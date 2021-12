9 choses sans lesquelles Meagan Good ne peut pas vivre

Nous avons interviewé Meagan Good parce que nous pensons que vous aimerez ses choix. Certains des produits présentés sont des marques propres de Meagan. ET! a des relations d’affiliation, nous pouvons donc recevoir une commission si vous achetez quelque chose via nos liens. Les articles sont vendus par le détaillant, pas par E !. Les prix sont exacts au moment de la publication.

Tout comme le reste d’entre nous, Meagan Bon aime passer du temps à la maison avec certains produits de soins personnels. La star de Harlem d’Amazon Prime a dit à E! Des nouvelles sur le sérum pour cils miraculeux qu’elle a découvert pendant la quarantaine, ses patchs à boutons, une bougie réconfortante et sa gamme d’enveloppements capillaires, Good Wraps de Meagan Good, parmi ses autres produits préférés. Quand nous avons demandé à Meagan quand elle se sentait le plus détendue, elle a dit : « Quand personne ne sait que je suis encore en ville lol et que je peux juste m’asseoir sur mon canapé en pyjama pendant des jours et éteindre mon téléphone et me reposer, réfléchir, prier et avoir du temps pour moi. »

Elle est la plus heureuse lorsqu’elle est « en alignement avec Dieu », expliquant, « la paix est plus grande que toute autre chose dans ce monde et cela me rend la plus heureuse ». C’est pourquoi sa Nelson’s Classic Companion Bible est un autre de ses incontournables. Pour en savoir plus sur les objets sans lesquels Meagan ne peut pas vivre, continuez à faire défiler.