9 choses étranges que vous pouvez acheter avec Bitcoin

Au cours de la dernière année, la valeur du Bitcoin est passée de 10 000 $ à 30 000 $, attirant l’attention des investisseurs. Le motif initial de Bitcoin est de fournir un système de paiement électronique peer-to-peer, où l’utilisateur a un contrôle total sans avoir à se fier aux monnaies fiduciaires émises par le gouvernement.

Le Bitcoin n’a en effet pas encore atteint tous les foyers en tant que monnaie conventionnelle, mais vous serez surpris de connaître les endroits où vous pouvez dépenser vos Bitcoins. MêmeLogiciel du futur Bitcoin est un outil de trading automatisé révolutionnaire qui peut profiter chaque jour du marché des crypto-monnaies.

Immobilier

La première maison vendue entièrement pour Bitcoin était en 2017. C’était une maison dans l’Essex, au Royaume-Uni, qui s’est vendue pour 480 000 $.

L’achat de biens immobiliers avec des bitcoins n’est toujours pas le moyen préféré, mais le processus est beaucoup moins intimidant maintenant. Certains agents immobiliers spécifiques aux crypto-monnaies vous permettent de dépenser vos Bitcoins au bon endroit. Il existe même des aides pour ceux qui n’ont pas assez de pièces pour acheter la propriété entière. De nombreuses fiducies de placement immobilier (FPI) en crypto-monnaie se développent. Une fois qu’ils seront opérationnels, les utilisateurs de crypto-monnaie auront la possibilité d’acheter des actions numérisées.

Achats

Des vêtements de détente décontractés aux tenues de créateurs, des dizaines de magasins de vêtements acceptent les paiements en Bitcoin. Il existe des sites Web de commerce électronique qui peuvent vous aider à créer toute votre garde-robe, y compris des costumes, des pantalons, des chemises et plus encore de fabrication italienne.

Etsy, une plateforme mondiale de commerce électronique renommée, a demandé à ses vendeurs de diffuser l’acceptation des paiements Bitcoin en tant que marketing progressif. La collaboration entre Blockonomics et WordPress a rendu possible l’intégration des paiements Bitcoin sur le site Web. Les utilisateurs peuvent créer leur site Web sur WordPress facilement en payant avec des Bitcoins.

Des plateformes comme Bitrefill qui fournissent des bons pour les meilleures chaînes alimentaires ont élargi leurs modes de paiement en introduisant des Bitcoins. En raison de la peur de passer à côté, les plateformes de jeux se sont jointes à vous pour vous permettre d’acheter des cartes-cadeaux de jeu avec cette crypto-monnaie. De même, des cartes-cadeaux pour l’épicerie et des accessoires personnels sont disponibles pour les détenteurs de bitcoins.

Alors que le monde essaie de se tenir au courant des tendances, les l’industrie ne peut pas s’empêcher d’accepter les bitcoins. Ainsi, l’industrie des bijoux et des accessoires a permis aux utilisateurs de crypto-monnaie d’utiliser le jeton à la fois dans les magasins physiques et en ligne. Tout, des bijoux aux diamants en passant par les montres, est désormais disponible avec des bitcoins.

Pizza

Il a effectué la première transaction commerciale avec Bitcoin en 2010 pour acheter des pizzas. Un développeur a payé 10 000 bitcoins pour deux pizzas. C’était un simple montant à l’époque, mais maintenant cela lui aurait coûté environ 40 millions, ce qui en fait la pizza la plus chère jamais achetée.

À la lumière de cette transaction, Pizza Hut essaie de garder l’esprit vivant au Venezuela. En novembre 2020, la société a annoncé un partenariat avec Cryptobayer pour permettre à Bitcoin, Ethereum et d’autres crypto-monnaies de mettre à disposition des options monétaires. Mais ce n’est pas la première fois qu’une chaîne de restaurants ou un service de commande propose cette option. Lieferando, un géant allemand de la vente à emporter, prend Bitcoin, et avec Lightning Network entrant dans le scénario, il est plus facile de commander votre Dominos Pizza.

En regardant le prix actuel du Bitcoin, investir un Bitcoin entier peut sembler déraisonnable. Mais maintenant, acheter une pizza n’en aurait besoin que d’une infime fraction.

Voitures de luxe et jets privés

Si vous avez assez de cachet pour acheter une Lamborghini ou d’autres supercars, la crypto-monnaie est la voie à suivre. De nombreux revendeurs stockent des marques de luxe comme Porsche, Mclaren, Bugatti, Koenigsegg et autres, et vous pouvez payer rapidement avec vos bitcoins. Pour quelqu’un qui a un goût plus classique et moins flashy, il existe des options comme les UTV tout-terrain, les camping-cars et les voitures classiques.

Dans le cas où les voitures ne suffisent pas à satisfaire votre passion, des jets privés sont également disponibles. Si vous étiez assez intelligent pour acheter des Bitcoins à leurs débuts et que vous avez maintenant 40 millions de dollars de bitcoins qui traînent, vous pouvez vous rendre dans une entreprise et découvrir des avions modernes.

VPN

Sachant que les réseaux privés virtuels (VPN) consistent uniquement à dissimuler votre identité en ligne, ce fut l’un des premiers services pris en compte dans les Bitcoins. Il est essentiel de noter que vous ne pourrez peut-être pas rester complètement anonyme, car les entreprises de criminalistique cryptographique et les gouvernements ont les moyens de suivre vos paiements, et la plupart des échanges intègrent des politiques KYC.

