9 compétences essentielles pour les spécialistes du marketing de croissance SaaS

Au fur et à mesure que le marketing des produits se développe et que les besoins des entreprises évoluent, les entreprises recherchent une nouvelle race polyvalente : le marketing de croissance.

Les spécialistes du marketing et les compétences en marketing évoluent constamment à mesure que le paysage commercial change, que de nouvelles technologies émergent et que les attentes des clients changent.

Au début du marketing moderne, des illustrateurs à la main hautement artistiques ont collaboré avec des créateurs de mots pour créer de belles publicités dans des magazines et des panneaux d’affichage mémorables.

L’âge d’or des publicités télévisées a vu des budgets massifs consacrés à des campagnes très soignées, utilisant l’écriture de scénarios et la production cinématographique pour capter un public de masse.

Avec l’arrivée d’Internet et des médias sociaux, une toute nouvelle vague de compétences numériques est apparue, notamment le référencement, le marketing par e-mail et la gestion de communauté.

Aujourd’hui, la haute disponibilité des données et des analyses, la concurrence commerciale féroce et les attentes croissantes en matière d’expérience client stimulent la demande de marketing de croissance.

Qu’est-ce que le marketing de croissance ?

Le marketing de croissance est une approche qui examine l’ensemble des activités commerciales pour identifier les moyens de générer une croissance significative des KPI.

Ne se limitant plus au domaine traditionnel du marketing, par exemple le contenu, le référencement, les relations publiques, etc., les spécialistes du marketing de croissance ont pour mission d’examiner toutes les opérations et de trouver des opportunités pour des résultats révolutionnaires.

Le marketing de croissance supprime les limites du marketing pour permettre à chaque aspect de l’expérience client de se concentrer sur l’attraction de clients plus engagés. Mike Volpe, PDG de Lola (ancien PDG de Hubspot)

Le marketing de croissance vise à augmenter considérablement les indicateurs clés d’une entreprise et fait appel à une combinaison de compétences, que nous examinerons plus en détail plus tard. D’une manière générale, les spécialistes du marketing de croissance sont doués pour la pensée analytique, l’expérimentation et la créativité, ainsi que pour le marketing.

Leur tâche principale consiste à examiner chaque canal, chaque source et même chaque étape du parcours de l’acheteur ou de l’entonnoir d’acquisition d’utilisateurs et de rechercher des domaines à développer. Craig Zingerline, chef de produit, Sandboxx

Pinterest a été l’une des premières entreprises à constituer une équipe de croissance interfonctionnelle. L’un de leurs succès a été d’augmenter l’activation des utilisateurs de 20 % grâce à des expériences de conversion et à l’optimisation du parcours des utilisateurs en ligne.

Un autre exemple de marketing de croissance vient de Facebook. En analysant les données de fidélisation des utilisateurs, les spécialistes du marketing de croissance ont découvert une tendance : les utilisateurs se connectant avec au moins 10 amis au cours des quatre premiers jours d’inscription avaient tendance à rester des utilisateurs engagés. Cette idée les a amenés à développer de nouvelles fonctionnalités et notifications pour développer ce KPI « 10 sur 4 », pour des taux de rétention plus élevés.

De quelles compétences un spécialiste du marketing de croissance SaaS a-t-il besoin ?

Les spécialistes du marketing de croissance couvrent toutes les étapes de l’expérience utilisateur : de l’acquisition à l’activation, en passant par la rétention et la vente incitative. Ils travaillent avec différentes fonctions, notamment l’ingénierie, la conception, la gestion des produits et, bien sûr, le marketing.

Commercialisation

L’ensemble de compétences de base pour un spécialiste du marketing de croissance SaaS est une compréhension du marketing lui-même. Idéalement, ils auraient de larges compétences dans plusieurs canaux et une spécialisation approfondie dans un ou deux.

L’analyse des données

L’examen, l’interprétation et l’action des données sont au cœur de ce que font les spécialistes du marketing de croissance. Un exemple est l’analyse de l’efficacité des campagnes ; un autre est d’identifier les tendances de croissance ou de chute et de décider comment les traiter.

Modélisation quantitative

Comme l’analyse de données mais tournée vers l’avenir, la modélisation quantitative utilise des données historiques pour construire des projections futures. Les spécialistes du marketing de croissance l’utilisent pour répondre à des questions telles que « Si nous faisons une activité X, combien de nouveaux utilisateurs cela pourrait-il entraîner ? » Cela aide à prendre des décisions plus claires sur les activités à poursuivre.

Processus expérimental

Les tests et l’expérimentation sont au cœur de ce rôle axé sur les données. Les tests A/B et multivariés testent différentes variables (telles que la copie, la conception, le format) et fournissent des données pour aider à déterminer l’approche optimale. Mais ces données doivent également être analysées scientifiquement et documentées avec soin pour justifier les décisions.

Développement Front-End

Une connaissance pratique du codage frontal de base est utile pour évoluer rapidement lorsqu’il s’agit d’ajuster l’expérience utilisateur et d’exécuter des tests, par exemple sur un site Web ou une autre interface utilisateur.

Sensibilisation à l’ingénierie

La liaison efficace avec les équipes techniques est une autre compétence cruciale pour les spécialistes du marketing de croissance. C’est pourquoi une bonne compréhension du processus d’ingénierie et de développement sera utile lors de la planification des projets et de la définition des exigences techniques.

Gestion des produits

Les spécialistes du marketing de croissance doivent posséder bon nombre des compétences dont les chefs de produits ont besoin : connaître le produit de fond en comble, attribuer des priorités, définir la portée des projets et assurer la liaison avec les principales parties prenantes pour communiquer les progrès et maintenir l’adhésion.

Expérience client (CX)

Un mandat très large, CX couvre toutes les interactions avec les clients, du site Web et des e-mails aux ventes et au produit lui-même. Les spécialistes du marketing de croissance sont chargés d’identifier et de coordonner les changements apportés au CX, ce qui signifie beaucoup de communication avec les différentes équipes et avec les clients.

Expérience utilisateur (UX)

Il est important de comprendre comment le comportement et les interactions des clients changent en réponse aux choix de conception et d’expérience utilisateur, car de nombreux efforts de marketing de croissance se concentreront sur ces domaines pour générer de meilleurs KPI.

Résumé et principaux points à retenir

Le marketing de croissance est un rôle de plus en plus important qui dépasse les limites des rôles marketing traditionnels et examine l’ensemble des opérations commerciales à la recherche d’opportunités.

L’objectif des spécialistes du marketing de croissance est toujours d’aider l’entreprise à atteindre ses KPI, l’accent étant probablement mis sur l’acquisition et la fidélisation des utilisateurs.

Les start-ups à forte croissance et les entreprises SaaS plus grandes et plus établies construisent leurs équipes de marketing de croissance pour leur donner un avantage concurrentiel.

De solides connaissances et une expérience en marketing constituent la base des compétences d’un spécialiste du marketing de croissance. Le marketing de croissance est un rôle hautement axé sur les données qui fonctionne sur des informations, de sorte que les capacités clés incluent l’analyse de données, la modélisation quantitative et le processus expérimental. Les aspects de liaison technique et technique de le travail nécessite souvent une petite connaissance du développement initial et une connaissance du processus d’ingénierie. La gestion des produits, l’expérience client et l’expérience utilisateur doivent également faire partie de la timonerie de tout spécialiste du marketing de croissance, afin de garantir que l’expérience produit est continuellement optimisée pour le succès.