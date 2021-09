9 façons dont Bitcoin est à un niveau record

Nic Carter, associé général de Castle Island Ventures, et cofondateur et président de Coin Metrics, explique pourquoi le prix du Bitcoin a augmenté sans la bulle commerciale observée en 2017-2018. Dans cet épisode, il couvre :

comment ce rallye Bitcoin diffère de ceux de 2017-2018 et pourquoi le marché est beaucoup plus mature combien la pandémie et d’autres forces macro cette année ont aidé à propulser Bitcoin ce qu’il dit que le nombre d’adresses Bitcoin avec 10 $ ou plus de bitcoin sont à 18 millions maintenant, par rapport à 2014 dans la bulle 2017-2018 l’importance du plafond réalisé, et pourquoi il y a moins de pression pour vendre maintenant puisque la base de coût actuelle de tous les bitcoins est beaucoup plus élevée que dans la bulle l’importance du fait cet intérêt ouvert pour les contrats à terme CME Bitcoin a atteint 1 milliard de dollars cette semaine – et pourquoi, même s’ils sont réglés en espèces, ils ont un impact sur le prix du Bitcoin ce que signifie l’appréciation du prix du Bitcoin dans les devises d’autres pays telles que la livre turque signifie que le flottant du stablecoin est passé de 1,5 milliard de dollars dans la dernière bulle à 23 milliards de dollars au cours de ce rallye ce qu’il fait de la théorie selon laquelle les mineurs chinois ont du mal à vendre leur BTC étant un moteur du prix augmenter

Merci à notre parrain !

Crypto.com : http://crypto.com

Liens des épisodes :

Nic Carter : https://twitter.com/nic__carter

Castle Island VC : https://www.castleisland.vc

Métriques de pièces : https://coinmetrics.io

Message de Nic : https://medium.com/@nic__carter/nine-bitcoin-charts-already-at-all-time-highs-78abbfe82804

Mineurs chinois incapables de vendre du BTC : https://www.coindesk.com/bitcoins-rally-supply-crunch-in-china

Litige avec ce rapport : https://twitter.com/WuBlockchain/status/1328893579515682816?s=20

Les contrats à terme ouverts CME Bitcoin dépassent le milliard de dollars : https://www.theblockcrypto.com/linked/85045/cme-bitcoin-futures-1-billion-open-interest

Lien vers le récapitulatif de Crypto News :