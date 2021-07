9 façons de rendre le secteur technologique plus équitable : une nouvelle étude examine la main-d’œuvre de l’État de Washington

L’emploi direct dans les technologies de l’État de Washington a bondi de plus de 70 % entre 2013 et 2019, mais les travailleurs n’ont pas bénéficié de la même manière de la croissance du secteur, selon un nouveau rapport. (Graphique : OneAmerica)

UNE un nouveau rapport détaille de nombreuses inégalités entre les sexes et la race dans la main-d’œuvre technologique de l’État de Washington et fait une série de recommandations pour y remédier.

Parmi les recommandations : créer des coopératives de travail financées par l’État pour les travailleurs indépendants et contractuels ; la création d’un fonds de démarrage d’État pour soutenir les femmes et les personnes de couleur dans l’industrie technologique ; et l’élargissement de l’orientation de la personne-ressource de l’industrie technologique de l’État et des programmes de formation pour aborder les questions d’équité.

Le rapport, Créer des emplois de qualité pour tous dans le secteur technologique de Washington, a été publié par OneAmerica, une organisation de défense des immigrants et des réfugiés, et rédigé par nos invités dans l’épisode de cette semaine du podcast . : chercheur et consultant Kimberly Earles; et Marcus Courtney, consultant en affaires publiques spécialisé dans les questions de travail.

Voici une version condensée des neuf recommandations du rapport.

Élargir la portée du chef du secteur des technologies de l’information et de la communication (TIC) du gouverneur pour inclure la promotion de l’équité, de la stabilité et des emplois de qualité dans l’ensemble de l’industrie. Créer un fonds de démarrage Washington Innovation pour incuber la prochaine génération d’entrepreneurs pour les produits technologiques et les emplois, en ciblant et en soutenant les femmes et les chefs d’entreprise du BIPOC pour le financement. Cela serait similaire aux fonds de la Californie, de l’Illinois, de l’Oregon et de Vancouver, C.-B. Élargir le champ d’action du Centre d’excellence de l’État pour les technologies de l’information et de l’informatique afin d’inclure la formation pour des cheminements de carrière supplémentaires, comme la gestion de projet et la rédaction technique, tout en élargissant le soutien les travailleurs contractuels et immigrés, et les femmes et les travailleurs du BIPOC. Lancer des coopératives de travailleurs financées par l’État auxquelles les travailleurs indépendants et contractuels pourraient se joindre pour fournir des services au secteur de la technologie, offrant aux travailleurs une relation d’emploi plus stable et équitable avec les employeurs de l’industrie. Convoquer un sommet technologique BIPOC, ainsi que des conseils régionaux de développement de la main-d’œuvre, pour identifier les obstacles structurels et les solutions dirigées par et centrées sur les personnes de couleur. Instituer un rapport annuel sur l’état de la technologie et la main-d’œuvre technologique qui produirait des informations détaillées sur le nombre de travailleurs dans l’État, y compris les entrepreneurs indépendants, les entrepreneurs des agences de recrutement et les travailleurs H-1B, et aborderait l’état de la diversité au sein de l’industrie technologique . Investir dans des institutions chargées d’identifier et de soutenir les immigrants et les réfugiés ayant des titres de compétences étrangers pour appliquer ces titres à la main-d’œuvre dans l’État de Washington. Créer des postes de liaison étatiques et régionaux pour créer et renforcer les opportunités de réseautage entre les entreprises technologiques et les organisations de services sociaux travaillant avec les immigrants et les réfugiés ayant des références technologiques. Investir dans des stratégies pour connecter les membres de la communauté à faible revenu (jeunes et adultes) à des compétences utiles pour le secteur de la technologie, y compris la programmation de camps d’entraînement, et veiller à ce que ces programmes incluent des stratégies solides pour l’accès aux langues et l’orientation culturelle.

Lis un résumé du rapport ici, et écoutez l’épisode ci-dessus pour entendre Earles et Courtney discuter des conclusions et des recommandations.

Production et édition audio par Curt Milton; Thème musical de Daniel LK Caldwell.