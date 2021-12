9 Indiens urbains sur 10 craignent que leur épargne ne dure pas jusqu’à la retraite : étude

L’indice de retraite d’Urban India (sur une échelle de 0 à 100) s’élevait à 44, selon une étude récente « India Retirement Index Study » (IRIS) qui cartographie la préparation à la retraite des consommateurs en Inde.

L’étude India Retirement Index Study a été réalisée par Max Life Insurance en partenariat avec Karvy Insights. L’enquête axée sur la retraite révèle l’état de préparation de l’Inde urbaine à mener une vie de retraite saine, paisible et indépendante financièrement.

L’étude mesure la préparation à la retraite sur la base de 3 composantes – l’indice de santé, financier et émotionnel. Le degré auquel les Indiens se sentent financièrement en sécurité pour la retraite ou « l’indice de préparation financière » s’élève à 50, ce qui indique des préoccupations concernant le bien-être financier. L’« indice de préparation émotionnelle », en ce qui concerne le soutien communautaire, y compris la famille et les amis pour les besoins émotionnels et sociaux pendant la retraite, a obtenu un score remarquable de 62. L’« indice de préparation en matière de santé » s’est classé le plus bas avec 41, ce qui est devenu une préoccupation clé.

L’enquête a apporté des résultats inquiétants tels qu’une personne sur quatre n’a même pas pensé à la retraite, tandis que 50 pour cent pensaient que leurs économies seraient épuisées dans les 10 ans suivant la retraite. Parallèlement à cela, pour la plupart des gens, la retraite ne faisait pas partie des principaux objectifs d’investissement/d’épargne et seulement 2 sur 5 investissent en vue de la retraite. 67 pour cent de l’Inde urbaine considère l’assurance-vie comme le produit le plus approprié pour l’épargne-retraite.

Certaines des principales conclusions qui mettent en évidence les perspectives, les priorités et les défis de l’Inde en matière de retraite et de planification de la retraite ;

Perspectives de l’Inde urbaine vis-à-vis de la retraite : La retraite suscite des sentiments positifs, mais l’enquête a révélé qu’un Indien sur trois ne souhaite pas prendre sa retraite. Bien que la santé et la préparation financière à la retraite soient faibles, l’enquête révèle que les Indiens des villes ont une vision globalement positive de la retraite. 68% l’associent à des pensées positives telles que plus de temps pour s’occuper de la famille, une vie sans tracas et une plus grande indépendance. Malgré cela, 33 pour cent des répondants ne voulaient pas prendre leur retraite. 19 pour cent ont indiqué qu’ils préféraient prendre leur retraite entre 56 et 60 ans. En comparaison, 12 pour cent préféraient prendre leur retraite encore plus tard entre 61 et 65 ans. retraite pour l’indépendance financière. En raison d’un sentiment d’insécurité accablant, 47 % des Indiens investissent pour la retraite afin de s’assurer qu’il n’y a « pas besoin de dépendre des autres pour leurs besoins financiers », et 38 % investissent dans le but de « maintenir un style de vie pendant la retraite. âge idéal pour commencer à planifier : le rapport indique que, bien que 70 pour cent connaissent le montant du corpus de retraite, pourtant 1 sur 4 pense que l’âge idéal pour commencer à planifier après 65 ans. Selon l’enquête, près de 80 pour cent des répondants estiment qu’ils auraient dû commencer à investir plus tôt en vue de la retraite. 41 pour cent ont dit que cela devrait être fait avec d’autres responsabilités financières. Dans le même temps, 26 pour cent ou près d’un sur quatre pensent que l’âge idéal pour commencer à planifier sa retraite est lorsqu’ils atteignent 65 ans ou la phase de leur deuxième manche, ce qui creuse encore davantage l’écart vers une bonne planification de la retraite. Dépendre des enfants pour le soutien de la retraite : L’enquête a révélé que 45% pensent que leurs enfants les aideront dans leur vieillesse tandis que 36% ont déclaré qu’ils disposent d’un patrimoine familial adéquat ou d’autres sources financières qui répondront à leurs besoins pendant la retraite. A environ 23 pour cent ont déclaré qu’ils n’avaient même pas pensé à la planification de la retraite. Investir dans divers produits de retraite : 67 pour cent des Indes urbaines considèrent l’assurance-vie comme le produit le plus approprié pour l’épargne-retraite ; seulement 40 pour cent y ont investi. Les dépôts bancaires se sont avérés être le deuxième produit le plus approprié par 41 pour cent. 31 pour cent ont cité l’immobilier comme étant le plus approprié, 26 pour cent ont dit que l’or physique et 25 pour cent ont préféré investir dans des fonds communs de placement/ETF/SIP.

