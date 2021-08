9 façons de faire passer vos vidéos YouTube à un autre niveau

in

YouTube est actuellement la deuxième plate-forme de médias sociaux la plus populaire. Une variété de vidéos facilement accessibles et partageables attirent chaque jour un grand nombre de créateurs et les incitent à démarrer leur aventure sur YouTube.

Que vous soyez une marque établie ou une petite entreprise, ou un créateur individuel essayant de prendre pied dans le paysage numérique, il y a 2,3 milliards d’utilisateurs actifs sur YouTube avec lesquels vous pouvez interagir avec votre contenu.

Mais voici un défi de taille : entre 2014 et 2019, le contenu vidéo téléchargé sur YouTube chaque minute a augmenté de 40 %. Les utilisateurs regardent plus d’un milliard d’heures de vidéo chaque jour. À moins que vos vidéos n’aient un effet époustouflant, il y a de fortes chances que votre public cible les dépasse.

Voici donc six façons de faire passer vos vidéos YouTube au niveau supérieur et d’amplifier votre jeu de marketing vidéo :

1. Plongez dans la tendance

Source : Brid

Consultez les catégories YouTube les plus populaires pour découvrir ce qui motive le public. Bien que les gens regardent un large éventail de vidéos sur Youtube, il y en a dont ils ne peuvent pas se lasser.

Les favoris de YouTuber incluent des vidéos de déballage, des tutoriels, des dix meilleures vidéos, des compilations « best of », des farces, des sketchs comiques, des vidéos de jeux, des vlogging, des courses, des vidéos d’animaux de compagnie ou d’animaux, des critiques de produits et des vidéos de réponse autonome des méridiens sensoriels (ASMR).

Créez des vidéos avec ces thèmes, mais ajoutez votre style unique pour le rendre plus intéressant. Regardez des vidéos populaires dans la catégorie que vous avez choisie et consultez leurs sections de commentaires. Vous y trouverez souvent des suggestions et des idées de vidéos stratégiques, certaines sur lesquelles vous pourrez peut-être faire une vidéo.

Assurez-vous simplement que la catégorie que vous choisissez est quelque chose qui vous passionne et que vous êtes à l’aise de faire. N’oubliez pas que votre public le saura.

2. Faites attention à la description de la vidéo

Source : YouTube

La description que vous ajoutez à une vidéo YouTube a un impact direct sur les vues. Une description appropriée aide l’algorithme à comprendre ce que votre vidéo offre et à le faire passer. Malheureusement, de nombreux créateurs se sont rendus coupables d’avoir ajouté la description après coup, ce qui a donné lieu à quelques mots enchaînés. Une telle description ne parvient généralement pas à créer un impact.

N’oubliez pas que les premières lignes de la description de la vidéo s’affichent dans les résultats de recherche sur YouTube. Assurez-vous d’optimiser la description en utilisant les bons mots-clés. Donnez un bref aperçu de ce que le public peut s’attendre à apprendre de votre vidéo. Rédigez une introduction convaincante pour qu’un spectateur soit tenté de cliquer sur “Afficher plus” – c’est ce qui vendra votre vidéo.

3. Maîtrisez l’art du montage vidéo

Source : Clipchamp

Pour vos téléspectateurs, regarder des images brutes et brutes téléchargées directement sur YouTube, c’est comme manger une assiette de nourriture fade – c’est la recette parfaite pour les désengager dès le départ.

Le montage vidéo n’est pas négociable si vous voulez vraiment améliorer votre jeu YouTube. Une fois que vous avez terminé l’enregistrement, assurez-vous que vous tissez soigneusement les plans ensemble. Votre vidéo doit avoir une introduction, une partie médiane et une conclusion. L’absence d’un flux naturel laissera votre public complètement confus.

Jouez avec des éléments tels que des transitions, des images, du texte, des animations, etc., pour faire passer votre message avec éclat.

En plus de vous fier aux outils de montage natifs proposés par YouTube, utilisez un éditeur vidéo pour éliminer le stress de vos sessions de montage vidéo. L’outil de montage vidéo convivial de Clipchamp peut résoudre vos problèmes de montage et vous aider à ajouter une touche unique à vos vidéos sans transpirer.

4. Laissez la musique jouer

Source : bibliothèque de stock Clipchamp

L’ajout d’une musique de fond appropriée aux vidéos YouTube peut changer complètement la donne.

La musique peut vous aider à mettre en évidence le message que vous transmettez à travers la vidéo et à ajouter une touche premium. Veillez à choisir une musique qui complète vraiment le contenu – par exemple, si votre vidéo est riche en narration, optez pour de la musique ambiante ou instrumentale. Optez pour une piste qui a des rythmes réguliers. Sinon, le public peut avoir du mal à se concentrer sur le contenu vidéo.

Enfin, utilisez toujours des pistes libres de droits disponibles en ligne pour éviter d’être pris dans des batailles de droits d’auteur.

5. Maintenir un ton de conversation

Votre public ne s’attend pas à ce qu’un bot lise un script. Au lieu de cela, ils ont hâte d’entendre un être humain à travers la vidéo, surtout s’il s’agit d’un vlog (nouveau sur YouTube ? Consultez ces conseils de vlog.)

Vous pouvez utiliser un script mais essayez de ne pas paraître trop mécanique. Maintenez un ton naturel et conversationnel pour établir la confiance et la crédibilité auprès du public. Mettez l’accent sur la narration avant tout. Si vous apparaissez sur la vidéo, n’hésitez pas à utiliser des gestes de la main pour faire passer le message. Pour les vidéos avec voix off, pensez à ajouter du texte ou des graphiques animés lors du montage vidéo.

