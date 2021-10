9 conseils d’utilisateur expérimenté pour votre Chromecast avec Google TV

Cela fait près d’un an que Google a lancé son dernier Chromecast, celui qui nous a présenté une nouvelle interface Google TV et a créé un schisme avec les centaines d’appareils Android TV que nous avions vus à ce jour. Un prix bas et une bonne expérience ont fait de ce nouveau Chromecast l’un des achats les plus évidents pour de nombreux amateurs d’Android, et encore plus pour les non-techniciens.

Il est facile de suivre les recommandations de Google et d’utiliser ce Chromecast comme prévu par l’entreprise, mais si vous voulez en tirer le meilleur parti, nous avons une série de conseils d’utilisateurs expérimentés rien que pour vous.

Google souhaite que vous utilisiez l’Assistant et l’onglet Applications de la nouvelle interface Google TV pour télécharger de nouvelles applications et de nouveaux jeux sur votre Chromecast. Le Play Store complet est toujours chargé, mais il n’y a pas d’icône destinée à l’utilisateur pour le lancer. Donc, si vous souhaitez forcer la mise à jour de certaines applications, changer de compte d’utilisateur ou arrêter les mises à jour automatiques, vous devrez trouver un moyen d’accéder à ce Play Store.

Le plus simple est de lancer Assistant et de dire « Play Store ». Mais nous avons couvert quatre autres méthodes dans cet article.

C’est le moyen le plus rapide, mais il y en a d’autres.

Button Mapper est l’une de mes applications préférées sur n’importe quel téléviseur Android, car elle me permet de contrôler ce que fait chaque bouton de la télécommande. Il y a des boutons que je ne touche pas (le D-pad par exemple), mais d’autres peuvent être personnalisés pour faire ce que vous voulez. Que vous préfériez un autre service de streaming au lieu de Netflix, ou que vous souhaitiez des raccourcis pour ouvrir vos applications préférées, vous pouvez attribuer cette fonctionnalité à des appuis simples, doubles et longs sur certains des boutons de la télécommande.

Mais ne vous emballez pas trop car tous les boutons ne sont pas créés égaux sur cette télécommande et il est préférable que vous sachiez dans quoi vous vous embarquez avant de commencer à déconner. C’est pourquoi j’ai créé un tableau pour vous permettre de voir quels boutons et fonctionnalités sont les plus personnalisables en toute sécurité, ainsi qu’un didacticiel complet ici.

Remappage du bouton TV Input pour ouvrir le Play Store et Solid Explorer.

Une fois que vous vous êtes familiarisé avec Button Mapper, vous pouvez attribuer un raccourci pour prendre une capture d’écran sur votre Chromecast. J’ai l’habitude d’appuyer longuement sur le bouton Home. C’est parfait pour partager vos dernières réalisations de jeu ou un moment de l’émission ou du film que vous regardez – ou pour envoyer des conseils à Android Police. Nous l’utilisons aussi beaucoup dans l’équipe, c’est ainsi que toutes les captures d’écran de cet article et de mes tutoriels et critiques Android TV sont prises.

Vous pouvez voir les instructions détaillées étape par étape ici.

Remappage du bouton Accueil pour prendre une capture d’écran.

Un jour ou l’autre, vous devrez charger une application sur votre Chromecast. Que vous forciez une mise à jour d’une application préchargée qui ne vous est pas encore parvenue ou que vous installiez une application non officielle (c’est un cas d’utilisation légitime, mais attention !), vous devez pouvoir envoyer un APK à votre téléviseur puis installez-le. On pourrait penser que c’est simple, mais ce n’est pas le cas.

Vous avez besoin d’une application tierce pour envoyer des fichiers sur votre téléviseur, puis vous devez activer les options de développement et modifier un paramètre sur votre Chromecast pour autoriser l’installation d’applications provenant de sources inconnues, et enfin vous pouvez installer cet APK. Nous avons le tutoriel complet pour vous ici.

Installation de l’APK Google Photos via APK Mirror.

