9 meilleures lotions pour le corps naturelles en 2021 qui nourrissent la peau – WWD

Tous les produits et services présentés sont choisis indépendamment par les éditeurs. Cependant, WWD peut recevoir une commission sur les commandes passées via ses liens de vente au détail, et le détaillant peut recevoir certaines données vérifiables à des fins comptables.

La clé pour avoir une peau saine et heureuse est d’avoir une peau hydratée. Et pour jouer la sécurité, vous voudrez vous enduire des meilleures lotions pour le corps naturelles. Ils offrent tous une peau lisse, éclatante et magnifique de la tête aux pieds sans compromis sur les ingrédients. Les meilleures lotions pour le corps naturelles font un effort supplémentaire avec des avantages comme apaiser l’inflammation et donner un coup de pouce à la barrière cutanée naturelle. Que vous préfériez une crème pour le corps riche ou une lotion légère, il existe une option pour toutes les préférences et tous les budgets, comme le prouvent ces meilleures lotions pour le corps naturelles.

1. Lotion pour le corps Burt’s Bees aux beurres de cacao et de cupuaçu

Appréciée pour être l’une des meilleures marques de beauté naturelle à un prix imbattable, il n’est pas surprenant que la lotion pour le corps Burt’s Bees aux beurres de cacao et de cupuaçu soit l’une des meilleures lotions pour le corps naturelles. La formule riche – mais jamais grasse – pénètre directement dans la peau, offrant jusqu’à 24 heures d’hydratation. Bénéficiant de 98,9% d’ingrédients d’origine naturelle, l’équipe de rêve des beurres de cacao et de cupuaçu nourrissent la peau, avec du beurre de karité, de la vitamine E et des plantes naturelles.

Lotion pour le corps Burt’s Bees avec beurre de cacao et cupuaçu 18,94 $ Acheter maintenant

2. Beurre corporel à l’argan fouetté Josie Maran au pro-rétinol

Les beurres corporels de Josie Maran sont d’une grande beauté et le beurre corporel Josie Maran Whipped Argan Pro-Retinol ne fait pas exception. La délicieuse texture fouettée procure une sensation paradisiaque sur la peau, procurant instantanément une hydratation profonde pour traiter chaque type de peau et uniformiser la texture. Cette version de ses célèbres beurres corporels contient de l’extrait de Dunaliella Salina (alias rose algue), un pro-rétinol doux qui minimise l’apparence des ridules et des rides. Pendant ce temps, l’huile d’argan pure à 100% fournit des acides gras, des antioxydants et de la vitamine E, tandis que la quercétine antioxydante combat les agresseurs environnementaux.

Josie Maran Beurre corporel fouetté à l’arganier pro-rétinol 46 $ Acheter maintenant

3. Hydratant raffermissant pour le corps à la pomme verte de Juice Beauty

L’hydratant raffermissant pour le corps à la pomme verte de Juice Beauty fait beaucoup plus que simplement hydrater la peau, ce qui en fait l’une des meilleures lotions pour le corps naturelles. Le multitâche lisse les ridules et raffermit la peau, et les peptides la rendent plus lumineuse. La formule nourrissante fait tout cela avec du beurre de karité, de l’huile de jojoba, de l’huile de tournesol, de la primevère, des graines de lin et de la bourrache.

Hydratant raffermissant pour le corps à la pomme verte Juice Beauty 20 $ Acheter maintenant

4. Crème pour le corps Botanique African Botanics Jardin Sauvage

Oui, c’est une folie, mais la crème pour le corps botanique African Botanics Jardin Sauvage vaut chaque centime, car la meilleure lotion pour le corps naturelle n’est pas bon marché. Profondément hydratant et réparateur, il tonifie, renforce et protège la peau grâce à la flore sauvage de fynbos d’Afrique, aux antioxydants, aux peptides, aux extraits marins et à la caféine. Il existe un mélange de plantes d’Afrique australe – y compris la griffe du diable, la plante de la résurrection, la kigelia africana, le thé rooibos et le honeybush – pour prévenir les dommages causés par le soleil et augmenter l’élasticité naturelle de la peau. De plus, l’extrait d’algue brune aide la peau à retenir l’humidité et à augmenter la production de collagène et la vitamine C minimise les taches brunes et le teint terne. Son parfum floral apaisant est une gracieuseté de Cape May, de rose, de jasmin et de Ravensara.

