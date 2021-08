9 des meilleures choses que vous pouvez faire avec un téléphone pliable

Enfant, les téléphones pliables n’étaient qu’une chimère, comme des sabres laser fonctionnels, des voitures volantes et des hoverboards (le bon type, pas le non-sens à deux roues que nous avons aujourd’hui).

Bien qu’il soit peu probable que vous coupiez les choses en deux avec une épée laser à cristaux très avancée de si tôt, l’ère des téléphones pliables est déjà bel et bien arrivée. De Motorola et Huawei au Galaxy Z Fold 3 de troisième génération de Samsung, le futur est déjà arrivé.

Cependant, à un prix bien en dehors de la gamme de la plupart des fans de gadgets, les téléphones pliables restent des bêtes rares à l’état sauvage. Vous vous demandez peut-être même à quoi ils servent au-delà du facteur de nouveauté, qui peut s’estomper après une semaine ou deux – c’est pourquoi nous sommes ici.

Oui, vous pouvez vous procurer une tablette, mais la beauté d’un téléphone pliable réside dans sa capacité à combiner la portabilité d’un combiné ordinaire avec le plus grand écran d’une tablette. Qu’il s’agisse de regarder des films, de prendre des selfies survoltés ou de revivre les classiques rétro de Game Boy, nous avons rassemblé certaines des meilleures choses que vous puissiez faire avec un téléphone pliable.

Regardez votre meilleur

Alors que certains combinés contorsionnés comme le Galaxy Z Fold 2 ont des caméras selfie régulières sur leurs écrans pliants intérieurs, d’autres adoptent une approche différente. Le Huawei Mate X2, par exemple, compense son manque de caméra selfie en vous permettant d’utiliser toute la puissance des principales caméras arrière en vous permettant intelligemment de vous voir sur l’écran avant lorsqu’il est déplié. Il peut être plus difficile de tenir un téléphone entièrement déplié vers vous, mais c’est un petit prix à payer pour être à votre meilleur pour les selfies et les portraits. Et parce que cela fonctionne aussi avec la vidéo, les vloggers peuvent se voir pendant qu’ils filment, pour s’assurer qu’ils sont dans le cadre sans s’enregistrer aveuglément.

Revivez vos jours Game Boy

Bien que vous puissiez exécuter des émulateurs Game Boy (et d’autres consoles) sur des smartphones ordinaires, l’espace d’écran supplémentaire offert par les téléphones pliables en fait un choix idéal pour jouer à vos jeux rétro préférés, car les commandes à l’écran peuvent être facilement placées sous l’écran. sans sacrifier aucune visibilité.

Téléchargez un émulateur comme My Boy !, chargez une ROM (assurez-vous d’abord que vous possédez légalement le jeu lui-même) et perdez-vous dans les chefs-d’œuvre pixelisés d’antan.

Lire un roman

(Crédit image : TechRadar)

Ayant passé la plupart des dernières années à lire exclusivement des livres sur son smartphone, cet auteur en particulier a découvert que la lecture sur un écran déplié plus grand est quelque chose qu’il est presque impossible d’abandonner une fois que vous y avez pris goût.

Bien sûr, vous pourriez avoir une tablette ou une liseuse à la place, mais avoir un appareil qui se transforme comme par magie en un plus grand en fait le nec plus ultra des lecteurs de livres électroniques/de romans graphiques en déplacement, sans parler d’un site Web/navigateur reddit très performant.

Jeux de console portables

(Crédit image : TechRadar)

Si vous êtes propriétaire d’une Xbox, vous pouvez essentiellement transformer un téléphone pliable en l’appareil de jeu portable ultime similaire à celui de la Nintendo Switch. À l’aide de la fonction de lecture à distance de l’application Xbox, vous pouvez accéder et jouer à des jeux sur le plus grand écran de votre téléphone pliable, avec la prise en charge du contrôleur Xbox pour une expérience authentique complète pour démarrer.

Encore une fois, vous pouvez également utiliser un smartphone ordinaire, mais vous plisserez les yeux et vous fatiguerez plus que de capturer des drapeaux et d’accumuler des éliminations. Même si vous n’avez pas de Xbox sous la main, les jeux mobiles classiques comme Call of Duty Mobile et Fortnite auront une meilleure apparence et joueront beaucoup mieux sur un écran plus grand.

Libérez votre potentiel créatif

Une autre beauté d’un écran de taille plus est le fait que vous avez plus d’espace pour jouer avec lors de la création de contenu. Du dessin au téléphone à l’édition de photos, en passant par l’édition vidéo et plus encore, vous passerez un bien meilleur temps à effectuer un travail détaillé sur un écran plus grand que vous ne le feriez sur un écran de combiné plus étroit et plus étroit, surtout si vous êtes un passionné de stylet utilisateur.

Ongles multitâches

(Crédit image : TechRadar)

L’espace d’écran plus grand offert par un téléphone déplié offre beaucoup plus d’espace pour les activités. Qu’il s’agisse de regarder des vidéos et de prendre des notes, de parcourir des mèmes et de regarder des vidéos, la possibilité d’ouvrir et d’afficher plusieurs applications sur un écran plus grand est une aubaine pour les multitâches.

Oui, vous pouvez avoir des applications à écran partagé sur les téléphones ordinaires, mais nous mentirions si la taille dérisoire de chaque application était autre chose qu’une nouveauté rarement utilisée. Allez grand ou rentrez chez vous, disons-nous.

Embiggen vos émissions préférées

Il y a quelque chose d’assez magique à regarder une émission sur Netflix sur un téléphone pliable. Bien que l’écran soit évidemment plus grand que celui d’un combiné ordinaire, vous obtiendrez toujours des barres noires substantielles, ce qui ne peut être aidé. Si vous êtes audacieux, vous pouvez choisir de passer en plein écran, en remplissant tout l’affichage carré avec votre émission préférée.

Vous recadrerez de manière assez significative, bien sûr, mais c’est bien d’avoir cette option, et le look plus grand, bord à bord, semble plutôt futuriste, ce qui est agréable. Même avec les barres noires, vous obtenez toujours une image plus grande qu’avec un téléphone ordinaire, donc c’est gagnant-gagnant de toute façon.

Tapez un roman

Plus l’écran est grand, plus le clavier est grand et plus le clavier est grand, plus l’expérience de frappe est confortable. Un téléphone pliable vous évite de picorer de minuscules touches à l’écran et vous permet à la place de taper plus rapidement et plus précisément avec vos pouces, ce qui rend l’expérience de frappe beaucoup plus précise (pour ne pas dire plus confortable).

Des e-mails aux messages WhatsApp, en passant par l’édition de documents et la rédaction d’histoires, un téléphone pliable transforme votre combiné en une version plus productive de lui-même.

Souffler l’esprit des gens

(Crédit image : TechRadar)

En fin de compte, la meilleure chose à propos d’un téléphone pliable est qu’il n’y en a pas beaucoup. Il y a de fortes chances que le vôtre soit le premier que vos amis ou votre famille voient, et d’après nos expériences jusqu’à présent, vous allez épater les gens.

Vous serez surpris du nombre de personnes qui ne savent même pas que les téléphones pliables existent, ou qu’ils sont même possibles, vous avez donc la possibilité d’attirer l’attention jusqu’à ce qu’ils deviennent plus courants. Essayez simplement de ne pas l’afficher dans la rue – vous serez la cible de rêve d’un voleur de cyclomoteur infâme.