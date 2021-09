9 camées mémorables de lutteurs de la WWE dans les films

Les lutteurs de la WWE sont le plus souvent connus pour leur travail à l’intérieur du ring, mais c’est une tendance qui appartient de plus en plus au passé. Des lutteurs comme Dave Bautista, John Cena et, bien sûr, Dwayne, “The Rock” Johnson, ont ouvert leur chemin à Hollywood et, par conséquent, ont peut-être obtenu un peu plus de respect pour d’autres lutteurs. Bien sûr, on pourrait affirmer que sans des gars comme Randy Savage et leurs excellents camées dans les grands films, les lutteurs n’auraient pas leur place dans les films maintenant, point final.

Les éléments suivants ne sont pas nécessairement les meilleurs camées de films des lutteurs de la WWE en termes de temps d’écran, mais certainement parmi les plus mémorables. Ces athlètes ont travaillé avec certains des meilleurs acteurs que nous ayons et se sont fait des stars à part entière, même avec des rôles relativement petits dans certains films notables.