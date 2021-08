9 meilleurs jouets pour chats 2021 – Meilleurs jouets pour chats pour chats qui s’ennuient

Courtoisie

Même si vous aimez votre chaton, il y a des moments où vous devez faire d’autres choses qui n’impliquent pas de le câliner et de jouer avec lui. Mais vous ne voulez pas simplement les laisser pendre et les faire s’ennuyer (car cela pourrait aussi conduire à la disparition de vos beaux meubles). Heureusement, il existe un tas de jouets pour chats dans le monde qui garderont votre bébé en fourrure diverti, occupé et, surtout, loin de vos précieux objets ménagers. Tu dois toujours penser à la situation dans son ensemble, d’accord ??

Donc, non seulement j’ai trouvé des choses mignonnes et interactives sur lesquelles ils peuvent devenir fous, mais j’ai trouvé les meilleurs jouets pour chats qui sont garantis amusants et esthétiques. Je veux dire, si votre chat a un Instagram… vous me remercierez plus tard parce que vous êtes le bienvenu pour le joli accessoire !

Dans cette liste sont un mélange de smol, grand, et des jouets électroniques avec lesquels votre chat adorerait jouer pendant des heures. Allez-y et achetez ces des choix qui donneront à votre chat le temps de sa vie. Oh! Et si vous êtes un nouveau parent de chat, je vous suggère 10/10 de vérifier certains des noms de chat et des bacs à litière – y compris les options d’auto-nettoyage – que nous recommandons pour eux. Ecoute, Cosmo est gotchu avec tout votre félin Besoins.

1

celui-ci qui ressemble à une baguette

Baguette cataire MiniTigerDesign etsy.com

13,49 $

Il est temps que vous mettiez plus d’efforts pour obtenir vos jouets pour chat qui soient à la fois amusants et chics. Ils vont s’éclater avec ces jolies baguettes à l’herbe à chat. De plus, je peux vous garantir que vous ne serez pas ennuyé de voir ces billes traîner dans votre maison.

2

ce tunnel multifonctionnel

Tunnel de jeu pliable froissé

Un jouet qui les divertira et qui peut aussi être un petit coin pour passer du temps ? Pourquoi pas ?! Ce tunnel en v esthétiquement agréable fera des bruits de froissement à chaque fois que votre félin passe à travers, en plus, il a une balle pendante qui pend du haut pour plus de plaisir !

3

ce joli bloc-notes pour chat

Griffoir Double Chat

Écoute, c’est soit tes meubles, soit ce griffoir pour chat. Cela les gardera constamment occupés et c’est aussi très bon pour la santé de leurs ongles, fait amusant.

4

celui-ci qui va brûler une grande partie de leur énergie

Jouet pour chat avec souris de course

Oh, celui-ci sortira votre chat, c’est sûr ! Déposez votre furbaby sur cette chose et ils poursuivront la souris jouet pendant des heures. Il a deux réglages de vitesse différents, donc si vous voulez tester leur agilité (ou leur faire brûler une partie de leur haute énergie), vous pouvez le manœuvrer avec cette fonctionnalité.

5

cet amusant

Arbre Cactus Chat

Voici : un pays des merveilles à gratter. Il a même une balle bruissante que votre chaton peut bondir et jouer avec pendant qu’il saute.

6

cette option interactive

Jouet Chat Interactif Papillon

Avec près de 5 000 critiques enthousiastes et une note proche de cinq étoiles, ce jouet papillon électrique hypnotisera votre bébé.

7

ce jouet chic

Pushball Interactive Cat Toy CatPlayFurniture Etsy

99,00 $

Non, ce n’est pas de la déco… mais ça y ressemble bien ! Cette merveille (qui pourrait honnêtement ressembler à un best-seller dans un magasin d’articles pour la maison) est un jouet de pushball interactif qui ne nécessite que quelques balles. Vous les déposez et il attirera l’attention de votre chat pendant très longtemps.

8

cette tour classique

Tour des pistes

Ce thang classique à plusieurs niveaux ne coûte que 11 buckeroos sur le ‘Zon! Si vous êtes pressé d’offrir un cadeau d’anniversaire à votre chat ou s’il a juste besoin d’arrêter de venir chercher vos meubles, offrez-lui ce petit bijou abordable.

9

celui-ci abordable

Boule ondulée

Il n’en faut vraiment pas beaucoup pour amuser les chats, vous tous ! Cette petite balle qui coûte littéralement moins de cinq dollars est rebondissante, légère et un best-seller Etsy. Une victoire pour tous !!

