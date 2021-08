9 films de super-héros DC non réalisés que nous n’avons jamais pu voir

Avec une histoire qui remonte au milieu des années 1930 et des centaines de personnages emblématiques, il n’est pas surprenant que DC ait dominé la télévision et les films de bandes dessinées pendant des décennies. Des émissions classiques de Superman, Batman et Wonder Woman dans les années 50, 60 et 70 aux films révolutionnaires comme Superman: The Movie in the et Tim Burton’s Batman, DC a aidé à définir ce qu’étaient les films de super-héros à l’écran.

Bien sûr, les choses ont un peu changé au cours des 20 dernières années. La série X-Men et Spider-man de Sam Raimi ont finalement donné aux fans de Marvel des super-héros à succès à l’écran, tandis que le vaste succès de l’univers cinématographique Marvel a établi une norme difficile à battre. Néanmoins, DC continue de piller son vaste catalogue de personnages, en redémarrant régulièrement des héros classiques tels que Batman et Superman, et en donnant à d’autres comme Shazam et Harkey Quinn leurs premières sorties cinématographiques.

Sans surprise, il y a aussi un grand nombre de films DC potentiels qui ont été annoncés ou mis en développement qui ne sont jamais passés à l’écran. Certains d’entre eux étaient de nouvelles versions des plus grands héros de l’entreprise, développées par de grands noms comme JJ Abrams, Joss Whedon et Tim Burton. D’autres étaient des tentatives de faire des films basés sur des personnages moins connus qui, pour diverses raisons, n’allaient jamais jusqu’à la production. Certains étaient littéralement à quelques semaines du tournage, tandis que d’autres n’ont jamais dépassé le stade du script.

Nous en avons sélectionné quelques-uns des exemples les plus connus et les plus intéressants. Il est fascinant de penser à la façon dont le déroulement du voyage cinématographique de DC aurait été affecté s’ils étaient arrivés à l’écran – Nicolas Cage aurait peut-être été associé à jamais au rôle de Superman, alors que nous n’aurions peut-être jamais vu Christian Bale et Chris Nolan affronter Batman. Voici donc 9 gros films DC qu’on ne verra jamais.