9 grandes bandes dessinées à ajouter à votre collection sur eBay

Escouade Suicide : Renaissance #1

The Suicide Squad revient sur grand écran plus tard cette année, cette fois sous la vision créative de James Gunn. Si vous cherchez à en savoir plus sur Task Force X avant leur prochaine aventure cinématographique, Suicide Squad : Rebirth #1 est un bon point de départ. Publié dans le cadre de l’initiative DC Rebirth, ce numéro présentait plusieurs des principaux personnages qui ont joué dans le film Suicide Squad 2016, comme Amanda Waller, Rick Flag, Harley Quinn, Deadshot et Captain Boomerang. Waller sort Flag d’une cellule de prison pour reconstituer l’équipe pour une mission particulièrement dangereuse.