6. Investissez dans un bon micro

Source : MicroReviews

Les visuels ne suffisent pas pour captiver et engager votre public. Votre son doit également être fort et clair. Bien que les téléphones portables et les appareils photo soient capables de capturer des vidéos exceptionnelles, vous devez admettre que la qualité sonore n’est pas si impressionnante. Si vous envisagez de diffuser du contenu où la voix et la musique sont des éléments essentiels, vous devez investir dans le meilleur microphone qui servira le mieux votre objectif.

Il existe de nombreux microphones différents sur le marché aujourd’hui. Il est important que vous sachiez quel type de vidéos vous voulez faire avant de décider quel micro vous procurer. Si vous enregistrez dans un cadre extérieur, vous voudrez que votre public vous entende, pas les voitures qui filent derrière vous ou le bavardage des passants. Ainsi, vous voudrez peut-être investir dans un microphone canon conçu pour annuler le bruit environnant et qui se fixe facilement à votre appareil photo.

Créer un sketch ou une vidéo de style farce ? Alors un microphone sans fil vous fera du bien. Il peut se clipser sur des vêtements ou des accessoires et est suffisamment petit pour ne pas se faire remarquer. Malgré sa petite taille, il capte suffisamment la voix du porteur pour être entendu dans la vidéo.

Si vous êtes un joueur et que vous souhaitez diffuser des vidéos de jeu en streaming, vous aurez besoin d’un microphone à condensateur pour capter les détails de la voix avec précision. Un simple sourire narquois ou un soupir est important pour transmettre vos émotions et vos réactions. Un micro ordinaire ne pourra pas enregistrer cela, mais un micro à condensateur le fera.

Testez votre micro avant d’enregistrer votre vidéo. Enregistrez un petit échantillon de votre voix et écoutez-le afin de savoir à quoi cela ressemblera pour votre public.

7. Que la lumière soit

Même si vous n’êtes pas un pro de l’enregistrement vidéo, filmer des vidéos avec les meilleurs arrangements d’éclairage peut les rendre élégantes et raffinées. Vous pouvez corriger la luminosité et la balance des blancs en post-production. Cependant, l’enregistrement avec un bon éclairage le rendra meilleur au départ et ne nécessitera peut-être pas d’édition supplémentaire une fois terminé.

Pour un agencement d’éclairage compact, commencez par investir dans un éclairage LED et un support de bonne qualité. Ensuite, positionnez correctement les lumières – vous devez viser une configuration à trois lumières qui se compose d’une source de lumière principale appelée la lumière principale, une source lumineuse pour remplir les ombres créées par la lumière principale et une source de rétro-éclairage pour créer une séparation entre le sujet et l’arrière-plan.

8. Créez des vidéos fluides et stables

L’enregistrement avec votre appareil photo dans la main peut provoquer des tremblements et des mouvements instables de la vidéo. Non seulement cela rendra votre vidéo non professionnelle, mais cela la rendra également difficile à regarder.

Pour stabiliser les mouvements de tir, vous voudrez investir dans un cardan. Cet accessoire pour appareil photo tient votre appareil photo et utilise des capteurs et des moteurs pour éviter les images tremblantes et instables. Les trépieds sont utiles pour les vidéos où le sujet se trouve à un endroit fixe ou se déplace simplement dans le cadre. Les cardans sont pour les sujets qui se déplacent d’un endroit à un autre. Son stabilisateur garantira que le mouvement de la caméra lors de son changement de position se fera en douceur et de manière transparente.

Cet accessoire pour appareil photo à main est également indispensable si vous souhaitez prendre des photos créatives. Il existe de nombreuses techniques de prise de vue différentes que vous pouvez essayer pour créer des vidéos dramatiques et cinématographiques. La maîtrise des techniques artistiques peut prendre un certain temps, mais il existe des méthodes simples mais efficaces que vous pouvez essayer. Vous pouvez même jouer avec les mouvements de la main et le jeu de jambes pour réaliser des prises de vue uniques.

9. Créez des intros et des outros convaincants

Intro vous aide à démarrer vos vidéos en beauté. Ajoutez le logo de la marque, le slogan et les bons mots-clés à l’écran d’introduction pour l’optimiser pour les moteurs de recherche. Utilisez un créateur d’intro comme Clipchamp et jouez avec des graphiques, du texte, de la musique et des images pour créer un impact visuel.

L’outro est l’écran de fin de votre vidéo YouTube, où vous pouvez placer des liens cliquables. C’est un outil efficace pour garder le public engagé même après la fin de la vidéo et l’inciter à prendre l’appel à l’action souhaité. Assurez-vous que l’outro est à l’écran pendant au moins huit secondes pour permettre aux téléspectateurs de le traiter complètement.

Prêt à créer des vidéos YouTube à couper le souffle ?

Créer des vidéos dignes de frénésie n’a pas besoin d’être difficile ! La mise en œuvre de ces stratégies peut vous aider à booster vos efforts de marketing vidéo sur YouTube et à obtenir plus de vues.

Auteur : Yash Chawlani

Yash Chawlani est un stratège en marketing de contenu indépendant connu sous le nom de sa marque personnelle Merlin. Il est spécialisé dans le référencement et les médias sociaux et aide les entreprises B2B et SaaS avec ses stratégies de contenu de premier ordre.