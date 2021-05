9 façons dont il continue d’affecter la politique américaine ⋆ .

Donald Trump ne bouge pas. Son parti non plus. Plus de six mois après sa défaite, Trump continue de déclarer que l’élection présidentielle de 2020 lui a été «volée». Et ce mensonge, parfois appelé «le grand mensonge», continue d’avoir un impact majeur sur la politique américaine. Le mensonge importerait, en principe, même s’il n’avait pas beaucoup d’effet pratique. Mais cela compte encore plus quand il alimente une poussée nationale républicaine pour rendre les lois électorales plus restrictives, jouant un rôle important dans le choix des nominations et des postes de direction du GOP, motivant une poussée partisane pour «auditer» les résultats de 2020, provoquant un autre combat Congrès, en aidant le mouvement conspirateur QAnon et en affectant les perceptions du public sur le président actuel. Voici neuf façons dont le Big Lie continue de se répercuter.

Du carburant pour des lois de vote restrictives

Le résultat le plus important des mensonges de Trump sur ce qui s’est passé en 2020 est la série d’efforts déployés en 2021 par les législateurs des États républicains pour rendre le vote plus difficile.

.Parmi d’autres choses, les propositions républicaines réduiraient la disponibilité des urnes, raccourciraient les périodes de vote anticipé et les périodes de vote des absents, rendraient plus difficile pour les électeurs d’obtenir des bulletins de vote par la poste, augmenteraient les exigences d’identification des électeurs, interdiraient le vote de 24 heures et conduire- par le vote, éliminer l’inscription des électeurs le jour du scrutin, limiter les personnes autorisées à renvoyer le bulletin de vote par correspondance de quelqu’un d’autre et purger de manière plus agressive les listes électorales.Dans de nombreux cas, il n’est pas clair si les législateurs républicains croient réellement que l’élection de 2020 était frauduleuse ou s’ils utilisent cyniquement les électeurs. ‘propres malentendus sur l’élection comme couverture politique. La distinction n’est pas pertinente en pratique, car les mensonges se transforment en projets de loi répressifs, quelle qu’en soit la vraie raison.

Un problème de carrière pour les républicains qui défendaient la vérité

Le secrétaire d’État de Géorgie Brad Raffensperger, un républicain qui a résisté fermement aux mensonges électoraux, fait maintenant face à un principal challenger qui bénéficie du puissant soutien de Trump: le membre du Congrès Jody Hice, qui a commencé sa campagne en prononçant des mensonges électoraux (et la semaine dernière a fait une déclaration trompeuse sur le Capitole émeute du 6 janvier). Et Raffensperger a déjà vu une partie de son pouvoir dépouillé par le gouverneur républicain et la législature de l’État.Un autre républicain de Géorgie qui a défendu les faits sur ce qui s’est passé en 2020, le lieutenant-gouverneur Geoff Duncan, a annoncé cette semaine qu’il ne chercherait pas à être réélu. Comme Raffensperger, Duncan s’est fait des ennemis républicains en refusant de se moquer des absurdités de Trump. Le Comité central du Parti républicain du Nevada a voté en avril la censure de la secrétaire d’État républicaine Barbara Cegavske pour avoir refusé d’enquêter (sur des allégations sans fondement) de fraude électorale et avoir été trop «dédaigneux» des préoccupations (sans fondement) concernant «l’intégrité électorale».

Une justification pour une répression des responsables électoraux

Les républicains n’ont pas seulement ciblé des chefs d’élections dans certains États. Les mensonges sur la façon dont certains comtés ont mené les élections de 2020 ont justifié un vaste effort républicain pour restreindre les responsables des élections locales.Une nouvelle loi géorgienne donne à un conseil d’État le pouvoir de nommer quelqu’un pour prendre temporairement la direction des conseils électoraux locaux. Une nouvelle loi de Floride stipule qu’un chef des élections de comté peut être pénalisé jusqu’à 25 000 dollars si une boîte de dépôt est mise à disposition d’une manière qui enfreint les exigences de la loi. Une loi de l’Iowa signée en mars autorise les responsables électoraux locaux à être condamnés à une amende allant jusqu’à 10 000 dollars pour une «infraction technique» et accusés d’un crime pour ne pas avoir mis en œuvre les directives du secrétaire d’État de l’Iowa. les responsables locaux, entre autres, d’envoyer des demandes de vote par correspondance aux électeurs qui ne les ont pas spécifiquement demandées.