Si vous avez déjà téléchargé des applications non officielles sur votre Chromecast, vous aurez besoin d’un moyen de les lancer qui n’implique pas de creuser dans les paramètres pour les trouver. Entrez des lanceurs d’applications tiers, qui ne remplacent pas complètement le lanceur Google TV, mais agissent comme n’importe quelle autre application installée. Ouvrez-les et vous trouverez une liste des autres applications sur votre téléviseur, qu’elles soient officielles ou non.

Vous trouverez plusieurs lanceurs tiers, mais les deux auxquels je reviens sont Sideload Launcher (même s’il n’a pas été mis à jour depuis des années) et SideApps.

Il y a de fortes chances que vous n’ayez pas besoin d’installer Google Photos sur votre Chromecast ou sur un téléviseur Android d’ailleurs. Mais si vous faites partie de la catégorie super limitée des personnes qui ont besoin de télécharger des captures d’écran de leur dongle aussi rapidement et sans effort que possible, ou celles qui souhaitent parcourir la version pleine résolution de leurs photos directement sur le Chromecast sans les diffuser, alors vous devez installer l’application Google Photos appropriée.

L’application Google Photos s’exécutant sur le Chromecast.

Le processus n’est pas pour les âmes sensibles et nécessite de nombreuses étapes douloureuses, qui sont facilitées si vous avez une souris USB ou Bluetooth, mais cela en vaut la peine car au final, vous aurez Google Photos sur votre Chromecast . Et à partir de là, toute capture d’écran que vous prenez sera immédiatement sauvegardée sur votre compte Google et accessible depuis le Web ou d’autres téléphones et tablettes. Consultez le guide étape par étape ici.

Google a décidé de compliquer les choses en ce qui concerne le contrôle du volume sur le Chromecast. Les boutons de volume de la télécommande peuvent être affectés au contrôle du volume du téléviseur ou de celui du Chromecast. Si vous choisissez le premier, vous ne pourrez pas modifier le volume du contenu diffusé à partir de votre téléphone, vous devrez donc atteindre la télécommande physique après avoir diffusé YouTube ou Spotify ou tout autre média pour baisser ou augmenter le volume. C’est pourquoi nous vous recommandons de passer à ce dernier choix, qui conserve cette fonctionnalité, mais hélas, vous devrez abandonner la possibilité d’écouter avec un son surround.

Ce n’est pas un choix facile, mais nous avons l’explication complète pour vous ici.

C’est le réglage à changer, mais il s’accompagne de quelques compromis.

Google a récemment supprimé l’application autonome de suppression d’Android TV sur Android et a introduit une nouvelle fonctionnalité intégrée à Android et à ses paramètres rapides. Par rapport à l’implémentation précédente, vous obtenez des commandes d’alimentation et de volume (uniquement si vous les avez activées dans le conseil précédent), un design plus moderne et une application plus réactive.

À ce stade, la fonctionnalité aurait dû être déployée pour tout le monde, mais si vous ne l’avez pas ou si vous ne savez pas comment l’activer, nous avons juste le didacticiel pour vous.

La nouvelle expérience à distance de Google TV.

Le Chromecast est une technologie assez simple, mais son port USB-C vous permet de l’augmenter d’une manière que vous n’auriez pas imaginé pouvoir. Si vous le connectez à un concentrateur USB-C avec charge directe (pour vous assurer que vous pouvez toujours l’alimenter), vous pouvez essayer d’ajouter divers accessoires USB. Un appareil photo vous permet d’utiliser Google Duo, un clavier ou une souris vous permet de contrôler le Chromecast à l’ancienne, une clé USB peut servir de stockage supplémentaire, etc.

Avec ces neuf conseils, vous devriez être prêt à faire passer votre expérience à un tout autre niveau sur le Chromecast avec Google TV. Que vous cherchiez simplement un moyen rapide de lancer le Play Store ou que vous ayez besoin de personnaliser complètement votre télécommande, de prendre des captures d’écran et de les sauvegarder sur Google Photos, vous devriez avoir tout ce dont vous avez besoin ici.

