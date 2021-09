9 choses à savoir sur la crypto Algorand (ALGO)… et où l’acheter

Algorand (CCC :ALGO-USD) est l’une des crypto-monnaies les plus discutées cette semaine, en grande partie grâce à son implication dans l’expérience crypto du Salvador. Ses gains sont également très impressionnants, la pièce grimpant toujours plus haut cet après-midi tout en surfant sur la vague du moment. Mais qu’est-ce que la crypto Algorand (ALGO) exactement ? Et surtout, où les investisseurs peuvent-ils acheter leur propre ALGO ?

Il y a à peine deux jours, Algorand valait la moitié de ce qu’elle est aujourd’hui. Il a commencé la séance de bourse mardi avec un creux de sept jours à 1,10 $. Maintenant, la pièce est en plein essor à plus de 2,33 $ et ça continue. Aujourd’hui, à lui seul, le réseau augmente de 45%. De plus, le volume des transactions continue d’augmenter ; le volume est en hausse de 87% sur la journée, après avoir terminé hier avec une augmentation de 200% du volume des transactions.

Il est assez évident que les investisseurs s’accumulent sur les nouvelles. Mais que fait exactement Algorand dans la situation salvadorienne ? Voici ce qu’il faut savoir.

Le rôle sous-jacent de la crypto Algorand (ALGO) dans le déploiement de Bitcoin au Salvador

Algorand est le produit du professeur d’informatique du MIT et expert en blockchain Silvio Micali. Le réseau Algorand se présente comme une alternative au Ethereum (CCC :ETH-USD) réseau. Le réseau met l’accent sur son ouverture et sa publicité comme son point fort ; les utilisateurs peuvent utiliser les réseaux pour toutes sortes de fins différentes. Le plus souvent, le réseau héberge une variété de DApps et de services financiers. Les particuliers et les organisations peuvent utiliser les services. Algorand se considère supérieur aux autres réseaux comme Ethereum avec son seul algorithme de preuve de participation, qui consomme beaucoup moins d’énergie que les modèles de preuve de travail ou hybrides d’autres chaînes. Sa technologie de partitionnement et ses capacités de contrat intelligent en font également un réseau attrayant en termes de vitesse d’exécution et d’évolutivité des contrats. Le réseau gagne en popularité ces dernières semaines grâce à son partenariat avec la société de cryptographie latine Koibanx, qui est à l’origine du nouveau portefeuille crypto salvadorien. Bien sûr, El Salvador fait des vagues dans la communauté crypto en tant que premier pays à adopter Bitcoin (CCC :BTC-USD) utilisation à l’échelle nationale. Algorand fournit l’infrastructure pour le portefeuille et a été sélectionné par Koibanx sur des pièces comme Cardano (CCC :ADA-USD). Ce partenariat offre aux citoyens salvadoriens un accès étendu à Algorand. Si vous souhaitez acheter la crypto ALGO, vous avez le choix entre de nombreux échanges. La pièce est disponible sur Coinbase (NASDAQ :PIÈCE DE MONNAIE), Huobi mondial et Binance (CCC :BNB-USD).

