9 films à découvrir

Les films à regarder ne manquent pas sur divers services de streaming, mais il peut être difficile de restreindre vos options, avec des titres qui arrivent et partent chaque mois. Nous sommes là pour vous aider avec une liste des meilleurs nouveaux films en streaming à regarder.

Chaque semaine, nous vous proposons nos meilleurs choix parmi différents services tels que Netflix, Hulu, HBO Max, etc. Nous avons choisi des titres ajoutés à ces services le mois dernier, offrant un mélange d’originaux en streaming et de titres plus anciens nouvellement disponibles.

Note de l’éditeur: Nous mettrons à jour cette liste des meilleurs films à diffuser chaque semaine à mesure que de nouveaux titres seront ajoutés ou supprimés.

La fille perdue (2021)

Netflix – 17 décembre

Maggie Gyllenhaal fait ses débuts en tant que réalisatrice avec ce beau et déchirant portrait d’une femme vivant dans l’ombre de ses décisions de mère. Leda, une professeure d’anglais divorcée d’âge moyen, devient obsédée par deux compagnons de voyage lors de vacances en solo en Grèce. Alors qu’elle regarde et interagit avec les femmes et leurs enfants, elle se souvient de ses propres filles et d’un choix passé d’abandonner sa famille, ainsi que de ce que cela lui a coûté. Ce drame, qui suscite le buzz des Oscars, a été lancé sur Netflix en décembre et reste l’un des meilleurs nouveaux films en streaming à regarder cette semaine.

Netflix

Les résurrections matricielles (2021)

HBO Max – 22 décembre

Une suite étrange, sans aucun doute, The Matrix Resurrections fait effectivement un argument contre sa propre existence, s’attaquant à l’obsession d’Hollywood pour les franchises tout en ajoutant sa propre nouvelle tournure à une série de films lancée il y a plus de deux décennies. Neo a été reconnecté et convaincu que ses souvenirs de la trilogie Matrix familière font en fait partie de ses propres créations en tant que développeur de jeux vidéo. À partir de là, le film tisse des éléments anciens et nouveaux pour développer les thèmes des films originaux et nous donner un traité radicalement conscient de la narration sous le capitalisme. C’est naturellement une entrée polarisante dans la franchise The Matrix, mais si vous êtes dans la blague, c’est une suite vraiment électrisante, et Warner Bros. l’a rendu disponible en streaming sur HBO Max pendant un mois pendant sa sortie en salles.

HBO Max

La fille au tatouage de dragon (2011)

Netflix – 1er janvier

C’est un crime que Sony n’ait pas donné son feu vert aux suites prévues de la formidable adaptation par David Fincher des célèbres romans Millenium de Stieg Larsson, l’un des meilleurs nouveaux films en streaming à découvrir dès sa sortie sur Netflix. Le journaliste suédois Mikael Blomkvist fait équipe avec la pirate informatique Lisbeth Salander lorsqu’il est engagé par un riche industriel pour enquêter sur une disparition de 40 ans dans ce thriller néo-noir mettant en vedette Daniel Craig et Rooney Mara.

C’est un mystère pourquoi personne n’a essayé d’adapter les romans policiers à succès Easy Rawlins de Walter Mosley depuis Devil in a Blue Dress en 1995. Avec des performances formidables de Denzel Washington, Jennifer Beals, Don Cheadle et plus encore, le film est la preuve que l’écriture de Mosley fonctionne incroyablement bien à l’écran. Lorsque Easy Rawlins, récemment licencié et à court d’argent, est enrôlé pour aider à retrouver une femme disparue dans les années 1940 à Los Angeles, il se retrouve mêlé à un monde criminel de politiciens véreux, de flics racistes et de ravisseurs violents.

Hulu

Les trois jours du condor (1975)

Paramount Plus et Hulu – 1er janvier

Un chercheur de la CIA prend la fuite lorsque son bureau est pris pour cible par des tueurs ayant des liens suspects avec ses propres employeurs. Ce thriller classique du chat et de la souris présente des performances stellaires de Robert Redford et Faye Dunaway en tant qu’alliés improbables bien au-dessus de leurs têtes. C’est l’un des meilleurs nouveaux films en streaming à regarder cette semaine pour tout fan du genre espion, et vous pouvez le regarder sur Hulu et Paramount Plus.

Paramount Plus

Joueur (2009)

Paon – 1er janvier

Échec critique et commercial, le Gamer de 2009 est attendu depuis longtemps pour être redécouvert et compte tenu de son appréciation bien méritée. C’est le moment idéal, car l’action de science-fiction des réalisateurs de Crank est tombée sur Peacock où vous pouvez le regarder gratuitement (ou sans publicité si vous souscrivez à un abonnement payant). Le film suit John « Kable » Tillman, un condamné à mort qui se bat pour sa liberté en tant qu’avatar humain dans un jeu en ligne très populaire où les détenus peuvent gagner leur liberté – ou mourir en essayant. Le film est un regard totalement déséquilibré et hyperactif sur nos vies en ligne et où nous pourrions nous retrouver si nous laissions les milliardaires de la technologie faire ce qu’ils voulaient.

paon

Cri (1996)

Paon – 1er janvier

Quel moment idéal pour revisiter le classique de l’horreur Scream, tout comme la dernière entrée de la franchise emblématique sort en salles. Relancement du genre slasher dans les années 90, Scream de Wes Craven est à la fois un hommage affectueux et une explosion d’énergie dans un genre qui perdait de son éclat aux yeux du public. Il suit l’adolescente Sidney Prescott et ses amis alors qu’ils tentent d’échapper au mystérieux tueur de Ghostface. La torsion est que les personnages (tueurs et victimes) sont hyper-conscients des règles des films d’horreur, les utilisant pour faire un clin d’œil au public et récupérer de nouvelles frayeurs. Si vous aimez Scream, vous pouvez également consulter Scream 2 sur Peacock.

Un classique de la comédie qui ne manquera pas de vous faire rire, Super Troopers est désormais diffusé sur Amazon Prime Video. Le film suit un groupe de soldats de l’État du Vermont qui ont le don de se relâcher, de se faire des farces et de s’étouffer, et généralement de faire un travail de police épouvantable. Ils doivent devenir sérieux – ou aussi proches que possible – lorsqu’une guerre de juridiction les met en conflit avec les forces de l’ordre rivales. S’ils parviennent à résoudre seuls un meurtre lié à une opération de contrebande de marijuana, ils pourront faire leurs preuves et garder leur poste bien-aimé ouvert.

Amazon Prime Vidéo

La barre tendre (2022)

Vidéo Amazon Prime – 7 janvier

Réalisé par le lauréat d’un Oscar George Clooney et mettant en vedette son collègue lauréat d’un Oscar Ben Affleck, The Tender Bar est un drame de passage à l’âge adulte basé sur les mémoires de JR Moehringer du même nom. Il voit un jeune JR grandir à Long Island avec sa famille excentrique. Faisant face à la déception d’un père absent, il forme un lien avec son oncle Charlie, qui le soutient, bien que non conventionnel, et les clients du bar qu’il dirige.

