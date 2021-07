9 films et émissions de télévision de Florence Pugh à regarder si vous aimez la star de Black Widow

in

Black Widow-Disney+ Accès Premier

Black Widow était l’un des films d’été les plus attendus en 2021. Cela fait plus de deux ans que les fans de Marvel n’ont pas sorti de film majeur, et Black Widow en est un qui dure depuis des années. Cate Shortland a réalisé ce film prequel qui explore la vie de Natasha Romanoff (Scarlett Johansson) alias Black Widow après les événements de Captain America : Civil War.

Black Widow sert d’introduction à plusieurs nouveaux personnages de Marvel Cinematic Universe, dont Yelena Belova (Florence Pugh). Le casting comprend également David Harbour, OT Fagbenle, William Hurt et Rachel Weisz. Le film est actuellement diffusé dans les salles et Black Widow est diffusé en continu dans le cadre de Disney + Premier Access. Vous pouvez accéder au film en ligne pour 29,99 $ avec un abonnement Disney+ actif.

Flux Veuve noire sur Disney+.

Ce sont quelques-uns des films et émissions de télévision les plus intéressants de Florence Pugh disponibles en ligne en ce moment, mais nous sommes sûrs que son travail impressionnant continuera de croître et de se diriger vers les plateformes de streaming.