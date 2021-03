9 émissions spectaculaires apparaissant sur Netflix en avril 2021

Papa arrête de m’embarrasser! (Saison 1) – 4/14

Jamie Foxx a une nouvelle série sur Netflix, et pour tous ceux qui recherchent une autre comédie familiale dans laquelle se lancer, voici votre signe. Lorsque sa fille vient vivre avec lui, Brian Dixon fait tout ce qu’il peut pour être là pour elle alors qu’elle s’attaque à tous les grands problèmes de la vie. Bien sûr, il a de l’aide de sa meilleure amie, de sa sœur et de son père. Sur la base du titre, je suppose qu’il y a une certaine honte qui se produit à travers cela, et ce n’est probablement pas le père de Brian qui l’embarrasse. Ce serait cependant une grande subversion des attentes!