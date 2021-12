9 faits à savoir avant la première de la quatrième saison – Las Noticias de Chihuahua – Entre les lignes

Netflix dit au revoir à 2021 en sortant l’une des séries les plus appréciées de la plateforme : Cobra Kai. Le spin-off et la continuation de Karate Kid est devenu l’une des fictions les plus suivies du service de streaming et sa quatrième saison promet d’être la plus épique à ce jour.

Et c’est que le tournoi All-Valley marquera la quatrième saison, en plus du retour d’une vieille connaissance : Terry Silver lui-même (Thomas Ian Griffith). Un moment tant attendu, car les fans ont attendu presque un an les 10 nouveaux épisodes, qui pointent vers une confrontation brutale entre Cobra Kai et le dojo de Daniel LaRusso (Ralph Macchio) et Johnny Lawrence (William Zabka).

Par conséquent, nous passons en revue neuf clés à retenir avant de regarder la quatrième saison :

1.- ROBBY SUIT DU CTÉ DE KREESE

L’un des points forts de Cobra Kai est l’évolution constante des alliances entre les personnages. Cependant, Robby (Tanner Buchanan), le fils de Johnny, continue d’être fidèle à Kreese et Cobra Kai, donc dans la quatrième saison, ce sera la clé de la façon dont la progéniture de Lawrence vivra l’alliance de Kreese avec Terry.

2.- L’ALLIANCE DE DANIEL ET JOHNNY

Finalement, Johnny et Daniel ont mis leurs différends derrière eux et ont formé une alliance inattendue. Ils appliquent tous les deux la devise « L’ennemi de mon ennemi est mon ami », ce qui signifie qu’ils ont tous les deux un rival commun : le Cobra Kai de Kreese. Avec Johnny entraînant Miguel (Xolo Meridueña) et Daniel entraînant Sam (Mary Mouser), il sera intéressant de voir ce qui sortira de cette union entre le Miyagi-Do et l’Eagle Fang.

3.- TERRY SILVER EST DE RETOUR

L’arrivée de Terry Silver va bouleverser la série, car les avancées indiquent qu’il sera le nouveau leader de facto du Cobra Kai. Les avant-premières que Netflix a montrées montrent aussi qu’il ne s’agira pas d’un simple caméo, mais que Terry, méchant du troisième volet cinématographique de la saga, est venu rester et cherchera à déstabiliser au maximum l’alliance de Johnny et Daniel. .

4.- CHANGEMENT DE CTÉ DE HAWK

La troisième saison a surpris avec le changement de camp de Hawk (Jacob Bertrand), lorsqu’il s’est réconcilié avec Dimitri (Gianni DeCenzo). Pour le moment, le jeune homme continue d’être attaché au Miyagi-Do et il ne semble pas qu’il va revenir au Cobra Kai. Maintenant, la question demeure, que la quatrième saison devrait résoudre, si ce changement de camp signifie que Hawk est également fidèle au dojo.

5.- LE RETOUR D’ALI

Pour les fans de la saga originale de Karate Kid, revoir Ali Mills (Elisabeth Shue) a été un moment de nostalgie. On pouvait sentir la tension romantique sur la possibilité qu’Ali et Johnny revivent leur amour de jeunesse. Maintenant, il est temps de se rappeler que Johnny sortait déjà avec Carmen (Vanessa Rubio), la mère de Miguel. Cela signifie-t-il qu’un triangle amoureux arrive ?

6.- RELATION SAM ET ROBBY

L’une des raisons pour lesquelles Robby est revenu dans les bras de Kreese dans la saison trois au lieu de continuer dans le Miyagi-Do était qu’il avait interprété que Sam et Miguel avaient une liaison, ce qui a provoqué une crise de jalousie qui l’a fait revenir dans Cobra Kai. La quatrième saison sera-t-elle celle de la réconciliation ?

7.- LA RÉCONCILIATION DE SAM ET MIGUEL

En revanche, la troisième saison était celle de la réconciliation de Sam et Miguel. Ce « retour à leurs réseaux » après une brève saison a rejoint le violent rival côté obscur. Le jeune homme était dans le coma depuis longtemps, ce qui l’a fait reconsidérer. Tout indique qu’au quatrième tour, les deux rejoindront davantage, au grand dam de Robby.

8.- LE TOURNOI ALL-VALLEY

Après plusieurs péripéties qui ont failli se solder par une annulation définitive, le tournoi All-Valley revient pour cette quatrième saison. La victoire sera l’intrigue principale des nouveaux épisodes, car cette célébration a provoqué l’union de forces qui semblaient impossibles et le retour de personnages du passé.

9.- MIKE BARNES EST AUSSI DE RETOUR

Selon Heavy.com, la quatrième saison sera également le retour de Mike Barnes, l’élève chevronné de Terry Silver dans Karate Kid III. Considérant que les antagonistes de la fiction se réarment, il ne serait pas étrange que le retour de Barnes vienne solidifier l’affrontement contre Johnny Daniel.

Avec des informations de Cependant