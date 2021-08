9 meilleurs films de gymnastique à regarder et à diffuser

Après avoir été retardés d’une année entière (merci pandémie !), les Jeux Olympiques de Tokyo 2020 battent leur plein. Naturellement, cela signifie qu’il est temps d’être obsédé par l’équipe de gymnastique féminine de Team USA. Tous les quatre ans, c’est une joie littérale d’apprendre tout ce qu’il y a à savoir sur le sport – et de l’oublier immédiatement – lorsque les filles ont fini de concourir. Amirite ou amirite ??

Alors que regarder des compétitions de gymnastique et encourager l’équipe des États-Unis a été tellement excitant, soyons réalistes – vous avez probablement envie de * hum * du matériel de visionnage supplémentaire pour les Jeux olympiques, si vous voulez. Que vous cherchiez à en savoir plus sur l’histoire de la gymnastique ou à vous concentrer sur une comédie mousseuse sur le thème de la gymnastique, il y a un film pour vous dans cette liste (compilée pour votre commodité) ci-dessous !

Collez-le

Cette comédie légendaire de 2006 commence Missy Peregrym en tant qu’adolescente rebelle qui est obligée de retourner à la gymnastique compétitive après avoir commis un crime (LOL, allez-y). Jeff Bridges joue le rôle de son entraîneur, tandis que Vanessa Lengies incarne une rivale qui dit la ligne emblématique et mémorable: “Ça ne s’appelle pas de la gymnastique.” Considérez qu’il est nécessaire de le voir !

Plein

Full Out raconte l’histoire vraie d’Ariana Berlin (interprétée par Ana Golja alias THE Zoë Rivas dans Degrassi: Next Class), une gymnaste d’élite qui avait des rêves olympiques mais qui est malheureusement blessée dans un accident de voiture. Après avoir pensé qu’elle ne pourrait pas récupérer, Berlin est capable de retrouver le chemin du sport et de s’aider à guérir avec un nouvel amour du breakdance. À juste titre, la star de Flashdance Jennifer Beals joue son entraîneur.

Athlète A

Si les documentaires sont plus votre vitesse, consultez Athlete A. Le documentaire Netflix raconte l’histoire des gymnastes qui ont survécu aux abus de l’ancien médecin américain de gymnastique Larry Nassar. L’histoire est racontée à travers l’objectif des journalistes d’Indianapolis Star qui ont initialement annoncé l’histoire.

L’histoire de Gabby Douglas

L’histoire de Gabby Douglas de Lifetime est exactement ce que cela ressemble! C’est un biopic sur Gabby Douglas qui couvre son enfance, son déménagement de sa famille en Virginie pour s’entraîner dans l’Iowa et ses premiers Jeux olympiques à Londres en 2012. Imani Hakim est la triple médaillée d’or olympique, tandis que Regina King (! !!) joue sa mère.

L’histoire de Simone Biles : le courage de s’envoler

Simone Biles a également obtenu le traitement cinématographique à vie après son apparition aux Jeux olympiques de 2016 à Rio – qu’elle a complètement dominée avec quatre médailles d’or et une de bronze, BTW – avec L’histoire de Simone Biles: Courage to Soar, basé sur son autobiographie officielle. Jeanté Godlock joue le rôle de Biles dans le film, qui commence avec son enfance en famille d’accueil et suit les sacrifices qu’elle a faits pour devenir l’une des plus grandes gymnastes de tous les temps.

Hausser la barre

Si vous avez besoin de quelque chose de ~ sain ~ à regarder avec des enfants, essayez Raising the Bar. Il s’agit d’une adolescente américaine qui déménage en Australie et se retrouve replongée dans le monde de la gymnastique de compétition après avoir pensé qu’elle s’était définitivement éloignée. Ne soyez pas surpris si cela incite les plus petits à commencer à faire le tour de la maison !

Au delà des limites

Over the Limit est un documentaire qui suit Margarita Mamun, une gymnaste rythmique russe, dans sa quête pour remporter l’or aux Jeux olympiques de Rio 2016. (Alerte spoiler : elle l’a fait !) Le film met également en scène Irina Viner-Usmanova, entraîneure en chef exigeante et cinglante de la gymnastique rythmique russe. Les entraîneurs… doivent les aimer !

Au cœur de l’or : dans le scandale de la gymnastique aux États-Unis

At the Heart of Gold est un autre documentaire sur les violences sexuelles commises par Nassar. Le film de HBO comprend des entretiens avec des survivants et examine comment les abus ont pu se poursuivre au sein de USA Gymnastics pendant si longtemps.

Golden : Le parcours des gymnastes d’élite des États-Unis

En bonus, il y a Golden: The Journey of USA’s Elite Gymnastes, qui est récemment sorti sur Peacock. Golden * techniquement * n’est pas un film, mais une docu-série qui suit les meilleurs gymnastes américains à l’approche des essais olympiques de 2021. Les cinq gymnastes présentés dans la série incluent des gymnastes que vous ne manquerez pas de reconnaître : Laurie Hernandez, Suni Lee, Morgan Hurd, MyKayla Skinner et Konnor McClain.

