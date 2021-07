9 émissions de télévision originales sous-estimées de Netflix qui valent la peine d’être regardées

in

Gentefied (2020-présent)

Dans Gentefied, une pièce de théâtre sur le mot « embourgeoisé », nous suivons la vie de trois cousins ​​mexicains-américains qui luttent pour réaliser ce qu’ils croient être le rêve américain. Cependant, lorsque leur quartier commence à disparaître à cause de la gentrification, cela crée un autre tourbillon de problèmes pour eux.

Ce spectacle est parfait pour que vous appreniez ce qui se passe actuellement dans des quartiers comme le Bronx ou Brooklyn, car la vie quotidienne des gens est emportée par la gentrification. Gentefied est un excellent mélange de comédie et de drame, et ne se prive pas de vous dire ce qui se passe dans le monde. La série a été renouvelée pour la saison 2, vous pourrez donc bientôt regarder plus d’épisodes avec cette grande famille.

Diffusez Gentefied sur Netflix.