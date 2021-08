9 écouteurs et écouteurs sans fil avec d’excellents microphones 2021

Les écouteurs sont de toutes formes et tailles, et il peut être difficile de trouver celui qui vous convient. Pour être honnête, la plupart des écouteurs sans fil ont des microphones horribles. Heureusement, tous ne sont pas mauvais. Il suffit de savoir où chercher. Nous avons dressé une liste d’écouteurs et d’écouteurs sans fil avec d’excellents microphones pour chaque type de casque principal.

Conversations pratiques : Apple AirPods Pro – Blanc



Les AirPods Pro font partie des écouteurs sans fil les plus populaires du marché. Avec la commodité d’une excellente suppression active du bruit (ANC), ils offrent également la meilleure qualité de voix et de microphone sur n’importe quel ensemble d’écouteurs sans fil.

197 $ chez Amazon 230 $ chez Best Buy

Les joueurs s’unissent : Razer Opus Active Noise Cancelling ANC Wireless Headphones



Razer sait quelque chose sur les jeux sans fil, et les écouteurs supra-auriculaires Opus sont dotés de la certification THX et d’un excellent ANC pour une belle combinaison lorsqu’il s’agit d’utiliser le microphone pour discuter avec des amis.

200 $ sur Amazon

Chats supra-auriculaires : Soundcore by Anker Life Q30 Hybrid Active Noise Cancelling Headphones



Les Soundcore Life Q30 offrent un excellent rapport qualité-prix pour ce que vous obtenez lorsque vous les portez, et une partie de cette proposition consiste en de bons micros pour maintenir une conversation lorsque vous en avez besoin. Des performances ANC solides contribuent également à la cause et le son est toujours cohérent.

À partir de 80 $ chez Amazon 80 $ chez Walmart

Longues conversations : Bose Noise Cancelling Headphones 700 — Over Ear



Les Bose NCH 700 sont un peu plus chers que les autres sur la liste mais valent tout à fait leur prix demandé. Ils disposent de certains des meilleurs ANC du marché, d’une autonomie de 20 heures et d’une qualité de microphone exceptionnelle.

379 $ chez Amazon 379 $ chez Walmart

Chats durables : Écouteurs Jabra Elite Active 75t True Wireless Bluetooth



Ces écouteurs sont déjà parmi les meilleurs que vous puissiez trouver pour un certain nombre de raisons, et l’un de leurs meilleurs atouts est qu’ils peuvent prendre vos appels et bien le faire. Avec la durabilité IP57, vous pouvez également continuer à parler dans diverses conditions.

151 $ chez Amazon À partir de 90 $ chez Best Buy

Plusieurs microphones : Poly Voyager 6200 UC



Le Plantronics Voyager 6200 UC utilise quatre microphones omnidirectionnels pour garantir une qualité vocale exceptionnelle aux deux extrémités. L’ANC noie suffisamment l’arrière-plan pour qu’il reste ainsi, et la conception du tour de cou assure un confort supplémentaire.

170 $ chez Walmart

Coup de cœur : les écouteurs sans fil Bose Q30



Si vous préférez les écouteurs, le Bose QC30 offre le meilleur microphone de sa catégorie. De plus, à ce prix, difficile de dire non.

237 $ sur Amazon

Chat professionnel : Poly Voyager Focus 2



Les écouteurs ANC n’ont généralement pas d’excellents microphones, mais le Voyager Focus 2 est certainement une exception à cette règle. Ils utilisent un dongle USB pour établir la connexion sans fil, c’est donc idéal pour les gens d’affaires qui prennent des conférences téléphoniques.

208 $ sur Amazon

Entreprise mobile : Sennheiser Presence Business



Les casques d’écoute professionnels à bouton unique ont été abandonnés il y a des années, mais ils laissent toujours votre autre oreille libre d’entendre l’environnement qui vous entoure. Le casque Sennheiser Presence Business offre une excellente qualité de microphone et une ultra-portabilité.

200 $ sur Amazon

Allez avec ce qui correspond à votre style

Choisir un casque sans fil doté d’un excellent microphone peut être difficile, surtout si c’est la première fois que vous regardez un casque sans fil. Il y a tellement d’options, et cela peut être écrasant pour certains. Si vous recherchez un excellent ensemble d’écouteurs polyvalents dotés également d’un excellent microphone, n’hésitez pas à vous procurer les AirPods Pro. Ils sont pratiques, le son est bon et ils durent assez longtemps avec une seule charge.

Si les vrais écouteurs sans fil ne sont pas votre truc et que vous recherchez quelque chose avec une meilleure isolation et une meilleure qualité sonore, ne cherchez pas plus loin que le Soundcore Life Q30. En plus d’un microphone exceptionnel, le 059 offre une autonomie de batterie décente, une qualité sonore et une suppression active du bruit. Toutes ces qualités s’ajoutent à une expérience audio portable exceptionnelle si vous aimez transporter des écouteurs supra-auriculaires. Cependant, si la durée de vie de la batterie est votre objectif et que vous avez des écouteurs supra-auriculaires en tête, jetez un œil au casque Bose Noise Cancelling Headphones 700. Ils offrent une autonomie de batterie élevée avec jusqu’à 20 heures de lecture audio sans fil sur une seule charge.

