9 détails de voitures anciennes que nous aimons et manquons encore | Moteur

Ne vous y trompez pas: les voitures neuves sont meilleures que les anciennes. Rappelez-vous quand 120 ch était considéré comme assez décent pour une voiture familiale? Ou quand toute vitesse supérieure à 150 km / h signifiait parler autant de portance aérodynamique que dans un Cessna?

Sans parler des pannes constantes, de la sécurité en cas d’accident et de la rouille en abondance après un certain âge.

Mais ça pour ne pas dire que tout va mieux dans notre avenir automobile brillant et heureux. Ce serait comme dire que tout va mieux dans notre avenir radieux et généralement heureux.

Alors enfilons nos jeans enneigés, attachons nos Air Jordans, Patrick Ewing ou Pump, et promenons-nous sur Nostalgia Promenade avec le meilleur de toutes les choses du monde de la vieille voiture qui nous manque.

Roulette pour le ventilateur, un curseur pour la recirculation et un gros bouton pour la climatisation

le le climatiseur est une invention: choisissez la température et conduisez confortablement. Mais alors vous tournez un coin et le soleil est de votre côté, alors vous baissez la température et votre passager la soulève, car cela lui donne de l’ombre.

Et pour faire fonctionner le ventilateur un peu plus fort, vous devez décider de passer en mode manuel, ce qui perturbe la planification de l’ordinateur central sur la façon de le faire fonctionner. Si vous avez un système de climatisation à demi-degrés, vous appuyez sur le bouton et constatez que vous devez appuyer trop de fois.

Et si vous avez commandes tactiles, lorsque vous avez fouillé dans le sous-menu correct, il aura également fouillé dans les profondeurs du fossé le plus proche et maintenant vous aurez besoin d’un autre sous-menu: celui avec le clavier pour appeler une grue.

Comparez avec une voiture avec quelques années. Décidez à quel point vous voulez l’air froid et à quel point. Lorsque vous aviez trop chaud ou trop froid, vous tourniez la roue du pouvoir. Pour ajouter ou supprimer une note, vous avez tourné un autre cadran. Pour dégivrer le pare-brise, tournez un autre bouton. Un camion qui crache de la fumée noire? Déplacez le curseur avec un « glissement » satisfaisant et respirez facilement. Quelqu’un veut-il nous dire ce qui n’allait pas avec ce système?

Boîtes de vitesses de colonne de direction

Pour transporter plus de quatre passagers ces jours-ci, la seule solution est d’acheter quelque chose qui est généralement hideux et énormément grand avec les proportions (et les dimensions) d’un hippopotame.

Dans le bon vieux temps, voyager avec six ou même sept personnes était aussi simple que de remplir chaque centimètre carré d’espace disponible, de renoncer entièrement aux ceintures de sécurité et de partager l’espace personnel de manière désormais paniquée. COVID-19[FEMININEEtcetincroyablebéguindepassagersaétérendupossibleparuneinventionglorieuse:leboîte avec le contrôle sur la colonne qui permettait de mettre un banc droit à sa place.

Chargeurs de CD dans le coffre

le Le magasin de 10 disques dans le coffre est tombé en disgrâce. Quand il est sorti pour la première fois, c’était la meilleure façon de montrer votre dernier CD de Phil Collins, en vous rappelant qu’à l’époque, Phil Collins était génial.

Technologiquement, nous avons parcouru un long chemin. Désolée, vous pouvez maintenant écouter n’importe quelle chanson via la radio, via le système d’infodivertissement, sans brancher un seul câble.

Tout au long de la course à l’université, nous avions les mêmes 10 CD dans le magazine de notre voiture à trois volumes héritée de nos parents. Et avant de penser que cela ne suffit pas, il faut se rappeler qu’en 740 minutes on pourrait résumer le goût musical de toute une génération sans trop de drame (Note pour le dégoûtant jeune: les 740 minutes sont sur les 74 minutes que chaque compact disque autorisé).

C `est vrai que il a fallu de l’expérience pour clouer le mix sur CD, mais, quand ça s’est bien passé, j’ai dit: ils pourraient passer des années sans changer de chargeur. Pensez maintenant au nombre de sauts que vous avez effectués la dernière fois sur Spotify.

Petites roues et beaucoup de profil

Selon le nombre de couchers de soleil que vous avez vus, vous vous souviendrez peut-être de ces moments où vous les voitures les plus sportives et les plus folles avaient des roues de 17 pouces.

Avance rapide de quelques années de plus: notre nouvelle voiture sous-alimentée était équipée de roues de 19 pouces. Ou la même chose que vous avez opté pour un grand SUV de 22 pouces. Si les choses continuent comme ça, les voitures ressembleront à nouveau à des diligences dans quelques années.

