9 fois qu’il est tout ce qui lui a rendu hommage

Vingt et un ans plus tard, le programme de sensibilisation dork est toujours aussi fort.

He’s All That – la réimagination de She’s All That de Netflix avec échange de genre – est finalement apparu dans nos files d’attente cette semaine, nous ramenant au lycée et nous faisant nous demander pourquoi nous n’avions pas de routine de danse chorégraphiée à nos bals de finissants.

Écrivain R. Lee Fleming Jr., qui a écrit les deux films, a livré une version moderne du classique de 1999, travaillant dans les médias sociaux et même un Kardashian. Tandis que Freddie Prinze Jr.‘s Zack Syler était une superstar du football et le prez de classe, Addison rae‘s Padgett Sawyer est un influenceur TikTok connu pour ses relookings dont le mentor est Kourtney kardashian. Quant aux « paris », Tanneur buchananCameron Kweller, photographe amoureux des plaids, prend le relais pour Rachael leigh cuisinierl’artiste portant un chapeau de falafel.

Bien qu’il y ait des mises à jour majeures de l’histoire – aucun sac à dos n’a été blessé dans la réalisation de celui-ci – He’s All That a encore trouvé de nombreuses façons de rendre hommage à l’original, y compris même une citation infâme de She’s All That et mettre un nouvelle version de “Kiss Me”. (Oui, ce sera à nouveau coincé dans votre tête.) De plus, deux des stars de l’OG apparaissent dans le nouveau film dans des rôles complètement différents.