le monde recherche les cadeaux parfaits pour ses proches. Il y a aussi la tâche difficile des meilleurs bas de Noël qui impressionneront toujours vos amis et votre famille sans vous ruiner. Heureusement, Amazon propose de nombreux cadeaux incroyables pour tous ceux qui coûtent moins de 50 $.

Il y a des bas de Noël pour tout le monde dans votre vie, et ces cadeaux ne sont pas trop fous. Après tout, ils doivent tenir dans un bas. Certains d’entre eux sont également étonnamment utiles, comme le Universal Dust Cleaner, qui est parfait pour tous ceux qui travaillent à domicile. Les fans d’outils uniques qui peuvent tout faire voudront obtenir l’outil de poche 18 en 1 de Wallet Ninja. Si vous connaissez un enfant qui veut construire un bonhomme de neige mais vit dans un climat plus chaud, l’ensemble Playfoam Build-a-Snowman est un cadeau parfait pour lui.

Ce ne sont là que quelques exemples disponibles sur Amazon.com. Voici un aperçu de 10 incroyables bas de Noël Amazon dont vous et votre famille serez ravis et qui coûtent moins de 50 $.

1. Nettoyeur de poussière universel

(Photo : Amazon)

Depuis le début de la pandémie de coronavirus, plus de personnes que jamais travaillent à domicile, ce qui signifie que de nombreux ordinateurs personnels font un entraînement complet quotidiennement. Cela signifie également qu’il y a beaucoup de poussière entre les touches de ces claviers. Le nettoyant universel contre la poussière vous aidera comme ça. Bien qu’il ressemble à une goutte de boue jaune, il peut en fait descendre entre les touches pour enlever la poussière des endroits difficiles. Vous pouvez également les utiliser sur des instruments, des appareils photo, des bouches d’aération de voiture, etc.

11,99 $ sur Amazon

2. Playfoam Build-a-Snowman

(Photo : Amazon)

Playfoam Build-a-Snowman est le cadeau parfait pour les enfants qui ont toujours rêvé de construire un bonhomme de neige (surtout après avoir regardé Frozen pour la millionième fois) mais qui vivent dans un climat plus chaud. Les ensembles comprennent du mastic moulable, des écharpes, des chapeaux et des bras pour que les enfants puissent construire leurs propres bonhommes de neige à la maison.

sur Amazon

3. Outil de poche 18 en 1 de Wallet Ninja

(Photo : Amazon)

Si vous en avez assez d’avoir des couteaux géants de l’armée suisse sur votre porte-clés, l’outil de poche 18 en 1 de Wallet Ninja serait un bon remplacement. Il a à peu près la taille d’une carte de crédit et tient dans votre portefeuille. Le gadget à 14,98 $ est doté d’un ouvre-bouteille, d’un tournevis et même d’un support pour téléphone portable. Il n’y a pas d’arêtes vives, il est donc totalement sûr de voyager en avion.

14,98 $ sur Amazon sur Amazon

4. Une ligne par jour : un journal de cinq ans

(Photo : Amazon)

Une ligne par jour de Chronicle Books : un journal de cinq ans est le cadeau parfait pour l’écrivain en herbe de votre famille. Le livre de 12,16 $ comprend suffisamment de pages pour qu’un écrivain puisse réfléchir chaque jour pendant cinq ans. Il est suffisamment compact pour être transporté dans toutes les aventures.

12,16 $ sur Amazon

5. Haut-parleur Bluetooth portable Pro

(Photo : Amazon)

Ce haut-parleur Bluetooth portable Pro mesure moins de deux pouces de haut, il s’intégrera donc facilement dans un bas mais reste utile pour tout le monde. Le haut-parleur peut aller n’importe où et est parfait pour les mélomanes qui sont constamment en déplacement mais qui ne veulent pas toujours utiliser un casque. C’est seulement 18,99 $ sur Amazon et est fabriqué par EWA.

18,99 $ sur Amazon

6. Porte-clés du câble de charge Lightning

(Photo : Amazon)

Il existe de nombreux cadeaux technologiques utiles disponibles pour moins de 50 $, y compris ce très cool porte-clés de câble de charge XII Lightning. À seulement 10,99 $, il s’agit d’un porte-clés à gland en cuir avec un câble éclair caché pour que vous puissiez charger rapidement un téléphone portable lors de vos déplacements sans compromettre l’apparence de ses clés ou de son sac à main. Il est disponible en bleu, noir ou blanc.

10,99 $ sur Amazon

7. Tasse à café pliable

(Photo : Amazon)

L’amateur de café de votre famille ou de votre groupe d’amis voudra la tasse à café pliable de Stojo, qui ne coûte que 20 $. Vous pouvez pousser la tasse jusqu’à un disque qui ne mesure que deux pouces de hauteur. Il est disponible en tasses de 8, 12 ou 16 onces. Ils viennent même avec une paille assortie.

20 $ sur Amazon

8. Bonnet Bluetooth avec brassard

(Photo : Amazon)

Il fait froid en janvier, mais les gens doivent encore marcher, faire du jogging et se déplacer en écoutant de la musique. Le bonnet Bluetooth avec brassard de Goldworld est une solution parfaite. Il garde votre tête au chaud tout en écoutant de la musique via un haut-parleur Bluetooth intégré. Il est également livré avec un brassard de téléphone portable pratique pour que vous puissiez contrôler confortablement votre musique tout en courant. L’ensemble bonnet et brassard a coûté 17,91 $.

17,91 $ sur Amazon

9. Couverture de pique-nique pliable

(Photo : Amazon)

La couverture de pique-nique pliable de Golyte est le cadeau parfait pour tous ceux qui aiment partir à l’aventure. Vous pouvez plier la couverture pour qu’elle tienne bien dans votre main. C’est idéal pour les plans de dernière minute pour une journée dans un parc.

15,99 $ sur Amazon