Vacances

Bien que la pandémie ait restreint les projets de vacances des gens, les destinations touristiques commencent prudemment à s’ouvrir. Les billets se vendent bon marché, ce qui pourrait être le bon moment si vous avez envie de vacances. Certaines plateformes acceptent les réservations d’hôtels en ligne avec des Bitcoins. Certains sites Web autorisent également les réservations de compagnies aériennes, et ils ont été l’un des premiers à adopter les paiements Bitcoin, permettant à la crypto-monnaie d’être utilisée pour des achats réalistes. Cependant, les frais de réservation de vols ou d’hôtels avec Bitcoins seront légèrement plus chers qu’avec les modes de paiement conventionnels.

Si vous êtes un fanatique de l’espace, Virgin Galactic, le projet de Richard Branson, vous offre la possibilité de réserver des places avec des Bitcoins pour un voyage spatial. Bien que les places soient actuellement réservées, c’est un combo futuriste que nous attendions.

La “première” montre Bitcoin au monde

Si vous vous ennuyez avec votre ancien Casio et que vous êtes fasciné par quelque chose sur lequel seules quelques personnes peuvent mettre la main, achetez une montre Encrypto. Cette montre est disponible à l’achat en utilisant des bitcoins.

Franck Muller Steampunk Limited Edition Encrypto Watch se démarque à tous égards. Avec 17 380 $, vous pouvez mettre la main sur cette édition limitée, qui n’est que de 250 exemplaires. Le magnifique boîtier en acier et le cadran en or rose font une apparence étonnante. Vous retrouverez la montre gravée d’une adresse QR code représentant le bloc genèse, le cadran affiche un discours public unique, et la clé privée de cette adresse est scellée dans une clé USB.

Si vous pensez que cette montre est une option irréaliste, certains détaillants en ligne vendent des montres de luxe dans une fourchette de prix décente, où vous pouvez payer avec des Bitcoins.

Des dons

Si vous cherchez à faire quelque chose d’utile avec vos bitcoins, faites des dons à des œuvres caritatives. Certaines organisations caritatives de premier plan ont constaté le potentiel de la technologie blockchain pour augmenter l’efficacité de l’aide et réduire la fraude caritative.

Cette technologie offre une transparence totale dans les transactions, vous aidant à suivre où va votre don. Vous pouvez accuser les fondations si elles décident de réacheminer vos bitcoins pour leurs agendas égoïstes.

Tout ce que PayPal vous permet d’acheter

Pay Pal a annoncé son nouveau service qui offre à ses utilisateurs la possibilité d’acheter des bitcoins et une poignée d’autres crypto-monnaies. Le service est réservé aux titulaires de comptes américains, car ce pays a ouvertement légalisé l’utilisation de la crypto-monnaie. Le processus devrait démarrer cette année. La caractéristique qu’ils ont soulignée est que vous n’êtes pas obligé d’avoir un portefeuille différent pour enregistrer vos bitcoins, car vous pouvez les conserver sur le site. Il y a 28 millions de commerçants dans le monde qui acceptent les paiements via PayPal, qui pourront désormais effectuer des transactions en crypto-monnaies. Cela donnera une base massive aux jetons cryptographiques pour entrer dans les ménages et les accepter comme méthode de paiement pratique.

Les monnaies Fiat seront toujours utilisées comme intermédiaire pour rendre les transactions possibles. Vous dépensez vos bitcoins sur le compte PayPal pour acheter des biens ou des services, mais les commerçants seront payés en devises locales par la plateforme. Même si, pour vous, le résultat est le même. Vous dépensez votre crypto pour acheter ce que vous voulez.

Il y a deux limites dont les analystes n’ont de cesse de parler. Le premier problème est que vous n’avez pas la liberté de mettre à jour votre portefeuille Paypal avec les bitcoins que vous pourriez déjà avoir dans d’autres portefeuilles. Vous ne pouvez utiliser que les bitcoins que vous avez achetés via PayPal lui-même. Une autre restriction vous empêche de transférer des bitcoins de votre compte PayPal vers un autre portefeuille.

Cependant, c’est un objectif tiré par les cheveux; il faudra du temps pour que le processus se déroule pleinement. Mais il ne faut pas longtemps avant que vous puissiez dépenser des crypto-monnaies sur presque n’importe quoi.

Comment utiliser Bitcoin en ligne?

Les Bitcoins sont peer-to-peer modes de paiement en ligne ; ils sont plus adaptés aux sites Web que les magasins physiques. Il y a plus d’options pour dépenser votre bitcoin en ligne. Pour présenter un plan média progressif, certaines grandes entreprises ont tout mis en œuvre pour introduire la technologie blockchain afin de configurer les achats de bitcoins sur leur site Web. D’autres entreprises ne font que tremper leurs orteils dans cette nouvelle tendance dans l’espoir de se constituer une base de consommateurs plus étendue.

Bien que la volatilité du Bitcoin en ait fait un instrument d’investissement, il est désormais beaucoup plus facile de les utiliser au quotidien pour acheter des biens et services en ligne. Les sites Web facilitent le processus en vous permettant de cliquer sur « Payer avec Bitcoin ». Ils vous demanderont les informations de votre portefeuille, qui sont souvent un code QR. Ensuite, vous devez confirmer les informations, et alto, votre commande est passée.

