9 choses à savoir sur la crypto Adventure Gold (AGLD) après une liste Coinbase | InvestorPlace Aller au contenu

Copyright © 2021 InvestorPlace Media, LLC. Tous les droits sont réservés. 1125 N. Charles St, Baltimore, MD 21201.

Accueil / Marché actuel / 9 choses à savoir sur la crypto Adventure Gold (AGLD) après une liste Coinbase

Adventure Gold est le carburant théorique d’un jeu vidéo pas encore réel, mais il se vend comme des petits pains

20 septembre 2021 Par Brenden Rearick, rédacteur en chef adjoint d’InvestorPlace 20 septembre 2021, 17 h 02 HAE 20 septembre 2021

Obtenir une liste sur Coinbase (NASDAQ :PIÈCE DE MONNAIE) est une marque de réussite sérieuse pour un développeur. En tant que deuxième plus grande bourse de cryptographie, Coinbase et toutes ses sociétés affiliées attirent beaucoup d’attention. En tant que tel, l’attention se tourne vers un nouveau jeu de jeu et de jetons non fongibles (NFT) Aventure Or (CCC :AGLD-USD). La crypto Adventure Gold (AGLD) permet aux investisseurs de se lancer dans un espace hybride qui pourrait très bien être l’avenir des NFT dans le divertissement.

Source : Shutterstock

Le jeton Adventure Gold existe dans le but d’alimenter un jeu encore inexistant. Qu’est-ce que ça veut dire? Voici tout ce que vous devez savoir.

Adventure Gold (AGLD) Crypto débarque sur Coinbase

Avant d’aborder ce qu’est la crypto Adventure Gold (AGLD), nous devons d’abord examiner les Loot NFT. Loot a vu son lancement en août via un développeur nommé Dom Hofmann. Ces NFT sont des images de lignes de texte. Chaque ligne contient le nom d’un élément d’un jeu d’aventure qui n’existe pas encore. Les NFT représentent des éléments pour le jeu, que les propriétaires de NFT posséderont à sa sortie. Hofmann a publié les NFT sans aucune imagerie ni statistique pour ces éléments afin de laisser leur signification ouverte à l’interprétation. Les Loot NFT sont disponibles gratuitement dans une série de 8 000 jetons. Les investisseurs s’en emparent très rapidement avec peu de marketing en dehors de l’annonce de leur existence par Hofmann. Depuis sa première version, la communauté Loot se développe rapidement et crée un battage médiatique autour du jeu encore à créer. Une multitude de sites mesurant la rareté de certains objets font déjà leur apparition. Adventure Gold est le jeton destiné à alimenter le jeu de butin entrant. Pour l’instant, il n’a pas de développeurs dédiés et son utilité inhérente n’est pas entièrement connue. Ce que nous savons, c’est que les propriétaires de Loot NFT ont reçu 10 000 ALGD pour chaque NFT qu’ils possèdent. À son taux actuel de 3,81 $, cela a transformé un achat NFT gratuit en un bénéfice de 38 100 $. La crypto Adventure Gold (AGLD) est maintenant également en train de booster une liste Coinbase Pro pour ajouter à son élan haussier. La bourse annonce son intention de répertorier AGLD ce matin par le biais d’un article de blog. Les investisseurs peuvent charger leurs avoirs AGLD existants sur leurs comptes Coinbase Pro à partir d’aujourd’hui. Si la crypto remplit les conditions de liquidité, elle sera lancée pour la négociation demain après-midi.

A la date de publication, Brenden Rearick n’avait (directement ou indirectement) aucune position sur les titres mentionnés dans cet article. Les opinions exprimées dans cet article sont celles de l’auteur, sous réserve des directives de publication d’InvestorPlace.com.

Article imprimé par InvestorPlace Media, https://investorplace.com/2021/09/9-things-to-know-about-the-adventure-gold-agld-crypto-following-a-coinbase-listing/.

© 2021 InvestorPlace Media, LLC

Connexion de l’abonné

Pas encore abonné Premium ?

S’inscrire Fermer le modal de connexion