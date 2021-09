9 choses que George RR Martin de Game Of Thrones a faites au cours de la dernière décennie au lieu de finir les vents de l’hiver

George RR Martin est l’un des écrivains les plus célèbres au monde. Il était déjà un écrivain de science-fiction et de fantasy populaire quand, en 1996, il a publié un roman fantastique intitulé A Game of Thrones. Le livre a remporté des prix et est devenu un best-seller, lançant toute une série de livres complexes se déroulant dans le même monde – collectivement connus sous le nom de A Song of Ice and Fire. Au total, cinq romans ont été publiés au cours des 15 années suivantes, vendus à des millions d’exemplaires dans le monde et ont finalement été adaptés dans la série télévisée HBO Game of Thrones.

Le cinquième livre de la série, A Dance with Dragons, a été publié en 2011. Bien qu’il y ait eu un écart de six ans entre ce livre et son prédécesseur, A Feast for Crows, Martin a promis que le sixième roman, The Winds of Winter, lui prendrait moins de temps pour écrire. En 2011, il a déclaré qu’il faudrait “trois ans pour terminer le prochain à un bon rythme”.

Bien sûr, dix ans plus tard, il n’y a toujours aucun signe de The Winds of Winter. Game of Thrones, qui adaptait à l’origine un livre par saison, a dû inventer ses deux dernières saisons après avoir manqué de matériel sur lequel baser les scripts. Martin a fourni des mises à jour sur sa lente progression sur le roman au fil des ans, tout en refusant obstinément de dire quand il finira.

Mais ce n’est pas comme si Martin n’avait écrit qu’un seul livre depuis 2011. En fait, il s’est occupé d’une multitude d’autres projets, des autres livres aux émissions de télévision en passant par les entreprises. Voici donc 9 choses que George RR Martin a faites au cours de la dernière décennie au lieu de terminer The Winds of Winter.