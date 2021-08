9 meilleures lampes d’amitié 2021 – Meilleures lampes d’amitié longue distance

Courtoisie

Obvi, votre relation avec votre BFF ou SO signifie beaucoup à toi. Et si vous faites ce truc à longue distance, vous cherchez probablement toujours des moyens de vous sentir plus proches l’un de l’autre… même lorsque vous avez des kilomètres et des kilomètres entre vous deux. Heureusement que les cadeaux pour les relations à distance existent ! Et plus précisément, des lampes d’amitié qui se synchroniseront via le WiFi afin que vous puissiez dire à votre proche que vous pensez à lui simplement en l’allumant. Intéressé? Eh bien, chanceux pour vous, J’ai rassemblé les meilleures lampes d’amitié qui vous garderont toujours proches, peu importe où vous vous trouvez.

Et selon la lampe, vous pouvez même désigner des couleurs pour représenter votre humeur ou un message. Comme peut-être le rose pour « Je t’aime », le bleu pour « Tu me manques » ou le vert pour « Tu ferais mieux de revenir me rendre visite dès que possible, sinon je vais piquer une crise.Cue tous les awww’s ! Quels que soient les messages que vous souhaitez envoyer, cela dépend entièrement de vous, et les choix de lampes longue distance ci-dessous vous aideront sûrement à les transmettre.

Publicité – Continuer la lecture ci-dessous

1

cet ensemble smol

Ensemble de deux lampes d’amitié longue distance Lampes d’amitié amazon.com

199,00 $

Si vous voulez copier les lumières ~ originales ~ qui ont tout déclenché, copiez cet ensemble de Friendship Ldes amplis super chics et assez petits pour s’adapter n’importe où dans votre maison.

2

ceux-ci avec des options de couleur hella

Lampe de l’Amitié Filimin amazon.com

170,00 $

Vous pouvez rester connecté à votre bien-aimé avec plus de 200 (!!!) options de couleurs. Définissez des teintes spécifiques pour représenter ce que vous ressentez.

3

ce duo vibey

Lampe d’amitié longue distance – Bois John Harrison et Vanessa Whalen

99,00 $

Si vous et l’esthétique de votre meilleur ami lisez plus de boho-chic des années 70, alors prenez un ensemble de ces bois géométriques.

4

celui-ci, vous pouvez l’utiliser avec plusieurs amis

Lampe d’amitié à la maison

En appelant toutes les discussions de groupe, vous pouvez synchroniser ce mauvais garçon avec plusieurs et amener tout votre équipage sur toute cette tendance de lampe d’amitié.

5

celui-ci technologiquement avancé

Lampes d’amitié longue distance

Soulignez le fait que vous les aimez avec ce doux cœur.

6

ce cadre photo qui s’illumine

Cadre d’amitié à longue distance Marchandises peu communes Marchandises peu communes

99,00 $

Il y a des cadres photo et puis il y a des cadres photo lumineux. (Ce dernier est beaucoup plus frais.)

7

cette option chic

Ensemble de 2 lampes tactiles longue distance

Peut-être que vous n’êtes pas vraiment intéressé par le pilier lampe lubrique – tout à fait d’accord ! J’ai un autre style pour toi ! Optez pour ce médiator en verre moderne fourni avec un support en bois fabuleux.

8

ces bracelets qui brillent et vibrent

Ensemble de bracelets tactiles longue distance

D’accord, ce n’est donc pas vraiment une lampe. Mais c’est fondamentalement la même idée !Tout ce que vous avez à faire est de tapoter votre bracelet – après l’avoir lié à l’application Bond Touch – et le bracelet de votre ami s’allumera et vibrera, indiquant que vous pensez à lui.

9

ces beautés perlées

Bracelet d’amitié

Ou si les lampes d’amitié ne sont pas l’ambiance, après tout, optez pour la voie plus traditionnelle avec une paire de bracelets d’amitié.

Ce contenu est créé et maintenu par un tiers, et importé sur cette page pour aider les utilisateurs à fournir leurs adresses e-mail. Vous pourrez peut-être trouver plus d’informations à ce sujet et d’autres contenus similaires sur piano.io

Publicité – Continuer la lecture ci-dessous