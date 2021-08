9 films et émissions de télévision Jordan Peele et où les regarder

Get Out (Amazon Rental) (Réalisateur, Scénariste, Producteur)

Le premier film que Jordan Peele ait jamais réalisé était Get Out, et il a livré. Get Out suit l’histoire de Chris et Rose, un jeune couple qui va rencontrer ses parents pour la première fois. Mais, lorsque Chris arrive dans la cabane de sa famille, des choses étranges commencent à se produire qui lui donnent envie de sortir.

Le film a été nominé pour plusieurs prix pour une raison, avec une victoire pour Peele aux Oscars du meilleur scénario. L’histoire est pleine de rebondissements intéressants, d’acteurs incroyables et de sujets plus profonds vraiment cool que vous n’avez normalement pas dans un film effrayant. Sortez est un excellent film d’horreur et mérite tous les éloges qu’il a reçus, et Peele, qui a réalisé, écrit et produit le film, a fait un travail fantastique. Si vous n’avez pas vu Get Out, faites-vous plaisir et regardez-le maintenant.

Rent Get Out sur Amazon.