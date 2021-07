9 meilleures feuilles de microfibre 2021 – Quelles sont les meilleures feuilles de microfibre

Courtoisie

Si vous êtes comme moi et que vous voulez la literie la plus somptueuse et la plus nuageuse, mais que vous n’êtes pas prêt à lâcher une grosse pièce pour cela, alors hil! Je ressens à 100% votre douleur. Qui ne veut pas faire l’expérience du luxe de draps en soie et lin tous les soirs? Je sais que oui ! Même si, pour le moment, mon compte bancaire ne peut accepter qu’une quantité limitée, même si mon corps mérite d’être traité comme la royauté de GD. Alors, entrez dans cette option de literie bon marché, mais super confortable : Feuilles en microfibre !

Croyez-moi quand je dis que les draps en microfibre sont le MOUVEMENT, vous tous. Non seulement ils ont un prix qui me donne envie de pleurer de joie, mais ils sont également ultra-confortables, respirants et infroissables (ce qui signifie que vous pouvez compter sur eux pour toujours avoir l’air impeccable, même après un certain temps) . Donc, si vous cherchez un rêve douillet qui est durable et ne fera pas sauter la banque, je dis que vous devez monter dans ce train dès que possible et acheter ces options, ci-dessous.

(Mais! Si vous voulez tout peser vos options de literie alors je tout à fait comprendre. De bons draps sont indispensables ! Voir à travers notre longue liste de différents que nous avons déjà préparés.)

1

ce gagnant amazonien

Ensemble de draps légers en microfibre Amazon Basics amazon.com

19,99 $

Vous tous, il y a plus de 230 000 critiques élogieuses sur cet ensemble aéré !! Et si vous n’aimez pas le design à rayures, il est disponible dans 43 autres coloris. Nous adorons ces options, bébé !

deux

cette étoile pastel

Ensemble de draps en microfibre Tetbury Wade Logan Wayfair.ca

25,87 $

Optez pour ce rêve bleu clair qui est super chaud et confortable et est livré avec un drap-housse, un drap plat et une taie d’oreiller.

3

ce trésor vert

Ensemble de draps 1500 Supreme Collection Collection Sweet Home amazon.com

28,99 $

Si vous souhaitez apporter une ambiance ~ fraîche ~ à votre lit, incorporez ce joyau vert menthe à votre oasis de sommeil. Un avantage de ces feuilles, c’est qu’elles sont infroissables et résistantes à la décoloration, qui gardera ce look élégant et repassé.

4

cette beauté violette

Ensemble de draps 4 pièces en microfibre Jessica Sanders macys.com

24,99 $

Dormez bien dans cet ensemble super doux. J’opterais pour cette superbe couleur violet clair parce que c’est mignon ?! Et cela ajoutera une belle touche de couleur si l’esthétique de votre chambre est plus discrète.

5

ce cachemire bb

Ensemble en microfibre brossée Mellanni walmart.com

35,97 $

Il y a juste quelque chose de si chic et classique dans un motif cachemire ! Blottissez-vous dans ce magnifique ensemble qui comprend un drap-housse avec un élastique tout autour pour une poche profonde bien agrippée qui pourra accueillir tout type de matelas.

6

celui-ci de haute qualité

Parure de lit SONORO KATE amazon.com

43,90 $

Donc, si vous êtes le genre de personne qui aime acheter des bougies mais avec un budget limité, cet ensemble est fait pour vous. Cet ensemble de luxe coûte moins de 50 dollars et est fait de tissu microfibre ultra-doux à double brossage. Parlez de confort ultime !!

7

celui-ci refroidissant

Ensemble de draps à poche profonde Soft Essentials Overstock

24,29 $

Procurez-vous cet ensemble hypoallergénique et rafraîchissant si vous aspirez à un sommeil plus respirant. (Note latérale : je ne peux pas oublier à quel point ce blush est adorable !)

8

ce classique

Ensemble de draps de luxe ultra doux Home Collection kohls.com

33,99 $

Faites le mouvement élégant et traditionnel en optant pour un lewk tout blanc. Si vous prévoyez d’opter pour l’option grand lit, vous obtiendrez non seulement deux draps, mais aussi QUATRE taies d’oreiller ! (Psst : si vous n’êtes pas intéressé par le blanc, puis-je vous suggérer de choisir la jolie couleur verte qu’ils ont dedans !)

9

cet ensemble haut de gamme

Drap-housse en satinette signature

Peut-être que vous avez envie de faire des folies sur votre literie. Vous le méritez !! Je recommanderais ces feuilles de fibre de bambou fabriquées à partir du tissu durable CleanBamboo d’Ettitude. Ils ressemblent à de la soie (sans le prix élevé) et sont parfaits pour les peaux très sensibles.