Un élan pour un changement de direction républicaine à la Chambre

La semaine dernière, les républicains ont retiré la représentante du Wyoming.Liz Cheney de la troisième place de la direction du parti à la Chambre en raison de sa critique virulente des mensonges électoraux – et l’ont remplacée par la représentante de New York.Elise Stefanik, qui a encouragé à plusieurs reprises ces mensonges et qui a essayé de faire annuler les élections.

Un facteur dans les courses primaires ouvertes

Josh Mandel, l’ancien trésorier de l’Ohio qui se présente maintenant à la primaire républicaine pour le siège du Sénat américain libéré par le sénateur à la retraite Rob Portman, a transformé le grand mensonge en une ligne d’applaudissements dans ses discours – proclamant qu’il, contrairement à son «établissement »Rivaux, est prêt à déclarer catégoriquement que l’élection a été volée à Trump. troisième dans un domaine de sept candidats. Mais elle n’était pas vraiment seule: le gagnant, l’homme d’affaires Glenn Youngkin, a fait de «l’intégrité électorale» l’un de ses problèmes de campagne et a refusé pendant des semaines de dire que Biden avait été légitimement élu, changeant de ton seulement après avoir obtenu l’investiture républicaine la semaine dernière. .

La base d’un «audit» en Arizona – et pousse à d’autres audits

The Big Lie a étayé la décision du Sénat de l’État sous contrôle républicain de l’Arizona de commander un soi-disant «audit» des élections de 2020 dans le comté le plus peuplé de l’État, Maricopa, après que le comté ait déjà mené un audit qui n’a trouvé aucun problème. Le Sénat a embauché une entreprise obscure et inexpérimentée qui est dirigée par quelqu’un qui a promu des mensonges électoraux; les processus Maricopa de l’entreprise ont été largement critiqués par de véritables experts en matière d’élections. Mais les républicains d’autres États, de la Géorgie au Michigan et en Californie, font désormais pression pour des «audits» similaires.

Un autre combat au Congrès

Le grand mensonge a conduit à l’assaut du Capitole le 6 janvier. Maintenant, au lieu de travailler ensemble sur un certain nombre d’autres questions, le Congrès passe du temps à se battre pour savoir s’il faut créer une commission indépendante pour enquêter sur ce qui s’est passé. ne sont pas équivalents ici: ce sont les républicains en particulier qui ont transformé ce qui pourrait être un moment d’unité bipartisane rapide et facile en une nouvelle ferraille partisane.

Munitions pour les théoriciens du complot

Comme l’a rapporté Donie O’Sullivan de CNN, «l’audit» de l’Arizona basé sur le Big Lie est devenu une fixation dans les cercles de conspiration de QAnon – une base, bien que ridicule, pour continuer à croire qu’une série d’États se renversera d’une manière ou d’une autre. Les victoires déjà certifiées du président Joe Biden et que Trump sera bientôt de retour au pouvoir. Accordés, les adhérents de QAnon parviennent toujours à trouver une raison absurde ou une autre pour justifier leurs croyances absurdes. Mais il ne fait aucun doute que la prévalence continue des mensonges électoraux a donné au mouvement des munitions.

Un effet (inconnu) sur le public

Les résultats des sondages suggèrent qu’il existe une perception largement répandue parmi les électeurs républicains que Biden n’a pas été légitimement élu. Par exemple, un sondage CNN fin avril a révélé que 70% des répondants républicains ont déclaré qu’ils ne pensaient pas que Biden avait légitimement remporté suffisamment de voix pour être président.Il est impossible de dire avec certitude comment cette fausse croyance affecte la perception plus large de ces électeurs sur la présidence de Biden. . Mais il semble très probable que cela contribue à la polarisation du public, limitant la capacité du président à gagner le soutien des personnes qui ont voté pour Trump – et même limitant la capacité des Américains moyens à avoir des conversations politiques productives les uns avec les autres.

