9 meilleurs looks et tutoriels de 2021

Instagram : @makeupbymario | @nikki_makeup

Il y a un temps et un endroit pour les fards à paupières coupés, un contour super sculpté et un rouge à lèvres rouge vif (et pour certaines personnes, ce temps et cet endroit sont toujours et pour toujours – que, hé, pouvez-vous m’apprendre ?!). Mais pour le reste d’entre nous qui aimons un maquillage complet mais qui veulent aussi quelque chose de légèrement plus atténué de temps en temps, permettez-moi de vous présenter la demi-soeur plus subtile du maquillage glamour : le maquillage glam doux. Le glam doux est toujours glam à la base, mais c’est fait d’une manière qui semble plus légère, plus aérée et, duh, plus douce— Réfléchissez : de face avec le volume un peu baissé.

Et pour vous aider à vous renseigner sur la tendance du maquillage soft glam, je me suis tourné vers la maquilleuse de célébrités Emma Willis pour répondre à toutes vos plus grandes questions, ainsi que quelques-uns de mes exemples préférés pour vous aider à le bricoler vous-même.

Qu’est-ce que le maquillage soft glam ?

Vous savez déjà à quoi ressemble un maquillage glamour : des sourcils sculptés (alias le sourcil IG), un eye-liner graphique, un fard à paupières multicolore, beaucoup de paillettes et un surligneur aveuglant. Mais quand on parle de maquillage soft glam, on parle de une peau éclatante, des sourcils brossés, un fard à paupières diffus et une lèvre naturelle et neutre. Regarde la différence? Comme le dit Willis, le maquillage glam doux est “sans effort, diffus et presque éthéré – en gros, un vous plus poli mais naturel”.

Comment réalisez-vous un maquillage soft glam ?

Les lignes dures sont l’antithèse d’un maquillage doux et diffus, donc la clé du maquillage doux et glam est beaucoup de mélanges, de tourbillons et de polissage—Mais vous devez aussi avoir les bons outils et formules. Willis garde toujours un tas de pinceaux de polissage de taille moyenne à grande (certains denses et d’autres doux et moelleux) prêts à tout faire fondre parfaitement. Vous voulez d’autres conseils et recommandations sur les produits ? Continuez à faire défiler pour neuf façons de porter un maquillage glam doux et tout ce dont vous avez besoin pour le retirer vous-même.

1 contour doux glam mélangé

2 Maquillage Naturel Glam Doux

3 Highlight Doux Glam Subtil

Si vous aimez un peu d’éclat sur votre peau, créez un reflet naturel (lire : résistez à l’envie de vous tremper dans les paillettes) en construire votre look avec des couches de produits de teint crémeux. Conseil de Willis : appliquez vos crèmes, comme le blush crème, la poudre bronzante et l’enlumineur, avec vos doigts pour aider à faire fondre les produits dans votre peau pour un fini plus doux et plus homogène.

Obtenez le look : Duo de surligneurs et baumes Skin Fetish de Pat McGrath Labs

4 Glam Doux Monochromatique

Bonne nouvelle pour tous ceux d’entre vous qui n’ont jamais appris à appliquer ces ombres à paupières vibrantes et scintillantes dans votre palette : le maquillage doux et glam concerne davantage les tons neutres, les nuances neutres et les finitions mates. Si votre âme s’effondre à la pensée de l’absence de couleur, penser monochromatique plutôt que dramatique. Gardez toutes vos couleurs dans la même famille pour un look doux, pas fort.

Obtenez le look: Palette de fards à paupières de Mented Cosmetics Everyday

5 sourcils glam moelleux et doux

Remplissez les zones nues si vous en avez besoin, mais pour la plupart, gardez vos sourcils naturellement pleins en les brossant avec un spoolie. Le secret pour que vos sourcils brossés restent bien relevés ? Savon sur vos sourcils. Oui, ce pain de savon ordinaire que vous avez fonctionne comme un gel pour les sourcils à gardez vos cheveux doux et séparés sans la raideur et le craquement.

??Avoir le look: Savon Transparent Poires

6 Eyeliner Doux Galm Diffusé

7 cils doux et flottants

Une autre façon de définir vos yeux pour un look plus éthéré ? Ignorez le liner et concentrez-vous sur vos cils. Au lieu d’utiliser des fards à paupières austères, Willis préfère jouer le mascara sur les cils pour un maquillage des yeux doux et glam.

Obtenez le look : Lisseur de cils plus brillant

8 lèvres glamour légèrement définies

Je sais que nous avons beaucoup utilisé le mot « diffusé », mais tant que vous gardez vos lèvres naturelles, neutres, et dans la même famille de couleurs que vos yeux et vos joues, vous pouvez opter pour une forme de lèvres plus définie avec le crayon à lèvres.

Obtenez le look : Crayon à lèvres repulpant Buxom Power Line

Brooke Shunatona Brooke Shunatona est une collaboratrice de Cosmopolitan.com.

Ce contenu est créé et maintenu par un tiers, et importé sur cette page pour aider les utilisateurs à fournir leurs adresses e-mail. Vous pourrez peut-être trouver plus d’informations à ce sujet et d’autres contenus similaires sur piano.io