9 fonctionnalités iPhone cachées que vous devez essayer dans iOS 15

Plus tôt cette semaine, Apple a annoncé la sortie d’iOS 15 le 20 septembre. Comme nous nous y attendions, la sortie est prévue quelques jours seulement avant l’arrivée de l’iPhone 13 d’Apple dans les magasins. Alors qu’Apple a passé en revue certaines des plus grandes fonctionnalités d’iOS 15 à la WWDC il y a quelques mois, la mise à jour comporte un certain nombre de fonctionnalités plus petites ou quelque peu cachées qui méritent également d’être soulignées.

En passant, c’est souvent négligé, ou peut-être pris pour acquis, mais le fait qu’Apple ait publié de nouvelles itérations d’iOS sur une base annuelle pendant 14 ans d’affilée est tout simplement étonnant. Et comme les versions précédentes d’iOS, iOS 15 possède suffisamment de fonctionnalités intéressantes pour que votre ancien iPhone semble complètement nouveau.

Astuces iOS 15 et fonctionnalités cachées

1. Son d’alerte lors de l’activation et de la désactivation du son

C’est arrivé aux meilleurs d’entre nous. Vous pensez que vous avez coupé le son de votre téléphone et continuez à parler, inconscient du fait que vous pouvez toujours être entendu. Ou, à l’inverse, vous vous coupez accidentellement le son et personne d’autre ne peut vous entendre. iOS 15 vise à atténuer cette frustration mineure. Avec iOS 15, une alerte retentit à chaque fois que vous appuyez sur le bouton de sourdine. Considérez-le comme une petite tonalité de confirmation que vous avez soit coupé ou rétabli le son comme prévu.

2. Bloquer les pixels de suivi

Ce n’est pas activé par défaut, mais cette astuce iOS 15 permet aux utilisateurs de bloquer les pixels de suivi. Ces pixels, si vous ne le savez pas, sont cachés dans les e-mails et permettent aux spécialistes du marketing de discerner quand un e-mail a été ouvert et pendant combien de temps il a été ouvert.

Si vous souhaitez empêcher les expéditeurs de profiter des pixels de suivi, il existe une solution simple. Accédez à Paramètres > Courrier > Protection de la vie privée. À partir de là, activez le commutateur « Protéger l’activité de messagerie ».

3. Notifications push en cas de pluie

Parfois, vous oubliez simplement de vérifier la météo avant de partir. Et parfois, vous finissez par vous faire prendre sous la pluie. Avec iOS 15, les utilisateurs pourront recevoir des notifications push pour les événements météorologiques imminents.

4. Itinéraires Apple Maps améliorés

Avec les nouvelles cartes Apple, les utilisateurs peuvent enfin accéder à des itinéraires avec des spécifications pour des heures d’arrivée ou de départ spécifiques. Google Maps dispose de cette fonctionnalité depuis un certain temps, il est donc agréable de voir Apple enfin rattraper son retard à cet égard.

5. Stockage iCloud illimité lors de la mise à jour

Il s’agit d’une fonctionnalité iOS 15 particulièrement intéressante. Désormais, lorsque vous achetez un nouvel appareil et que vous souhaitez transférer toutes vos données, vous pouvez profiter d’un stockage iCloud illimité pour faciliter le transfert.

Apple note : « iCloud‌ vous accordera autant de stockage que nécessaire pour effectuer une sauvegarde temporaire, gratuitement, jusqu’à trois semaines. Cela vous permet d’obtenir automatiquement toutes vos applications, données et paramètres sur votre appareil.

6. Éliminez les notifications embêtantes lorsque vous jouez

Cette capacité fait partie de Focus, une nouvelle fonctionnalité iOS 15 que nous avons longuement décrite ici. En termes simples, les utilisateurs exécutant iOS 15 peuvent configurer les choses de manière à ce que les notifications et les appels ne puissent pas passer lors d’une session de jeu.

Pour ce faire, allez dans Paramètres > Focus. Ensuite, appuyez sur le bouton “+” sur quoi vous pouvez sélectionner Jeux. À partir de là, vous pouvez déterminer quels types de notifications doivent être autorisés lorsque vous jouez.

7. Copiez et collez du texte à partir de photos

Avec Live Text sous iOS 15, les utilisateurs peuvent copier et coller du texte pris directement à partir de photos. iOS 15 a essentiellement une fonctionnalité OCR intégrée. À son tour, iOS 15 peut même prendre une photo d’une note manuscrite et la transcrire pour vous. Encore plus cool, iOS 15 peut discerner le texte dans d’autres langues et le traduire pour vous. Cela sera sans aucun doute utile pour les personnes voyageant à l’étranger.

8. Faites glisser et déposez des fichiers entre les applications

iOS 15 sera un peu plus bureautique. La nouvelle mise à jour iOS permettra enfin aux utilisateurs de glisser-déposer des fichiers entre les applications.

9. Localisez un iPhone perdu ou volé même s’il a été effacé

Cette fonctionnalité iOS 15 permettra aux utilisateurs de localiser un iPhone perdu ou volé même s’il a été effacé. De plus, Apple note que “l’écran Hello montrera clairement que votre appareil est verrouillé, localisable et toujours le vôtre” afin d’empêcher quelqu’un d’acheter par inadvertance un appareil volé.