Auparavant, la taille des roues augmentait pour accueillir des freins plus gros, elles sont donc devenues synonymes de hautes performances. Avec l’avènement de l’âge des apparences, certains ont commencé à utiliser des roues assez grandes pour tenir dans une chenille d’une mine à ciel ouvert d’Afrique centrale indépendamment des performances ou de la perte de confort.

Piliers étroits

Oui, nous savons tous pourquoi le pilier A de toute voiture est si énorme: parce que vous avez besoin de plus qu’une simple bande de métal pour survivre à un retournement et, plus important encore, permettre aux occupants de survivre. Et nous n’avons pas l’habitude de nous opposer à des choses qui sauvent des vies. Nous laissons cela aux anti-vaccins.

Mais, Et si nous rendions les voitures plus légères? Ainsi, puisque la force est égale à la masse multipliée par l’accélération, il y aurait moins de contraintes sur les piliers en cas de retournement. Ce qui signifie qu’ils pourraient être à nouveau plus minces.

Cela permettrait de vulgariser le fait qu ‘«éviter le trafic est beaucoup plus facile si vous pouvez le voir», mais cela nous a également ouvert les yeux sur le caractère spacieux et léger de la cabine …

De vrais boutons pour contrôler les choses

Boutons. Chacun avec une seule fonction. Donnez-le et une chose se produit. Frappez-le à nouveau et cela cesse de se produire. Appelez-nous pijoteros: s’il y a tant de fonctions à cacher dans les sous-menus de l’écran tactile, nous sommes convaincus qu’elles ne sont pas nécessaires.

Pensez à ce dont vous avez vraiment besoin et à ce que vous utilisez vraiment. Jetez un œil à une Porsche 911 des années 80 si vous avez besoin d’un exemple visuel de ce que nous voulons dire …

Véritable boîte de montre

Depuis le sujet de 911 classiquesParlons des horloges. Mettre le compteur de tours au centre est une excellente idée compte tenu des intentions et la capacité de la 911, mais regardez à nouveau le tableau de bord – ce cadran flanqué de vitesse à droite et de température / pression d’huile à gauche. Les informations les plus importantes, juste là.

Puis sur le côté, une jauge de niveau de carburant et d’huile à gauche et une simple horloge analogique à droite. Toutes les informations dont vous avez besoin et rien dont vous n’avez pas besoin. Peut-être qu’un voltmètre conviendrait.

Maintenant, regardez-le d’un point de vue moderne. Étant donné que la plupart d’entre nous ne comprennent pas (ou ne veulent pas comprendre) comment fonctionnent les moteurs, tout est plus simple visuellement.… et coloré. Avez-vous vraiment besoin d’un écran numérique haute résolution avec des animations à chaque fois que vous souhaitez voir la consommation moyenne ou représenter une carte ultra détaillée dans cette zone?

1 taille DIN pour radio

Te souviens-tu quand il y avait un 1 emplacement DIN dans le tableau de bord dans lequel rentre un autoradio? Si votre voiture faisait partie des « bons gars », vous aviez probablement un « double DIN » dans lequel placer un équipement audio énorme et coûteux avec un égaliseur … ou un 1 rayon DIN et trou caoutchouté dans lequel laisser le stylo Bic toujours mystérieux qui apparaissait dans toutes les voitures anciennes.

Maintenant, nous vous souhaitons la meilleure des chances pour essayer de mettre une meilleure radio que celle qui est fournie de série: vous finirez sûrement par casser la moitié du tableau de bord, votre ordinateur de bord, les commandes au volant cesseront de fonctionner et qui sait quoi d’autre. .

Égaliseurs de son réel

Depuis que nous avons abordé le sujet des radios, parlons de contrôle du son. Comment expliquez-vous que nous pouvons reproduire n’importe quelle chanson que nous aimons d’Internet via le système de sonorisation, mais que nous devons ensuite être confondus avec une basse qui est des ordures et un aigu strident?

Le but d’un égaliseur est de pouvoir régler correctement le son. L’audition humaine varie généralement d’environ 30 à 18 000 Hz, selon le nombre de concerts de heavy metal auxquels vous avez assisté. La division de 18 000 fréquences différentes en seulement trois paramètres (aigus, graves, médiums) laisse beaucoup à désirer en termes d’accordage. Ou, si vous payez trop cher pour une chaîne stéréo, vous obtenez un tas d’options généralement inintelligibles qui se fondent dans la musique, en essayant de donner l’impression qu’elle est jouée à l’Albert Hall ou quelque chose comme ça.

Les bonnes chaînes stéréo à l’ancienne offraient des égaliseurs à cinq, huit et même 10 bandes pour tirer le meilleur parti de leurs haut-parleurs … ce qui, d’ailleurs, vous ne savez probablement même plus où ils se trouvent.

Cet article a été publié sur Top Gear par Luis Guisado.