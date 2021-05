9 émissions spectaculaires apparaissant sur Netflix en juin 2021

Détendez-vous – 6/15

Au cours des derniers mois, Netflix s’est associé à Vox Studios pour le Headspace Guide to Meditation and Headspace Guide to Sleep. Il est maintenant temps pour le troisième volet, Unwind Your Mind, qui est une expérience entièrement interactive pour les abonnés. Le programme, qui est conçu pour être utilisé à tout moment par les utilisateurs, a des chemins personnalisables qui permettent aux gens de choisir entre la relaxation, la méditation et le sommeil. Je ne peux pas m’asseoir ici et garantir qu’il est meilleur ou plus efficace que d’autres applications spécialement conçues pour promouvoir ces choses, mais je n’ai pas d’abonnement à ces services. J’ai un abonnement Netflix, donc je vais probablement vérifier celui-ci.