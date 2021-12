9 emplois qu’Urban Meyer pourrait prendre après avoir été licencié par les Jaguars

Urban Meyer n’est plus l’entraîneur-chef des Jaguars, et il est temps pour l’entraîneur de football de trouver une nouvelle carrière. Ce n’est pas comme si Meyer avait besoin de travailler, je veux dire, le mec a reçu des sommes ridicules pendant une grande partie de sa vie d’adulte, mais l’argent ne signifie pas toujours que vous êtes satisfait.

Meyer a donné un cours sur le leadership à Ohio State, donc naturellement il a des intérêts en dehors du football – alors trouvons-lui une nouvelle carrière.

Conférencier motivateur

Voici une occasion unique de passer un après-midi avec l’un des plus grands gagnants de l’histoire du football (universitaire). Urban Meyer passera l’après-midi avec votre organisation ou votre école, proposant des séminaires uniques comme « Je suis un gagnant, et vous êtes tous des perdants » et « Je suis trop impliqué : comment blâmer ceux qui vous entourent lorsque les choses tournent mal ? «

Votre entreprise ne sera plus jamais la même après une visite de Meyer, nous vous le garantissons.

Premier candidat à la nouvelle émission de téléréalité VH1 Grinding with the Stars



Vous les avez vus faire le Cha-Cha, mais qu’en est-il de devenir méchant ? Du producteur Brett Michaels vient Grinding with the Stars. Nous prenons 10 vieux mecs dégoûtants et les faisons écraser des femmes de la moitié de leur âge. Nos juges évalueront à quel point cela les a mis mal à l’aise et s’ils pourraient garder leur déjeuner tout en regardant.

Branchez-vous cet été sur Grinding with the Stars, diffusé après le marathon We Love the 90s.

analyste télé

D’accord, c’est un vrai. Quelqu’un offrira probablement à Meyer un travail d’analyste de football universitaire et cela rendra la télévision vraiment ennuyeuse. Pourtant, les réseaux aiment les vieux coachs.

Devenir une version vraiment merdique de Ted Lasso

Un entraîneur de football américain dans le monde du foot ?! Ça pourrait arriver! Rejoignez Urban Meyer alors qu’il se rend en Angleterre pour entraîner une petite équipe de chance qui cherche à retrouver la grandeur. Je promets que ces footballeurs ne sont pas prêts pour Meyer, car il les appelle « de stupides perdants ».

Que se passe-t-il lorsque Meyer, clairement confus au sujet du jeu, signe le porteur de ballon Carlos Hyde? Comment la presse britannique s’adaptera-t-elle à sa forme unique de leadership ? Nous avons hâte de le découvrir.

Auteur du livre d’auto-assistance Circle of Trust



Apprenez les astuces pour une vie heureuse en excluant toute personne qui ne vous est pas immédiatement bénéfique. Urban Meyer a les astuces pour rendre votre vie plus insulaire et creuse, qu’il détaille dans Circle of Trust.

Suivez la recette du succès en cinq étapes d’Urban :

Déterminez qui peut vous aider Éviter toute personne qui ne peut pas Inviter vos meilleurs alliés dans votre cercle de confiance Accordez-leur un traitement de faveur Fuyez quand la chaleur est allumée

Entraîneur de football universitaire

Parce qu’un directeur sportif va être assez désespéré pour suggérer le nom de Meyer dans quelques années, et ça va arriver. Regardez.

Experte en jardinage à la télévision

Personne ne peut mieux motiver les plantes qu’Urban Meyer. Dans sa nouvelle émission HGTV Urban Gardening, Meyer vous montrera comment faire pousser des plantes en utilisant une nouvelle technique brevetée consistant à leur crier dessus et à les priver d’hydratation.

Le jardinage ne sera plus jamais le même.

Nouvel entraîneur chez Cobra Kai

Urban sait balayer la jambe.

Consultante en népotisme en entreprise

Pour des frais de consultation exorbitants, Urban Meyer examinera vos contacts pour déterminer qui vous devriez embaucher dans votre organisation. Peu importe que votre ami de 4e année n’ait aucune expérience en gestion de la chaîne d’approvisionnement, vous étiez amis ! De quoi faire de lui votre nouveau responsable logistique.

En quelques semaines, Meyer transformera votre entreprise d’une machine bien huilée en un désastre incompétent – mais au moins ce désastre sera amusant, car il s’est assuré que vous n’avez embauché que vos anciens amis et membres de votre famille !