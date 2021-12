9 des meilleurs jeux pour votre nouveau téléphone Android 2021

En plus d’être un système d’exploitation mobile populaire, Android est l’une des plates-formes de jeu les plus animées sur Terre. Si vous possédez un téléphone ou une tablette Android récent, ou même vieux de quelques années, vous devriez pouvoir exécuter la majorité des jeux disponibles sur le Google Play Store. C’est bien car il existe des jeux stellaires de qualité console que vous devriez connaître, si vous n’êtes pas déjà au courant. Que vous veniez d’acquérir un nouveau téléphone Android ou que vous souhaitiez simplement quelques recommandations à utiliser avec votre téléphone actuel, nous avons ce qu’il vous faut avec la liste ci-dessous.

Parmi nous

Parmi nousImage : Innersloth

Il est possible que vous ayez entendu parler de Among Us même si vous n’êtes pas très branché sur les jeux. C’est un jeu coopératif et compétitif en ligne où vous travaillez avec une équipe de cadets de l’espace, maintenant une station spatiale – sauf que l’un de vous est un imposteur dont le but est de tromper tout le monde et éventuellement de prendre le dessus. En tant qu’imposteur, c’est votre travail d’être aussi sournois et modeste que possible, tandis que tout le monde est sur le point que l’un des autres pourrait être un coup de poignard dans le dos. C’est un jeu simple avec un bord tendu. Essaie.

Appel du devoir : mobile

Call of Duty : MobileImage : Activision

Si vous avez toujours voulu faire l’expérience de quelque chose qui ressemble à jouer à Call of Duty sur une console, jetez un œil à Call of Duty: Mobile. Dans un sens, c’est une version plus simple de l’expérience de la console puisque, par défaut (bien que cela puisse être modifié), les armes à feu tirent automatiquement lorsque vous survolez un ennemi. Pourtant, il est visuellement impressionnant pour un port mobile, et il propose plusieurs armes à feu et autres caractéristiques personnalisables qui devraient satisfaire cette démangeaison pour un jeu de tir à la première personne mobile.

Pokémon Unis

Pokémon Unis

Si vous aimez les jeux de genre MOBA sur votre PC, comme Dota 2 ou League of Legends, Pokémon Unite pourrait gratter cette démangeaison pendant que vous êtes en déplacement. Bien qu’il ne soit pas aussi techniquement approfondi que l’un ou l’autre de ces jeux susmentionnés, Unite respecte les principes fondamentaux du genre compétitif, et bien sûr, il est profondément ancré dans le monde de Pokémon. Ce jeu est gratuit et propose un jeu croisé et une progression croisée avec la version Nintendo Switch.

Fortnite

FortniteImage : Jeux épiques

Fortnite reste l’un des jeux gratuits les plus populaires disponibles sur Android, même s’il n’est pas si simple à installer pour beaucoup de gens. Si vous souhaitez télécharger ce jeu de bataille royale qui vous oppose jusqu’à 100 autres sur une carte immense et en constante évolution, les utilisateurs non-Samsung devront se rendre sur le site d’Epic Games sur leur téléphone, puis trouver le lien pour installer son app, à partir de laquelle vous pouvez installer Fortnite. Si vous possédez un téléphone Samsung, Fortnite est disponible exclusivement dans son Galaxy Store. Tous les autres téléphones d’autres marques devront emprunter le long chemin.

Pour des instructions plus explicites, consultez notre article sur l’installation de Fornite sur Android.

Cellules mortes

Dead CellsImage : Motion Twin

Dead Cells est un autre port de qualité console conçu pour les téléphones Android. Pour ceux qui ne connaissent pas le jeu, c’est l’un des meilleurs jeux d’action à défilement latéral disponibles aujourd’hui et il est amusant de jouer pendant des heures. Les développeurs le soutiennent toujours avec de nouveaux contenus des années après son lancement initial sur PC. Vous commencez chaque course avec un ensemble aléatoire d’armes et les niveaux sont générés de manière procédurale, ce qui signifie que les éléments contenus dans les niveaux (ainsi que leurs dispositions) ne sont jamais exactement les mêmes à chaque fois. Ainsi, malgré la courbe de difficulté un peu élevée, plus vous jouez, meilleurs sont les objets que vous obtiendrez, ce qui rendra le jeu un peu plus facile.

Genshin Impact

Genshin ImpactImage : miHoYo

Genshin Impact est un phénomène mondial, combinant l’esthétique de l’anime et de The Legend of Zelda : Breath of the Wild avec le gameplay d’un MMO. C’est gratuit (avec des cosmétiques payants disponibles), mais si vous voulez un jeu qui offre des visuels magnifiques et un gameplay riche et varié, jetez un coup d’œil à celui-ci.

De manière impressionnante, ce jeu prend en charge la progression des sauvegardes croisées si vous avez un compte miHoYo. Ainsi, vous pouvez reprendre sur Android là où vous vous étiez arrêté sur PC ou console.

Pikmin Bloom

Pikmin Bloom Image : Niantic

Pikmin Bloom est l’une des dernières expériences mobiles de Nintendo et Niantic. Dans celui-ci, vous faites pousser de petites créatures pikmin à partir de graines pendant que vous marchez. Le jeu exploite la position GPS de votre téléphone et est conçu pour vous permettre de sortir et de vous déplacer. Bien que ce soit moins un jeu que la plupart des entrées de cette liste, avec peu d’objectifs autres que de prendre un certain nombre d’étapes pour développer des graines en pikmin, cela peut être une chose relaxante à jouer (surtout si vous avez apprécié les précédents jeux Pikmin des consoles Nintendo). Au contraire, cela rend l’acte de se promener un peu plus amusant.

Ciel : Enfants de la Lumière

Sky: Children of the Light est le dernier jeu de Thatgamecompany, responsable des jeux relaxants tels que Journey, Flower, etc. Sky est tout aussi magnifique et mystérieux, et c’est un jeu incontournable si vous aimez jouer à un jeu qui vous permet de profiter des visuels au lieu d’exiger constamment des réflexes nerveux pour gagner. Les mouvements du personnage et les commandes de vol sont agréables à utiliser, et il y a plus qu’assez d’objets de collection et d’histoires captivantes pour justifier un téléchargement gratuit.

Vallée des étoiles

Stardew Valley est une recommandation instantanée si vous avez joué à des jeux comme Les Sims, Harvest Moon ou Animal Crossing. Il emprunte des éléments à tous ces jeux, comme les relations interpersonnelles, les cultures, la construction de la maison de vos rêves, mais il ajoute de nombreux mécanismes de jeu. Vous pouvez choisir de vivre vos journées en vous assurant d’acheter le cadeau d’anniversaire parfait pour vos meilleurs amis, de pêcher à votre guise ou de plonger dans les mines pour collecter des minéraux rares (en combattant des méchants effrayants en cours de route).

