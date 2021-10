9 joueurs à cibler dans votre repêchage 2021

Il est en tête de beaucoup de ces listes, à tel point que son prix de brouillon pourrait ne pas ressembler à un dormeur.

Mais je vais le vanter aussi. Il a augmenté son score l’an dernier à 11,0 points par match, a réussi un vol par match et a touché près de deux treys par match.

Voici la clé : Lonzo Ball et Eric Bledsoe ne sont plus des Pels. Dans une équipe qui a désespérément besoin de marquer en zone arrière, lui et Graham de Devonte vont verser dans les seaux.

Alors pourquoi est-il un dormeur alors ? Parce qu’il pourrait faire partie du top 50 plus tard.