9 meilleurs microphones de karaoké 2021 – Meilleures machines de karaoké à domicile

Alors, les gars, j’ai un aveu. Je suis le genre de personne qui n’a pas besoin d’un bar karaoké pour commencer à chanter à pleins poumons. Je pourrais être dans la voiture, à la plage, sous la douche… n’importe où. Oh, et ne me lancez même pas avec des performances de karaoké à domicile. Je vis absolument pour un spectacle de salon, surtout lors d’une soirée entre amis et en famille. Me poursuivre en justice! Ils sont le meilleur accessoire de fête à avoir. Et si cela ressemble aussi à votre idée d’un moment de plaisir, eh bien, heureusement pour nous les pop stars en herbe (* retourne les cheveux *), il y a pas mal de marques qui proposent des options portables, donc nous les mélomanes pouvons chanter notre petit cœurs correctement avec le micro en main, peu importe où nous sommes. Entrez : Ma liste des meilleurs microphones de karaoké pour nos voix angéliques.

Que vous recherchiez quelque chose de léger et compatible Bluetooth ou un ensemble complet avec un haut-parleur et des lumières de fête, j’en ai trouvé huit des meilleurs micros qui libéreront votre intérieur d’Ariana Grande. Vous verrez exactement de quoi je parle ci-dessous.

1

celui-ci avec une longue durée de vie de la batterie

Microphone karaoké sans fil Bluetooth PopSolo

Vous pouvez facilement connecter ce joyau à votre smartphone, ordinateur ou tablette et chanter n’importe laquelle de vos chansons préférées ! De plus, il a une autonomie allant jusqu’à cinq heures pour que vous et vos amis puissiez enfiler un concert avec rappels.

deux

celui-ci avec une excellente qualité sonore

Karaoké Microphone Haut-parleur Uncommon Goods uncommongoods.com

50,00 $

Connectez-vous à n’importe quelle application de karaoké et c’est parti ! Et je dois mentionner la qualité sonore de ce bb — un critique a dit : “J’adore comme c’est fort !!! Il explose si bien.” Petit, mais puissant, c’est sûr !

3

ce brillant

Microphone karaoké Bluetooth, Rainbow Bling Sing-along Bling maisonette.com

52,99 $

Les gars, ce micro de karaoké Bluetooth a des lumières LED effrayantes. Lumières LED, j’ai dit !!

4

celui-ci avec un orateur officiel

Système de karaoké tout-en-un Singsation bestbuy.com

89,99 $

Allez les boules au mur avec cette reine de tous les systèmes de karaoké qui vient avec un haut-parleur à gros cul, PLUS deux microphones. Préparez-vous à jammer, vous tous !!

5

ce micro au look rétro

Microphone musical Haut-parleur Bluetooth de type vintage FAO Schwarz macys.com

29,99 $

Vous et votre équipe vous sentirez comme Diana Ross et les Supremes avec cette option d’inspiration vintage. Ne vous inquiétez pas, il est livré avec toute la technologie de la nouvelle école pour que vous puissiez utiliser le Bluetooth pour jouer n’importe quelle chanson que votre coeur désire.

6

cette option de sablage

Beats Pill + Haut-parleur portable – Noir Beats by Dre apple.com

179,95 $

D’accord, techniquement, celui-ci n’est pas un microphone. Mais c’est exactement ce dont votre fête a besoin pour que vous et vos amis puissiez crier vos chansons préférées du haut de vos poumons.

7

ce téléphone convivial

Microphone karaoké sans fil E106 2.0 avec support pour smartphone WLANTEC amazon.com

19,95 $

Ce n’est pas grave si vous ne connaissez pas vraiment toutes les paroles. Karaoké quelque part sans télé ? Aucun problème! Vous pouvez tirer eux en haut paroles de chanson sur votre téléphone et lisez-les tout en tenant ce micro dans la même main.

8

celui-ci pour la voiture

Covoiturage Karaoke Singing Machine amazon.com

Tout comme votre segment préféré de James Corden, vous pouvez écouter vos jams radio préférés avec ce micro à thème. Te meilleur moyen d’écouter vos brouillages radio préférés en voiture est d’utiliser un microphone doré et blanc. Et vous pouvez également utiliser Bluetooth, jic JIC, vous voulez aussi choisir votre chanson.

9

celui-ci pour profiter avec des amis

Machine à karaoke

KaraoKing amazon.com

Pour ceux qui aiment faire des duos avec leurs meilleures amies, vous devez vous procurer celui-ci, qui est livré avec deux micros et un boule disco lumineuseboule digne d’une discothèque.