African Botanics Jardin Sauvage Botanical Body Cream 130 $ Acheter maintenant

5. Goop GoopGlow Body Luminizer

Gwyneth Paltrow a construit son empire Goop sur la vie propre et la beauté, et le Goop GoopGlow Body Luminizer en est l’exemple parfait. Il est à la hauteur de l’éclat de son nom avec son infusion de minéraux subtils réfléchissant la lumière pour un effet de filtre, de sorte que votre peau brillera de l’intérieur. Impressionnant léger, il s’attaque à la texture et à la matité avec trois tailles moléculaires différentes d’acide hyaluronique pour l’humidité, le squalane dérivé de la canne à sucre pour lisser et la prune de kakadu australienne – l’une des meilleures sources de vitamine C – apporte les antioxydants.

goop GOOPGLOW Body Luminizer 48 $ Acheter maintenant

6. Traitement raffermissant au café Juara Ginger

Si votre peau peut utiliser un peu de lissage, de raffermissement et de tonification, alors le traitement raffermissant au café au gingembre Juara est la meilleure lotion pour le corps naturelle pour vous. La triple menace permet même de minimiser l’apparence de la cellulite et des vergetures. Le gel-crème léger est conçu pour un usage quotidien et possède une liste d’ingrédients impressionnante, avec du gingembre, de l’extrait de feuille de café, de la menthe poivrée, de l’extrait de graines d’avocat, du beurre de karité non torréfié et de l’huile de bougie, laissant la peau douce et souple.

Traitement raffermissant au café au gingembre Juara 56,00 $ Acheter maintenant

7. Crème pour le corps ultra-hydratante au beurre de miel Farmacy

Prenez cette meilleure lotion naturelle pour le corps en édition limitée tant que vous le pouvez. La crème pour le corps ultra-hydratante au beurre de miel de Farmacy fouettée laisse la peau soyeuse et saine, grâce au miel de sarrasin riche en antioxydants qui est un humectant naturel pour hydrater la peau et à la gelée royale riche en acides aminés pour la nourrir. Ensuite, il y a la triple menace des beurres de cupuaçu, de cacao et de mangue, qui sont tous chargés d’antioxydants et d’acides gras essentiels pour hydrater, reconstituer et adoucir la peau.

Crème pour le corps ultra-hydratante au beurre de miel Farmacy 35 $ Acheter maintenant

8. Briogeo Be Gentle, Be Kind Crème pour le corps Superfood nourrissante à la banane et à la noix de coco

Essentiellement un smoothie super-aliment pour votre peau, la crème corporelle nourrissante Briogeo Be Gentle, Be Kind Banana + Coconut infuse la peau d’antioxydants, de vitamines et de minéraux pour l’adoucir et l’hydrater, laissant derrière elle un parfum tropical. Plus précisément, il existe de l’extrait de peau de banane pour une dose d’antioxydants et de vitamines qui renforcent l’apparence de la peau, de l’extrait et de l’huile de noix de coco pour s’hydrater avec des acides gras et de la vitamine E, et de l’extrait de fruit d’açaï pour lutter contre les dommages des radicaux libres.

Briogeo Be Gentle, Be Kind Crème corporelle nourrissante à la banane et à la noix de coco 26 $ Acheter maintenant

9. Baume corporel anti-âge Osea

Pour remonter le temps, le baume corporel anti-âge Osea est la meilleure lotion corporelle naturelle. Le mélange d’huiles d’açaï, de babassu, de noix de coco vierge crue et de fruit de la passion fournit une infusion anti-âge, laissant la peau plus ferme, nourrie et soyeuse. Malgré son hydratation en profondeur, vous n’aurez pas à vous soucier de la sensation de gras sur la peau, car le baume pour le corps a une formule légère. De plus, le parfum de géranium, de lavande et de jasmin est la touche finale parfaite.

Baume pour le corps anti-âge Osea 48 $ Acheter maintenant